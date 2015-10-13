«Контракт Слуцкого стоит миллиард долларов». Дайджест событий дня

<p><em>Сборная России попала на Евро. Начался суд по делу Кержакова. «Барселона» и Неймар приостановили переговоры. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФС наложил трансферный запрет на «Ростов»</strong></span></p> <p>Палата по разрешению споров РФС на свое заседании рассмотрела претензии защитника <strong><a href="https:///player/11776" target="_blank">Виталия Дьякова</a></strong> к <a href="https:///teams/ros" target="_blank">"Ростову"</a> и обязала донской клуб выплатить задолженность по заработной плате перед футболистом. Кроме того, ростовчане должны заплатить игроку проценты за задержку выплаты зарплаты. До тех пор, пока "Ростов" не выполнит все предписания, на клуб наложен запрет на регистрацию новичков. </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В Воронеже начинается суд о хищении у Кержакова 329 миллионов</strong></span></p> <p>В понедельник, 12 октября, Ленинский районный суд Воронежа проведет предварительные слушания по делу о хищении у нападающего <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> <strong><a href="https:///player/2114" target="_blank">Александра Кержакова</a></strong> более 329 млн рублей. На скамье подсудимых - бизнесмен из Воронежа Михаил Сурин. Все подробности читайте <a href="https:///news/445113" target="_blank">здесь</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Барселона» и Неймар приостановили переговоры</strong></span></p> <p>Переговоры <a href="https:///teams/bar" target="_blank">"Барселоны"</a> и <strong><a href="https:///player/21364" target="_blank">Неймара</a></strong> зашли в тупик и были приостановлены на неопределенный срок. Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2018 года. Стороны не смогли договориться на счет повышения зарплаты футболиста – клуб настаивает на сохранении нынешнего уровня, а Неймар рассчитывает на повышение.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Бенитес рискует остаться без работы через месяц</strong></span></p> <p>Руководство мадридского <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> может отправить главного тренера команды <strong><a href="https:///coaches/115" target="_blank">Рафаэля Бенитеса</a></strong> в отставку, если он покажет слабые результаты с командой в течение месяца, утверждает El Economista.</p> <p>Если результаты этих встреч не удовлетворят руководство "галактикос", то перед матчем с "Барселоной", который состоится 22 ноября, у "Реала" может появиться новый тренер.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444687023_AD7D9746 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Евро-2016. Россия победила Черногорию и вышла в финальную часть турнира</strong></span></p> <p>Сборная России в заключительном матче отборочного раунда Евро-2016 обыграла команду Черногории на своем поле и обеспечила себе участие в финальной части турнира. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе российской команды забитыми мячами отметились Олег Кузьмин и Александр Кокорин.</p> <p><strong>Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 10-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Россия – Черногория – 2:0 (2:0)</strong></span> <a href="https:///online/66365" target="_blank">текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Кузьмин, 32. 2:0 – Кокорин, 36 (с пенальти).</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445179" target="_blank">Умницы и умники. Как сборная России наконец-то не облажалась</a></strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445169" target="_blank">Сборная России вышла на Евро-2016!</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гинер: «Контракт Слуцкого стоит миллиард долларов»</strong></span></p> <p>Президент ЦСКА <strong><a href="https:///persons/16" target="_blank">Евгений Гинер </a></strong>поделился своими впечатлениями от победного матча сборной России над сборной Черногории (2:0) в рамках отборочного раунда Евро-2016, который позволил национальной команде оформить прямую путевку на финальную часть турнира во Франции.</p> <p>"Как и вся страна, рад, что сборная пробилась на Евро.Что касается дальнейшей работы <strong><a href="https:///coaches/46" target="_blank">Слуцкого</a></strong> в сборной, то сейчас он очень изможден. Сколько стоит контракт Слуцкого? Миллиард долларов", - сказал Гинер.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445076" target="_blank">Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444687431_Гамшик.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сборная Словакии пробилась на Евро</strong></span></p> <p>Словакия в гостях одолела Люксембург, завоевав прямую путевку в финальную часть Евро. Сборная Украины, проиграв Испании, будет продолжать борьбу в стыковых матчах. Осечка украинцев позволила Венгрии на время стать лучшей командой среди коллективов, занявших третьи места в своих отборочных группах. Только победы Турции и Казахстана в завтрашних матчах не позволят венграм попасть на Евро.</p> <p><strong>Евро-2016. Отборочные матчи. Группа C. 10-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/66456" target="_blank">Украина – Испания – 0:1 (0:1)</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Гаспар, 21.</p> <p><strong><a href="https:///online/66455" target="_blank">Люксембург – Словакия – 2:4 (0:3)</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Гамшик, 24; 0:2 – Немец, 29; 0:3 – Мак, 30; 1:3 – Мутш, 61; 2:3 – Гершон, 65 (с пенальти); 2:4 – Гамшик, 90.</p>