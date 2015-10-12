Младен Кашчелан: «Слуцкому надо было намного раньше возглавить сборную»

<p><em>Полузащитник сборной Черногории Младен Кашчелан в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" в преддверии <a href="https:///online/66365" target="_blank">матча</a> отборочного раунда Евро-2016 с командой России не стал соглашаться на то, чтобы встреча завершилась ничьей, добавив, что на его национальной команде скажется потеря Стевана Йоветича.</em></p> <p><strong>- С какими эмоциями подходите к матчу со сборной России? Для черногорцев эта встреча уже ничего решать не будет.</strong></p> <p>- У нас давно нет такого, чтобы поединок ничего для нас не значил. Будь то товарищеская игра или же матч отбора на Евро-2016. Мы всегда хотим показать свой самый лучший футбол, представить свою страну на международной арене. Каждый из нас хочет выкладываться в играх за сборную на все 100 процентов.</p> <p><strong>- Обидно, что ваша команда уже выбыла из борьбы за путевку в финальный этап?</strong></p> <p>- Конечно. Не надо искать в этом виновных, так как только мы сами не смогли заполучить билет во Францию. Надо было побеждать на поле, зарабатывать очки, но где-то не хватило удачи, где-то – мастерства. Это очень обидно, что у нас уже нет шансов на поездку во Францию.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445076" target="_blank">Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444646714_Чернп.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><strong>- Наверное, вам хочется несколько реабилитироваться за ту встречу с Россией, которая была домашней для вашей команды? Тогда из-за действий болельщиков черногорцам присудили техническое поражение.</strong></p> <p>- Каждый из нас хотел бы показать, что та встреча должна была остаться за нами. Не знаю, смогли ли бы мы взять три очка дома, но сейчас мы постараемся сделать все, чтобы добиться результата. Хочется показать болельщикам, что не надо себя вести негостеприимно.</p> <p><strong>- На днях Черногория уступила Австрии (<a href="https:///online/66363" target="_blank">2:3</a>). Почему не удалось взять хотя бы очко в том противостоянии?</strong></p> <p>- Мы дважды вели в счете по ходу поединка, но в итоге очков так и не заполучили. Мне кажется, что немножечко не хватило удачи. Реализуй мы один хороший момент при счете 2:1 – соперник вряд ли уже смог бы склонить чашу весов в свою пользу. В конце матча уже просто не хватило сил и концентрации, чтобы что-то поменять на поле. Австрийцы очень хорошо организованы, поэтому они воспользовались нашими ошибками.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445058" target="_blank">Россия – Черногория, Украина – Испания и еще 5 матчей, которые нельзя пропустить</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444646671_Кашчелан.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><strong>- Вы хорошо знакомы с российским чемпионатом. Что можете сказать о сборной России? Сильно ли она поменялась после смены главного тренера?</strong></p> <p>- Я думаю, что сильно. Сейчас у вас очень хороший тренер во главе команды. Мне кажется, что надо было намного раньше сделать так, чтобы у руля национальной команды был российский специалист. Тем более такой, как Леонид Слуцкий, который очень долго и успешно работает в ЦСКА. Глядя на последние встречи россиян, можно с легкостью узнать армейский стиль игры.</p> <p><strong>- Партнеры по команде уже спрашивали о сильных и слабых сторонах ряда российских футболистов?</strong></p> <p>- Мы общались на тему российского футбола, но никто напрямую не спрашивал о плюсах и минусах отдельных игроков. Но какую-то информацию, конечно же, я ребятам дал.</p> <p><strong>- Наверное смотрели матч дружины Слуцкого с Молдавией. Он не показался вам скучным?</strong></p> <p>- Я бы не сказал бы так. Сегодня нет скучной или интересной игры, сейчас футбол приносит результат или нет. А остальное – это не так важно в тех играх, где очки нужны как воздух. Все забудут игру, а счет останется.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445070" target="_blank">Виктор Онопко: «Слуцкий преобразил сборную после Капелло»</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444646653_Йова.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><strong>- В Москве не сыграет Йоветич. Большая ли это потеря?</strong></p> <p>- Футболистов такого уровня не хватает нам в каждой игре, потому что он очень силен индивидуальными качествами. Йоветич может сделать гол из ничего. Если бы он не обладал всеми качествами, присущими мастеру футбола, то его бы не приглашали в топ-клубы европейских чемпионатов.</p> <p><strong>- Россиян сейчас устроит даже ничья. Вы бы согласились на такой результат?</strong></p> <p>- Не хотел бы сейчас говорить, согласен ли я на такой итог или нет. Выйдем на поле и покажем все, что можем. А там как получится, так получится. Это футбол, и тут не надо никогда гадать, что будет. Я по жизни максималист и постараюсь сделать все, чтобы мы добились положительного результата.</p> <p><strong>- На матче ожидается аншлаг. На вас это давить не будет?</strong></p> <p>- Я буду рад, что на стадионе будет хорошая атмосфера и много болельщиков. Всегда приятно играть перед полным стадионом. Уже и не помню, когда так проводил встречи. Ничего в этом страшного не вижу.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445131" target="_blank">Сборная Черногории: чем опасна, как играет, какие потери</a></strong></p>