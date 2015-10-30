Слуцкий продолжит совмещать посты в ЦСКА и сборной России. Дайджест событий дня

Сборная России сыграет с Португалией в Краснодаре. Блаттер рассказал о том, как россияне получили ЧМ. «Сельта» готова побороться за Черышева. «Бомбардир» собирает все основные новости пятницы в один материал.

Кокорин хочет зарабатывать в «Зените» больше Фалькао

"Зенит" ведет переговоры о трансфере форварда сборной России Александра Кокорина из московского "Динамо", а также аренде нападающего "Челси" Радамеля Фалькао, права на которого принадлежат "Монако". Оба игрока готовы подписать контракт с клубом из Санкт-Петербурга на срок не менее чем на четыре года. Отмечается, что запросы стороны Кокорина по зарплате выше, чем у Фалькао.

Проблемы с трансфером Фалькао в "Зенит" заключаются в лимите на легионеров. Для этого "Зенит" готов расстаться с полузащитником Данни, который продолжает поддерживать контакт с арабским "Аль-Насром". Данни отправился на переговоры с этим клубом во время перерыва в чемпионате России на кубковые матчи.

Виллаш-Боаш близок к возвращению в «Челси»

Владелец "Челси" Роман Абрамович рассматривает варианты для замены наставнику Жозе Моуринью. Одной из таких кандидатур является главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, который уже работал с "Челси" в сезоне-2011/12.

Стоит отметить, что в список возможных кандидатов на пост нового главного тренера "Челси" входят Брендан Роджерс, Гус Хиддинк, Леонид Слуцкий, Диего Симеоне и Хосеп Гвардиола.

В турнирной таблице Премьер-лиги "Челси" после 10 туров занимает 15-е место. В активе подопечных Моуринью 11 очков.

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«Ростов» оштрафован за задолженность Дзюбе

Палата по разрешению споров РФС оштрафовала "Ростов" за невыплату зарплаты нападающему Артему Дзюбе.

"Ростов" не исполнил решение палаты от 10-го сентября, в связи с чем клуб было решено оштрафовать. Сумма штрафа не разглашается. Теперь "Ростов" обязан рассчитаться с футболистом в течении семи дней.

Блаттер: «Россия получила права на проведение ЧМ благодаря тайной сделке»

В своем интервью газете Financial Times отстраненный от работы в ФИФА Зепп Блаттер поведал о том, что Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу в результате тайной сделки.

По его словам, устная договоренность была достигнута между высшими руководителями ФИФА "за кулисами". Как сказал Блаттер, решение предполагало, что при голосовании будет выбрана одна из двух сверхдержав – Россия или США. Глава УЕФА Мишель Платини сорвал голосование и отдал свой голос Катару.

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Слуцкий будет совмещать работу в ЦСКА и сборной России до конца Евро-2016

ЦСКА подтвердил, что главный тренер клуба и сборной России Леонид Слуцкий продолжит совмещать посты до конца Евро-2016.

"Официально: Леонид Слуцкий продолжит совмещать работу в ЦСКА и сборной России до конца финальной стадии Евро-2016, - сообщил Twitter армейского клуба.

Леонид Слуцкий возглавлял национальную команду последние четыре встречи отборочного цикла и завоевал с командой путевку в финальный этап Евро-2016.

Рыжиков, Семенов и Тарасов вызваны в сборную России на товарищеские матчи

Тренерский штаб сборной России во главе с Леонидом Слуцким определился со списком футболистов, которые поедут на товарищеские матчи с Португалией и Хорватией.

Всего в расположение национальной команды прибудут 25 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин ("Зенит"), Артем Ребров ("Спартак"), Сергей Рыжиков ("Рубин").

Защитники: Алексей Березуцкий, Виктор Васин, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Юрий Жирков ("Динамо"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Олег Кузьмин ("Рубин"), Андрей Семенов ("Терек"), Игорь Смольников ("Зенит").

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Широков (оба - "Спартак"), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба - "Динамо"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Павел Мамаев ("Краснодар"), Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Олег Шатов ("Зенит"), Денис Черышев ("Реал" Мадрид Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Кокорин ("Динамо"), Федор Смолов ("Краснодар").

Подготовку к матчам подопечные Леонида Слуцкого начнут 10 ноября.

«Сельта» интересуется Черышевым

Полузащитник мадридского "Реала" Денис Черышев может перейти в "Сельту".

Пока не понятно, идет ли речь о трансфере или просто аренде. Среди других претендентов числятся "Вильярреал" и "Валенсия". В нынешнем сезоне Черышев провел четыре матча, выходя на замену.

В следующем сезоне могут ужесточить лимит и ликвидировать ПФЛ

В следующем сезоне РФПЛ лимит на легионеров может быть ужесточен до шести иностранных футболистов в заявке каждой команды на сезон.

Такое предложение включено в доклад "О развитии футбола в Российской Федерации, обеспеченности спортивной инфраструктурой с учетом подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года", подготовленный рабочей группой к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

В этом докладе для РФПЛ предлагается формула "не более шести легионеров в заявке на сезон и один футболист моложе 21-го года на поле", а для ФНЛ - "не более трех легионеров в заявке на сезон и один футболист моложе 21-го года на поле".

Отмечается, что есть несколько версий этого доклада, одна из которых содержит предложение ликвидировать ПФЛ с сезона-2016/17, оставив только две профессиональные лиги – РФПЛ и ФНЛ с единой системой управления. Вместо ПФЛ предлагается организовать систему турниров "до 19 лет" и "до 21 года" с участием молодежных команд профессиональных футбольных клубов.

В этой же версии доклада авторы предлагают отменить правило прямого вылета в ФНЛ для команд, занявших последние места в турнирной таблице РФПЛ по итогам нынешнего сезона, организовать стыковые матчи между соответствующими командами РФПЛ и ФНЛ и увеличить состав участников РФПЛ в следующем сезоне до 18 команд.

Россия примет Португалию в Краснодаре

Товарищеская встреча между сборными России и Португалии состоится в Краснодаре. Об этом рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

"Матч состоится в Краснодаре", - сообщил источник. Президент РФС Виталий Мутко эту информацию не опровергает и не подтверждает.

"Еще утрясаются вопросы по этому матчу, в ближайшее время вся информация будет", - прокомментировал Мутко.

Напомним, что первоначально местом проведения этого матча должен был стать лондонский стадион "Крэйвен Коттэдж", на котором играет свои домашние встречи "Фулхэм". Однако пресс-служба клуба сообщила, что от этой идеи отказались. Краснодар также назначен местом проведения товарищеской игры Россия - Хорватия.