Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Сборная России обыграла Молдавию, Дзюба снова забил


    0
    Голосов: 0
    09.10.2015 23:50
    Если говорить откровенно, то мы этого ждали. Молдавия пусть и навязала сопротивление, но ничего в итоге поделать с дружиной Слуцкого не смогла (1:2). О том, как сборная России сделала важный шаг по выходу на Евро-2016 – в отчете «Бомбардира».
    <p><em>Если говорить откровенно, то мы этого ждали. Молдавия пусть и навязала сопротивление, но ничего в итоге поделать с дружиной Слуцкого не смогла (1:2). О том, как сборная России сделала важный шаг по выходу на Евро-2016 – в отчете «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Молдавия – Россия – 1:2</strong></span></p> <p>Пока недовольные громады молдавских людей, требуя отставки правительства страны, реформ и наказания для коррумпированных чиновников, устраивают в Кишиневе свой Майдан, в футбольной сборной перемены протекают под флагом мира и спокойствия. Так, за два матча до окончания квалификационной кампании главный тренер Александр Куртиян, не снискав на родине славы, решил, что на этом с него хватит и подал в отставку. Федерация футбола Молдавии благосклонно отнеслась к его просьбе. В общем, мирно ударили по рукам и разошлись.</p> <p>К слову, так же мирно, как и действовала сборная на протяжении всего турнира. И что же осталось преемнику Куртияна Стефану Стойке? Колючий букет из поражений, каких-то два набранных очка и обидное последнее место в таблице, где даже Лихтенштейн расположился на ступень выше – словом, багаж удручающий. Понятное дело, что претендовать в такой ситуации абсолютно не на что. Разве что хлопнуть дверью напоследок. Да посильнее. Тем более что приход нового тренера зачастую дает команде мощнейший эмоциональный импульс. Мы-то с вами это знаем не понаслышке. А тут пожаловала команда России, с которой в Москве удалось даже зацепиться за ничью. Спрашивается, чем не повод для оптимизма?</p> <p>Конечно, сейчас это уже другая сборная. Сборная, которая отправилась по пути импортозамещения и предпочла дорогостоящему тренеру-иностранцу качественный продукт отечественного тренерского цеха. Леонид Слуцкий, ставший надеждой целой нации, с поставленной задачей справляется смело и непринужденно. К примеру, разбирается со Швецией или же разделывает под орех Лихтенштейн. Да и в Кишинев Слуцкий и Ко приехали не забавы ради, а с целью победить. Решать-то задачу по выходу на Евро-2016 надо кровь из носу. Правда, Молдавия – соперник не из серии тех, кого всерьез стоит опасаться. Но нам не привыкать: недооценка соперника в очередной раз может больно ударить по дальнейшим перспективам.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8021133" width="720"></iframe></p> <p>И вроде бы ни о какой недооценке молдавской сборной в адрес россиян говорить не хочется. Но, видимо, придется. Уж больно вяло подопечные Слуцкого начали эту игру, почти никак не форсируя события матча. Подумали, что победа дастся малой кровью? Ну, плотно взяли шефство над мячом, по сути, усадив соперника в лужу. Что с того? Тем не менее, отдадим сопернику должное: действуя вторым номером и вырываясь из лап прессинга, молдаване частенько убегали в контрвыпады. Благо, что ни к чему существенному эти порывы не приводили. Атака же россиян явно забыла дома все патроны и не знала вовсе, как подступиться к владениям Алексея Кошелева.</p> <p>Даже зацепиться вроде бы не за чего, разве что за моменты авторства Артема Дзюбы и Александра Кокорина. Меж тем первого на выгодную позицию выводил Роман Широков. Однако форвард «Зенита», уже обыграв вратаря соперника, существенно промедлил в принятии решения. Ни удара не получилось, ни паса на партнера – шанс-то из вернейших. Что до Кокорина, то момент для Александра соорудил вышедший на замену Олег Кузьмин. Да, пришлось Леониду Слуцкому преждевременно делать кадровые перестановки в составе, меняя получившего повреждение Игоря Смольникова. Но Кузьмин не подкачал: сразу после появления на поле выдал вернейшую подачу аккурат на голову динамовского нападающего. Прицел бы Кокорину поточнее, и на перерыв россияне точно уходили бы в приподнятом настроении.</p> <p>«Вы видели? В створ!», - после точного выстрела Александра Кокорина по воротам Кошелева комментатор матча Владимир Стогниенко буквально пробудил вскриком засыпающего у экрана зрителя. Не знаем, чем на этот раз мотивировал во время перерыва Леонид Слуцкий своих футболистов, но преображение россиян – на лицо. И в движении прибавили, и остроту стали создавать чаще. Тут и гол не заставил себя ждать. Пошла подача с углового в исполнении Дмитрия Комбарова, после чего Дзюба принял мяч грудью и скинул его на подключившегося к «стандарту» Сергея Игнашевича. А уж оборонец ЦСКА не постеснялся вложить всю злость и душу в удар, с семи метров едва не проделав дыру в сетке ворот Кошелева.</p> <p>В дальнейшем российская сборная продолжила увеличивать давление, загнав хозяев в тупик, из которого поди выберись. Молдаване толком-то не выбрались, зато нервозную концовку обеспечили сполна. Проще говоря, забили. Простая схема: подача, скидка и удар почти что по пустым воротам. Постарался хорошо знакомый российскому болельщику Евгений Чеботару. Но на наше счастье, что к тому времени россияне свое преимущество уже упрочили. И опять сработал дуэт Игнашевич – Дзюба. Правда, на этот раз уже Сергей выступил в роли ассистента, после углового скинув мяч прямо на дальнюю штангу. Дзюба, сыграв на опережение, прощать соперника не стал. Тем паче.  <br /> 1:2 – подшефные Леонида Слуцкого увозят из Кишинева жизненно важные три очка, делая весомую заявку на выход в финальную часть Евро-2016.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Герой матча. Сергей Игнашевич</strong></span></p> <p>Когда атака долго держит голевое молчание, за дело частенько берется оборона. Что, собственно говоря, и произошло в этом матче. Впрочем, когда на кону стоит путевка во Францию, нет абсолютно никакой разницы, кто забивает: будь то нападающий или же защитник. Но оборонец Сергей Игнашевич забил гол, ценность которого крайне велика: все-таки первый, поваливший соперника на лопатки. Кроме того, и во втором голе армеец успел отметиться, выступив ассистентом для Дзюбы. За что и отдаем защитнику звание MVP матча.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Осадок матча. Недружелюбный прием</strong></span></p> <p>Как ранее сообщал бывший игрок молдавской команды Валерий Катынсус, матч между сборными Молдавии и России мог быть сорван. Якобы в Кишинев, преследуя одну цель – провокации, могли приехать ультрас из Одессы и Румынии. Приехали в итоге они или нет, мы утверждать не можем. Но тем отраднее, что сценарию черногорской игры не было суждено повториться вновь. Впрочем, десятитысячная арена «Зимбру» и без того встретила нашу сборную не по-доброму, освистав команду во время исполнения российского гимна.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="50cfb5c8-9403-42a6-a2e6-50210cb59506" data-game="/qcmeea10/10-9-2015-9-36-10-pm" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" ></div>
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    vlad1969
    1444424204
    ГЛАВНОЕ 3 очка! ВСЕХ с ПОБЕДОЙ!!!!! Хотя игра ОТСТОЙ! особенно КОКОРИН и СМОЛОВ((
    Ответить
    Вомбат
    1444426821
    Не согласен по Смолову. Он вышел с задачей напрячь защитников Молдовы, и делал это правильно. За 10 минут только Месси может перевернуть игру. А вот Кокорин - кошмар, и если Слуцкий продолжит его ставить, мы опозоримся на Евро по крупному.
    Ответить
    Scorp63
    1444428393
    Когда же этот "Кокошник" с головы сборной сымут? Зачем эта пародия на нападающего играет в команде? А Леонида Викторовича и игроков с Победой!)
    Ответить
    nim-
    1444433412
    Как - неважно, лишь бы побеждали, а там уже спокойно настраиваться на Евро и готовиться.
    Ответить
    Victor.mail.
    1444439120
    Игру не смотрел, но судя по обзору Кокорин действительно отстой. После не забитого на Евро. головой должен был на тренировках пахать и пахать, а тут тоже самое!
    Ответить
    Ver
    1444441331
    Игра: где-то...что-то...временами...
    Для Молдавии этого хватило, но, как говориться, не убедили...
    Ответить
    Финт
    1444443961
    Молодец
    Ответить
    Финт
    1444462641
    Прорвёмся)
    Ответить
    eler58
    1444468973
    Комбаров,Кокорин,ни о чем
    Ответить
    makerdream
    1444480958
    я бы сказал обкакалась сборная россии
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+