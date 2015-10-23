«Локомотив», «Рубин» и «Краснодар» сыграли вничью в Лиге Европы. Дайджест событий дня

<p><em>Состоялись матчи очередного тура Лиги Европы. Натхо приступил к тренировкам. Киевскому «Динамо» грозит дисквалификация из Лиги чемпионов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Натхо приступил к индивидуальным занятиям</strong></span></p> <p>Полузащитник московского <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> <strong><a href="https:///player/16474" target="_blank">Бибрас Натхо</a></strong>, получивший закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рваную рану верхней губы в матче 11 тура чемпионата России против столичного "Динамо", приступил к тренировкам.</p> <p>"Бибрас приступил к занятиям. Пока это неинтенсивные тренировки, работать в общей группе он не готов, но понемногу будет набирать форму. Как долго продлится восстановление, я сказать не могу", - сообщил агент игрока Леонид Истрати.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Самба потребуется операция</strong></span></p> <p>Защитнику московского <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> <strong><a href="https:///player/5317" target="_blank">Кристоферу Самба</a></strong> предстоит операция в связи с межпозвоночной грыжей. Об этом сообщил главный тренер бело-голубых Андрей Кобелев.</p> <p>"Как раз сегодня было заключительное обследование. Которое постановило, что нужна операция. На восстановление потребуется не менее трех месяцев. Речь о межпозвоночной грыже", - проинформировал наставник.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Киевскому «Динамо» грозит исключение из Лиги чемпионов</strong></span></p> <p>Киевское <a href="https:///teams/dmk" target="_blank">"Динамо"</a> ждет наказание за инцидент, произошедший на матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси" (0:0). Вчера в английской прессе появилось видео, на котором группа болельщиков украинского клуба нападает на темнокожих зрителей встречи.</p> <p>На основании отчета FARE (Football Against Racism in Europe) УЕФА уже начал расследование. Как сообщает Tribuna.com, киевляне могут понести максимальное наказание - исключение из этого розыгрыша Лиги чемпионов. Это связано с тем, что к "Динамо" уже были применены меры за проявление неонацизма на матчах с "Бордо" и "Эвертоном".</p> <p>Также существует вариант, при котором украинский клуб проведет один или несколько матчей без зрителей, если руководство киевского "Динамо" признает факт нарушения и принесет извинения. Впрочем, более вероятное наказание – снятие очков.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445550436_Яя Туре.jpg" style="width: 720px; height: 526px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Яя Туре перейдет в «Нью-Йорк Сити»</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/mct" target="_blank">"Манчестер Сити"</a> <strong><a href="https:///player/3122" target="_blank">Яя Туре</a></strong> после окончания контракта с "горожанами" продолжит свою карьеру в MLS. Ивуариец подпишет соглашение с <a href="https:///teams/ney" target="_blank">"Нью-Йорк Сити"</a> в 2017 году на правах свободного агента. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>У Кройффа диагностировали рак легких</strong></span></p> <p>Бывшему футболисту "Барселоны" и сборной Голландии Йохану Кройффу поставили диагноз – рак легких. Это выяснилось во вторник, когда 68-летний голландец проходил обследование в одной из клиник Барселоны. Сейчас голландец ожидает заключения врачей по поводу методов дальнейшего лечения.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Феррара: «Погба уйдет следующим летом»</strong></span></p> <p>Экс-тренер <a href="https:///teams/juv" target="_blank">"Ювентуса"</a> <strong><a href="https:///coaches/608" target="_blank">Чиро Феррара</a></strong> утверждает, что следующим летом полузащитник команды <strong><a href="https:///player/24254" target="_blank">Поль Погба</a></strong> уйдет из Турина.</p> <p>"Погба очень важен для "Ювентуса". Сейчас это лучший игрок команды, и он уйдет следующим летом. В будущем он станет большим игроком, а сейчас должен помочь "Юве" преодолеть сложный период", - заявил Феррара.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445550817_Рубин.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лига Европы. «Ливерпуль» в большинстве не смог дожать «Рубин»</strong></span></p> <p>"Ливерпуль" не смог переиграть на своем поле "Рубин" в 3-м туре Лиги Европы. Гости первыми открыли счет - отличился Девич, но в первом тайме остались в меньшинстве - удаление заработал Кузьмин. Еще в первой половине хозяева отыгрались усилиями Джана, но так и не смогли дожать "Рубин" во второй половине.</p> <p><strong>Лига Европы. Группа В. 3-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/87130" target="_blank"><strong>Ливерпуль (Англия) – Рубин (Россия) – 1:1 (1:1)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Девич, 14; 1:1 – Джан, 35.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лига Европы. «Локомотив» и «Бешикташ» поделили очки</strong></span></p> <p>"Локомотив" и "Бешикташ" поделили очки в 3-м туре Лиги Европы. На гол Майкона ответил Марио Гомес. Железнодорожники заканчивали матч в меньшинстве после удаления Чорлуки.</p> <p><strong>Лига Европы. Группа Н. 3-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/87121" target="_blank"><strong>Локомотив (Россия) – Бешикташ (Турция) – 1:1 (0:0</strong></a>)</p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Майкон, 54; 1:1 – Гомес, 64.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лига Европы. ПАОК и «Краснодар» голов не забили</strong></span></p> <p>ПАОК и "Краснодар" не смогли открыть счет в матче 3-го тура Лиги Европы. После этого результата "быки" остались на втором месте в группе С.</p> <p><strong>Лига Европы. Группа С. 3-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/87134" target="_blank">ПАОК (Греция) – Краснодар (Россия) – 0:0 (0:0)</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы</strong></span></p> <p>Среди главных результатов следует отметить победу "Фенербахче" над "Аяксом" (<a href="https:///online/87137" target="_blank">1:0</a>), поражение "Марселя" в гостевом матче с "Брагой" (<a href="https:///online/87126" target="_blank">2:3</a>), а также победу дортмундской "Боруссии" над "Габалой" (<a href="https:///online/87129" target="_blank">3:1</a>). Результаты остальных матчей можно посмотреть <a href="https:///news" target="_blank">здесь</a>.</p>