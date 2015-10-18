«Локомотив» оторвался от «Зенита». Федун недоволен Дзюбой. Дайджест событий дня

«Краснодар» совершил камбэк в Махачкале. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2016. Юрченко хочет играть за сборную России. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Лассана Диарра - лучший игрок Лиги 1 в сентябре

Бывший хавбек "Локомотива" Лассана Диарра, ныне выступающий за "Марсель", назван лучшим игроком Лиги 1 в сентябре. В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе французов семь матчей и отметился одним забитым мячом. Кроме того, Диарра успел получить вызов в сборную Франции.

Ярмоленко извинился перед Степаненко

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко сообщил, что нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко извинился перед ним сразу после инцидента с выброшенной футболкой. "Андрей мне позвонил в тот же вечер, извинился, объяснил, как все произошло", - заявил Степаненко.

Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей к Евро-2016

Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей к Чемпионату Европы 2016 года. Победитель каждой из пар присоединится к 20 командам, которые уже прошли отбор на первенство, в том числе к сборной России.

Стыковые матчи Евро-2016:

Украина — Словения

Швеция — Дания

Босния и Герцеговина — Ирландия

Норвегия — Венгрия

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Юрченко: «Хочу играть за сборную России»

Вратарь "Уфы" Давид Юрченко, несмотря на заинтересованность в нем сборной Армении, заявил, что хочет попробовать свои силы в сборной России.

- Обращался ли к вам кто-нибудь относительно возможного вызова в сборную России?

- Нет, таких разговоров не было, но я знаю себя, я знаю свои способности. Мне это по плечу.

Гарай и Кришито смогут сыграть с «Лионом», Смольников - под вопросом

Защитники петербургского "Зенита" Эсекьель Гарай и Доменико Кришито смогут принять участие в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона".

Также стоит отметить, что решение об участии в матче другого оборонца сине-бело-голубых Игоря Смольникова находится под вопросом и будет принято непосредственно перед самой игрой.

РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Спартак»

В центральном матче 12-го тура чемпионата РФПЛ «Локомотив» оказался сильнее «Спартака». Победный мяч на счету Умара Ниассе. В других встречах игрового дня «Терек» был сильнее самарских «Крыльев», а «Краснодар» чудесным образом спас ничью в Махачкале.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Коломейцев, 9; 0:2 – Ниассе, 48; 1:2 – Боккетти, 75.

Крылья Советов (Самара) – Терек (Грозный) – 0:2

Голы: 0:1 – Адилсон, 86; 0:2 – Митришев, 90+5.

Анжи – Краснодар – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Алмейда, 14; 2:0 – Боли, 39; 2:1 – Лабоде, 78; 2:2 – Ари, 80.

«С такой игрой чего-то добиться сложно». Как «Спартак» оправдывался за поражение в дерби

Федун: «Дзюба за копейки удавит всех своих родных»

Владелец "Спартака" Леонид Федун объяснил ситуацию с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, которому красно-белые до сих пор не выплатили зарплату за февраль 2015 года.

"Ничего не знаю. Мы на воспитание Дзюбы потратили очень много денег, а это человек, который за копейки удавит всех своих родных", — пояснил Федун.

АПЛ. «Ньюкасл» одержал первую победу, Вейналдум сделал покер

"Ньюкасл", который до этого тура находился на самом дне турнирной таблицы АПЛ, что называется, прорвало. "Сороки" обыграли "Норвич" в домашнем матче со счетом 6:2, а Джоджиньо Вейналдум записал в свой актив покер.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 9-й тур

Ньюкасл – Норвич – 6:2 (3:2)

Голы: 1:0 – Вейналдум, 14; 1:1 – Мбокани, 20; 2:1 – Вейналдум, 26; 3:1 – Перес, 33; 3:2 – Редмонд, 34; 4:2 – Митрович, 64; 5:2 – Вейналдум, 66; 6:2 – Вейналдум, 85.

Серия А. «Интер» и «Ювентус» не забили голов

Интер" и "Ювентус" не смогли забить голов в матче 7-го тура Серии А. После этого результата "Интер" пропустил "Рому" на второе место в турнирной таблице и не смог выйти в лидеры. "Ювентус" опустился на 14-е место.

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

Интер - Ювентус - 0:0 (0:0)