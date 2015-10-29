Шоу, Куртуа, Фекир и другие игроки, которым травма испортила сезон

<p><em>Диаби, Стротман, Росси – эти люди проводят в лазарете намного больше времени, чем играют в футбол. «Бомбардир» пошел дальше и рассказывает о тех талантливых футболистах, у которых болезнь «хрусталя» еще только начинается, но футбольный год при этом уже испорчен. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Люк Шоу </strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> «Манчестер Юнайтед»</p> <p><strong>Возраст: </strong>20 лет</p> <p><strong>Когда вернется в игру: </strong>май-июнь 2016</p> <p>Талантливый защитник «Манчестер Юнайтед» уже не первый год мучается с травмами. Но на этот раз все оказалось особенно серьезным. Вряд ли защитник ПСВ Эктор Морено, когда шел в подкат, держал в голове то, что в итоге произошло с английским футболистом «Юнайтед». Сломанная нога, две операции и костыли. О выходе на поле в нынешнем сезоне можно уже забыть. Скорее всего, пропустит Люк Шоу и Евро-2016, куда его сборная уверенно квалифицировалась.</p> <p>Без него «Манчестер Юнайтед» ищет различные варианты на фланге обороны, но все они выглядят не особенно оптимальными. Для «Манчестера» огромной бедой является потеря таланта, за которого они когда-то так боролись с другими английскими грандами. А для самого Шоу такая тяжелая травма может оказаться фатальной в плане дальнейшего развития карьеры. Тем более что и без нее болячек у Люка вполне хватает.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="400" mozallowfullscreen="" scrolling="no" src="//rutube.ru/play/embed/7971459" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Патрик Херманн </strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> «Боруссия Менхенгладбах»</p> <p><strong>Возраст: </strong>24 года</p> <p><strong>Когда вернется в игру: </strong>неизвестно</p> <p>Вы помните ту «Боруссию»? Ту самую «Боруссию», где начинал свое восхождение к Дортмунду Марко Ройс, где юный Марк-Андре Тер Штеген орал на опытных защитников, и где юный Херманн безудержно носился по флангу? Скорость – главный конек крайнего полузащитника «Боруссии». Еще недавно им интересовался «Манчестер Юнайтед», но в итоге в английском клубе остановились на других кандидатурах. Немец Патрик Херманн вряд ли жалеет о том, что не переехал в Англию и продлил контракт с клубом до 2019 года. В сегодняшней «Боруссии» он главный двигатель и настоящая звезда. А сложный характер никак не мешает полузащитнику показывать хорошую игру.</p> <p>Но вот двигатель сломался. У Херманна разорвана задняя крестообразная связка левого колена. От операции вроде бы решено отказаться, но минимум до середины ноября Херманну придется интенсивно восстанавливаться. А дальше дело может принять и такой оборот, при котором он просидит на трибунах и до паузы в чемпионате. Для сборной Германии потеря Херманна не особенно существенна. А вот для «Боруссии», наконец-то оправившейся после тяжелого старта сезона, его травма выглядит действительно страшной. Главное, чтобы такие повреждения не вошли в норму. Марко Ройс – один из приятелей Патрика – вот уже несколько лет получает повреждения в самые неподходящие моменты. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446098964_20151008_gaf_u56_395.jpg" style="width: 720px; height: 430px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Рафинья Алькантара</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> «Барселона»</p> <p><strong>Возраст: </strong>22 года</p> <p><strong>Когда вернется в игру: </strong>март 2016</p> <p>Совсем недавно мы <a href="bombardir.ru/articles/445431" target="_blank">рассказывали </a>о том, почему барселонская академия больше не дает команде столько талантов, сколько это было ранее. Но Рафинья является исключением из правил. Если его брат Тиаго, поиграв под руководством Гвардиолы в «Барселоне», последовал за тренером в «Баварию», то Рафинья остался верен Каталонии. Аренда в «Сельту» позволила ему не только получить необходимый опыт, но и познакомиться с Луисом Энрике. Сейчас Энрике тренирует «Барсу» и постепенно начал внедрять Алькантару в основной состав команды. Но сентябрьская травма перевернула все.</p> <p>Столкновение в Раджей Наингголаном оставило Рафинью вне игры до марта. Теперь Сандро и Мунир имеют теперь куда лучшие перспективы подобраться поближе к основе. Ситуация с Рафиньей по сценарию очень напоминает случай с Хесе Родригесом, который через год после травмы вынужден публично просить у «Реала» игровое время. Однако Алькантару в «Барселоне» все-таки ценят куда больше. Неймар и Бартра посвящают ему забитые мячи, а спортивный директор команды Роберто Фернандес рассказал о том, что в ближайшее время с игроком будет продлен контракт.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/T7wzL0-YrQ4" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Дэнни Ингс </strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> «Ливерпуль»</p> <p><strong>Возраст: </strong>23 года</p> <p><strong>Когда вернется в игру: </strong>март-апрель 2016</p> <p>Пришедший из «Бернли» молодой английский форвард прямо сейчас должен был выйти на новый этап в свой карьере. Травма Бентеке позволила Ингсу получить шанс поиграть в основе «Ливерпуля». Он предоставленной возможностью воспользовался сполна. Забитый мяч в ливерпульском дерби и заслуженный вызов в сборную Англии настраивали на дальнейшее продолжение. Примечательно, что даже в первой встрече за сборную он, выйдя на замену, умудрился отдать голевую передачу.</p> <p>Но затем была первая тренировка в «Ливерпуле» под руководством Юргена Клоппа. Азартный Дэнни пошел в борьбу и получил тяжелое повреждение крестообразных связок. Возможно, что и к Евро-2016 нападающий не успеет набрать оптимальную форму. Но это даже не единственная потеря «Ливерпуля». В матче молодежных сборных травма настигла юного левого латераля Джо Гомеса. Клоппу стоит призадуматься и беречь своих футболистов. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446098201_20151015_gaf_u56_470.jpg" style="width: 720px; height: 526px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Набиль Фекир </strong></span></p> <p><strong>Клуб: </strong>«Лион»</p> <p><strong>Возраст: </strong>22 года</p> <p><strong>Когда вернется в игру: </strong>март 2016</p> <p>Это должен был быть лучший сезон в карьере талантливого форварда «Лиона». Летом он сам выразил желание остаться во Франции, отложив переезд в большие клубы. Их связка с Лаказеттом должна была снова впечатлять своей игрой всю Европу. Однако Фекир на старте футбольного года выглядел единственным светлым пятном в атаке команды. Лаказетт из-за болезни никак не мог набрать форму, а пришедший в помощь из «Генгама» Бове не слишком понял новую для себя тактическую схему.</p> <p>Фекир творил на поле все и вроде бы должен был привести «Лион» к новым победам, но вместо этого повредил крестообразные связки в игре за сборную Франции. Теперь до марта «Лион» остался без своего главного таланта, а самому Набилю, видимо, придется потом еще на год отложить отъезд из Лиги 1. За два оставшихся месяца сезона он вряд ли успеет впечатлить того же Арсена Венгера, так пристально следившего за Фекиром еще год назад.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/gP73k5-UtDQ" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Тибо Куртуа </strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> «Челси»</p> <p><strong>Возраст: </strong>23 года</p> <p><strong>Когда вернется в игру: </strong>декабрь 2015</p> <p>Потеря основного голкипера – огромная беда для лондонского «Челси». У команды совершенно не задался старт сезона, а разговоры об увольнении Моуринью (кто бы мог подумать) все больше набирают обороты. Бельгийский голкипер «Челси», на старте сезона принесший коллективу несколько важных очков, получил травму колена. «Если все будет нормально, то я планирую вернуться в декабре», - говорит Куртуа, грустно наблюдающий с трибун за игрой своих партнеров.</p> <p>В этот момент, к слову, в воротах «Челси» феерит Асмир Бегович. Боснийского вратаря многие ругали, что он уходит из «Сток Сити» ради денег, ведь перспективы игрового времени перед началом сезона для него были туманными. Однако травма Куртуа открыла Беговичу дорогу в основной состав. Когда Жозе Моуринью возвращал Тибо из «Атлетико», он не постеснялся задвинуть в запас Петра Чеха. Теперь же, если Асмир Бегович продолжит демонстрировать уверенность и надежность, скамейка запасных может ждать уже самого Куртуа. Даже когда он восстановится от травмы.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446098008_20150612_gaf_u56_355.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Каллум Уилсон</strong></span></p> <p><strong>Клуб: </strong>«Борнмут»</p> <p><strong>Возраст: </strong>23 года</p> <p><strong>Когда вернется в игру: </strong>март 2016</p> <p>До начала нынешнего сезона многие болельщики вообще не знали о существовании такой команды, как «Борнмут». «Вишни» никогда не играли в Премьер-лиге, преобразившись лишь в последние несколько лет. У этой команды есть два лидера, определяющие ее игру в атаке. Это талантливый шотландский полузащитник Мэтт Ритчи, часто отдающий голевые передачи на наконечника атак в лице Каллума Уилсона. Но на ближайшие шесть месяцев «Борнмут» лишился своего ударного нападающего.</p> <p>Черная полоса, начавшаяся со смерти бывшего клубного фотографа, завершилась на фигуре Уилсона. Форвард, тремя голами в матче с «Вест Хэмом» успевший принести «Борнмуту» первую в истории победу в Премьер-лиге, в игре со «Сток Сити» получил тяжелую травму. Ближайшие шесть месяцев новичку высшего дивизиона придется провести без своей главной звезды. «Я бы хотел, чтобы Каллума обязательно вызвали в сборную Англии», - рассказал тренер «Борнмута» Эдди Хау. А Рой Ходжсон уже готовил для Каллума приглашение в национальную команду. Но все это, видимо, придется отложить до следующего сезона. Нападающие в Англии талантливые, но уж больно «хрустальные».</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/tQl7BAlLjpk" width="720"></iframe></p>