Роман Шишкин: «О вызове в сборную узнал от Димы Тарасова, который прислал СМС»

<p><em>Сборной России остался один шаг до Евро-2016. «Бомбардир» посетил тренировку главной команды страны в Новогорске и послушал, о чем говорят игроки перед решающей битвой. </em></p> <p>Занятие носило исключительно восстановительный характер. Слуцкий не стал долго морозить игроков на свежем подмосковном воздухе. И после сорокаминутного занятия все пошли греться.</p> <p>Пресс-служба национальной команды сработала профессионально и «под заказ» первым вывела к журналистам защитника Романа Шишкина, который присоединился к сборной только сегодня из-за травмы Игоря Смольникова.</p> <p><strong>- Где смотрели матч с Молдавией? В каких обстоятельствах узнали о вызове?</strong></p> <p>- Смотрел дома. И после матча Дима Тарасов прислал СМС, что меня могут вызвать в сборную вместо Игоря Смольникова. Но я, в принципе, и сам понимал, что есть такая вероятность. А окончательно узнал о вызове от тренеров сборной.</p> <p><strong>- Какой-то разговор с Леонидом Викторовичем уже был?</strong></p> <p>- Нет. Только сегодня приехал ведь. Парой-тройкой фраз перебросились перед тренировкой. Не более.</p> <p><a href="https:///articles/444904" target="_blank"><strong>Сборная России обыграла Молдавию, Дзюба снова забил</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444498216__MG_957 7.jpg" style="height:479px" /></p> <p><strong>- Какие эмоции от вызова? Не хотелось, наоборот, отдохнуть в эту паузу?</strong></p> <p>- Да нет. Нас в клубе уже собрали. Успел даже с «Локомотивом» провести одну тренировку после перерыва. А эмоции самые положительные. Давно не вызывался. Полон сил и энергии. Готов помочь сборной.</p> <p><strong>- Слуцкий в одном из интервью сказал, что <a href="https:///news/444954" target="_blank">с Черногорией сыграет Кузьмин</a>. Не расслабляет эта информация?</strong></p> <p>- Нет. Я понимаю, что меня вызвали только из-за травмы Игоря Смольникова. А Кузьмин вчера вышел на замену. И отлично отыграл. То же самое было со Швецией. Так что я прекрасно понимаю тренерский выбор.</p> <p><strong>- Была информация, что вы собираетесь в «Диснейленд» в этой паузе. Не удалось выбраться?</strong></p> <p>- Нет, как раз в паузу для отдыха успел съездить. Впечатления от этого самые положительные. Прекрасное место для детей.</p> <p><strong>- Как впечатления от игры сборной в Молдавии?</strong></p> <p>- Хорошо, что взяли три очка. Игру обсуждать не хочется. Главное, что добыли важную победу.</p> <p><strong>- Какие мысли о Черногории? В прошлой встрече им засчитали техническое поражение, и они могут приехать достаточно злыми.</strong></p> <p>- Я думаю, любой соперник приезжает сюда злым. Но нам не нужно обращать внимание на них. Это последний матч отбора. Нам надо выиграть его. И не столь важно, какой соперник предстоит.</p> <p><strong>- Какие козыри у нашей сборной?</strong></p> <p>- Мы играем дома, мы в хорошей форме, в команде прекрасный микроклимат. Думаю, этого должно хватить.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444497124__MG_982 5.jpg" style="height:476px" /></p> <p>Практически без паузы после Шишкина к прессе вышел тренер россиян Сергей Семак.</p> <p><strong>- Как себя чувствуют игроки стартовой обоймы, не принимавшие участие в тренировке?</strong></p> <p>- По-разному. У кого-то есть микроповреждения, кто-то просто устал. Задача у всех восстановиться к понедельнику. Времени у нас немного. Тем более сегодня был перелет из Кишинева. Не все в идеальной физической форме, но каждый член сборной должен быть готов выйти и сыграть нужный отрезок времени. Мы над этим работаем. </p> <p><strong>- Какой эмоциональный фон в сборной?</strong></p> <p>- Фон хороший. С Молдавией была сложная игра. Первый тайм у нас не особо получился в плане командного взаимодействия. Пытались пробиться через центр, но это не получилось. Во второй половине хозяева немного подустали. Мы смогли играть чуть быстрее. Забили один мяч, затем второй. Пропущенный гол, конечно же, добавил нервозности в концовке, но тем не менее главное, что мы победили. Соперник очень хотел проявить себя, сыграли достойно. Качество игры в таких случаях отходит на второй план.</p> <p><a href="https:///articles/444888" target="_blank"><strong>Молдавия – Россия - 1:2. Онлайн событий дня</strong></a></p> <p><strong>- Что нам ждать от Черногории? Команда особо не мотивированна…</strong></p> <p>- Любой спортсмен, который выходит на футбольное поле, хочет победить. Тем более сборная России – хороший раздражитель для Черногории, учитывая наш предыдущий матч. Но не думаю, что те события повлияют на нашу встречу в понедельник. Черногорцы просто захотят доказать и себе, и своим болельщикам, что они – сильная команда, которая может обыграть кого угодно. Там собраны сильные футболисты из европейских топ-клубов. Это будет отличный спарринг для нас. Они сами играют в комбинационный футбол и сопернику это позволяют. Жду интересной игры.</p> <p><strong>- На матче будет работать бригада из Норвегии. Не боитесь, что они могут помогать шведам по скандинавской дружбе?</strong></p> <p>- Не думаю. Вопрос в том, что все ошибаются. И судьи тоже. Но не нужно это интерпретировать, как помощь в какую-то сторону. Наше дело играть.</p> <p><strong>- Возвращаясь к состоянию травмированных, как состояние Алана Дзагоева и Василия Березуцкого?</strong></p> <p>- Вы видели, что они сегодня тренировались по отдельной программе. Им еще нужно какое-то время на восстановление. И мы надеемся, что они смогут нам помочь в понедельник. Естественно, это лидеры нашей команды, и их отсутствие сказывается на уровне нашей игры . Но во что бы то ни стало рисковать их здоровьем и выпускать на поле мы не будем.</p> <p><strong>- По ходу вчерашнего матча у вас не возникало хотя бы сиюминутного ощущения, что мы можем не выиграть?</strong></p> <p>- Нет. Нервозность, конечно, была. Особенно в первом тайме. Не получалось играть, как мы хотели. Не хватало остроты. Не было моментов. Но после забитых мячей была уверенность, что все будет хорошо. </p> <p><strong>- Вчера неожиданно образовалась атакующая связка Игнашевич-Дзюба. Готовит ли она какие-то убойные сюрпризы для черногорцев?</strong></p> <p>- Конечно. Сейчас выдвинем Игнашевича вперед (улыбается). А кто тогда в защите играть будет?</p> <p><a href="https:///articles/444938" target="_blank"><strong>Егор Еремеев: «Чтобы перейти в «Арсенал», Кокорин свои моменты, как с Молдавией, должен забивать»</strong></a></p>