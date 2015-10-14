Албанию могут отстранить от Евро-2016. Слуцкому дадут миллион. Дайджест событий дня

Сиссе шантажирует Вальбуэна интимными фотографиями. У «Зенита» возникли проблемы с защитниками. Роналду в очередной раз получил «Золотую бутсу». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Матч Белоруссия - Македония установил антирекорд

На заключительный матч отборочного цикла к Евро-2016 между сборными Белоруссии и Македонии пришло 1545 зрителей. Напомним, встреча состоялась на стадионе "Борисов-Арена" и завершилась со счетом 0:0. Как сообщает издание "Прессбол", поединок установил новый антирекорд домашних матчей белорусов.

Предыдущий был установлен также в Борисове на игре восьмого тура с Люксембургом (2:0), на матч пришло 3482 зрителя. Самой посещаемой в нынешнем отборочном цикле стала встреча шестого тура с Испанией, на которой присутствовало 13 121 человек.

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Стало известно, где продолжит карьеру Роналдиньо

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо может продолжить карьеру в малазийском клубе "Паханг", сообщает UOL.

Также интерес к 35-летнему бразильцу проявляет клуб из Швейцарии, название которого пока не разглашается.

Напомним, что в последнее время Роналдиньо защищал цвета мексиканского "Керетаро", после чего отправился на родину, подписав контракт с "Флуминенсе". Из-за недостатка игровой практики футболист разорвал отношения с клубом, но заявил, что еще намерен продолжить выступления на высоком уровне.

Сиссе и еще три футболиста обвиняются в шантаже Вальбуэна

Экс-нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе и еще трое футболистов взяты под стражу по обвинению в вымогательстве у полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна, сообщает Yahoo! Sports.

По материалам, которые попали в распоряжение журналистов, предметом шантажа стало частное видео сексуального содержания, которое принадлежит Вальбуэна. Полиция Версаля проводит расследование по этому эпизоду, представители Сиссе заявили, что он невиновен и должен быть в скором времени освобожден.

«Зенит» может остаться без ключевых защитников

"Зенит" будет испытывать серьезные проблемы с игроками оборонительной линии перед матчем 12-го тура российской Премьер-лиги с "Кубанью".

Игорь Смольников получил травму в матче за сборную России в Кишиневе. Он повредил приводящую мышцу. Точные сроки восстановления зависят от результатов повторного обследования и динамики восстановления. По предварительной информации, Смольников рискует пропустить от двух до трех недель.

Защитники Александр Анюков и Доменико Кришито вынуждены пропускать занятия в общей группе по состоянию здоровья. Кришито пропустил последние два матча "Зенита" в Лиге чемпионов с "Гентом" и в российской Премьер-лиге с "Ростовом" из-за травмы ноги. Анюков после матча с "Ростовом" пока тренировался только по индивидуальной программе.

Роналду в четвертый раз получил «Золотую бутсу»

Звезде "Реала" Криштиану Роналду была вручена "Золотая бутса" на торжественной церемонии, которая состоялась в Мадриде. Со стороны "Королевского клуба" также присутствовали Рафаэль Бенитес и президент Флорентино Перес.

Напомним, что 30-летний форвард сборной Португалии уже в четвертый раз получает данный приз. Этим он установил рекорд в истории приза, вручаемого лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран УЕФА с 1968 года. Первым обладателем этой награды стал португалец Эйсебио, а в прошлом году – нападающий сборной Уругвая Луис Суарес.

Фибел: «Витсель действительно хотел уйти из «Зенита»

Защитник саранской "Мордовии" Томас Фибел рассказал о желании хавбека "Зенита" Акселя Витселя прошедшим летом перейти в "Ювентус".

"Да, это правда. Я знаю, что он хотел уйти, и я его понимаю. С "Зенитом" он выиграл все, что мог, и ему хотелось выйти на новый уровень. Плюс он примерный семьянин, и его семья также хотела сменить место жительства", - сказал Фибель.

Вместо Албании на Евро может поехать Дания

УЕФА может отстранить сборную Албании от участия в чемпионате Европы 2016 года.

Албанцы успешно завершили отборочный турнир, обыграв сборную Армении (0:3), что дало им возможность впервые в истории пробиться на континентальное первенство. Однако в ряде СМИ появилась информация о том, что решающий матч носил договорной характер. Сообщается, в частности, что албанцы предложили нескольким игрокам соперника по 500 тысяч евро за обеспечение нужного результата.

В связи с этими сведениями УЕФА проведет свое расследование. Если Албания будет исключена из списка участников Евро-2016, то ее место на турнире займет сборная Дании, а в стыковых матчах вместо датчан будут играть сербы.

Слуцкий получит один миллион премиальных за выход на Евро

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий получит от РФС один миллион евро в качестве премиальных за выход национальной команды на Евро-2016.

"Сумма премиальных для тренера сборной в случае решения задачи выхода в финальную часть чемпионата Европы была оговорена еще при прежнем тренере команды Фабио Капелло. Леонид Слуцкий получит от РФС один миллион евро", - сообщает источник в РФС.

Премии получат и игроки. В этом случае конкретная сумма будет зависеть от количества игрового времени, которое провел футболист в матчах отбора.

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Голландия осталась без Евро-2016

Сборная Голландии уступила команде Чехии (2:3) в последнем матче отборочного раунда к чемпионату Европы-2016, оставшись за бортом финальной стадии турнира. Турки с минимальным счетом добились успеха в противостоянии со сборной Исландии (1:0).

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Шрек, Гибралтар и расисты. Почему мы не забудем отборочные матчи Евро-2016