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Лучший талисман чемпионатов мира. Рейтинг читателей «Бомбардира»

<p><em>Оргкомитет «Россия-2018» объявил, что на звание талисмана ЧМ-2018 <a href="https:///news/446886" target="_blank">претендуют 10 персонажей</a>. Это амурский тигр, богатырь, волк, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, кот, медведь и робот. «Бомбардир» собрал воедино всех талисманов предыдущих мировых первенств и предлагает своим читателям выбрать лучший из них.</em></p> <p><strong>Перед вами список талисманов. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с тем персонажем, который нравится вам больше остальных. Количество голосов неограниченно!</strong></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="3ebad729-0054-4a7b-91a8-38224a7356a0" data-game="/ubwyyc10/10-30-2015-7-29-20-am" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>

Чемпионат мира Рейтинг
Комментарии (7)
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Suslik
1446195260
Пике и талисманом ЧМ успел побывать
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Рулон Обоев
1446200230
Херь одна упоротых западных наркоманов, один только наш мишка олимпийский нормальным талисманом был.
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headdevil
1446201799
Не знаю какой лучший, но 90 года и корейский точно самые убогие
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Essence
1446202281
Что эти люди курили?!=)Ну и воображение=)
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Amir2000
1446204408
Zakumi самый норм
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Crooclin
1446359733
Отдаю свой голос за Страйкера)
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Князев
1446403742
Ни один талисман не вызывает восхищения
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