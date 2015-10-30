Лучший талисман чемпионатов мира. Рейтинг читателей «Бомбардира»

<p><em>Оргкомитет «Россия-2018» объявил, что на звание талисмана ЧМ-2018 <a href="https:///news/446886" target="_blank">претендуют 10 персонажей</a>. Это амурский тигр, богатырь, волк, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, кот, медведь и робот. «Бомбардир» собрал воедино всех талисманов предыдущих мировых первенств и предлагает своим читателям выбрать лучший из них.</em></p> <p><strong>Перед вами список талисманов. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с тем персонажем, который нравится вам больше остальных. Количество голосов неограниченно!</strong></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="3ebad729-0054-4a7b-91a8-38224a7356a0" data-game="/ubwyyc10/10-30-2015-7-29-20-am" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>