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Пойдем в кино. 11 лучших фильмов от Эмина Махмудова

Пока российские киноманы бьются за сохранение дизайна на КиноПоиск.ru, полузащитник саранской "Мордовии" Эмин Махмудов специально для "Бомбардира" сделал подборку последних фильмов, которые посмотрел в кинотеатре за прошедший год.

"Интерстеллар" (Трейлер)

Оценка КиноПоиск.ru: 9,4

Оценка Махмудова: 9,5

В главных ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Майкл Кейн.

Бюджет: 165 миллионов долларов

Кассовые сборы: 675 миллионов долларов

Дата премьеры в РФ: 6 ноября 2014 г.

Просто сумасшедший фильм, завораживающий. Пару раз я пересмотрел бы его с большим удовольствием. А некоторые его моменты врезаются в память на очень долгое время.

"Бердмэн" (Трейлер)

Оценка КиноПоиск.ru: 8,1

Оценка Махмудова: 4

В главных ролях: Майкл Китон

Бюджет: 18 миллионов долларов

Кассовые сборы: 103, 2 миллиона долларов

Дата премьеры в РФ: 22 января 2015 г.

Видел, что люди высоко оценили данный фильм, но я не могу понять, за что там ставить восьмерку. Просто ужасный, я ушел через 25 минут после того, как кино началось. Там уже по началу было понятно, что слишком все мутно получается.

 "Фокус" (Трейлер)

Оценка КиноПоиск.ru: 7,1.

Оценка Махмудова: 8.

В главных ролях: Уилл Смит, Марго Робби, Родриго Санторо.

Бюджет: 50,1 миллионов долларов.

Кассовые сборы: 158,7 миллионов долларов.

Дата премьеры в РФ: 26 февраля 2015 г

Интересное кино с неожиданной концовкой. Я люблю, когда именно так развивается сюжет картины. Мне очень понравилось. Уилл Смит как всегда отыграл выше всяких похвал.
 

"Форсаж 7" (Трейлер)

Оценка КиноПоиск.ru: 7,1.

Оценка Махмудова: 6.

В главных ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, Джейсон Стейтем, Мишель Родригес, Дуэйн Джонсон.

Бюджет: 190 миллионов долларов.

Кассовые сборы: 1 511 миллионов долларов.

Дата премьеры в РФ: 9 апреля 2015 г.

Поставил шестерку, но считаю, что это даже слишком много для данного фильма. Честно. Они уже на машинах летать начали. И что дальше? Уже, наверное, просто на самолеты перейдут, чтобы проще было. Хорошая картина, которая показывает, как можно быстро разбить кучу дорогих машин.

"Мстители 2: Эра Альтрона" (Трейлер)

Оценка КиноПоиск.ru: 8,1.

Оценка Махмудова: 7.

В главных ролях: Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Скарлетт Йоханссон, Джеймс Спейдер.

Бюджет: 250 миллионов долларов.

Кассовые сборы: 1 402 миллиона долларов.

Дата премьеры в РФ: 23 апреля 2015 г.

Обычный фильм от Marvel. Я стараюсь почти все их смотреть, кроме "Человека-муравья". Неплохая работа получилась, отработала свой бюджет. Думаю, что она придется по вкусу тем, кто любит комиксы.

"Безумный Макс 4: Дорога ярости" (Трейлер)

Оценка КиноПоиск.ru: 8,2.

Оценка Махмудова: 7,5.

В главных ролях: Том Харди, Николас Холт, Шарлиз Терон.

Бюджет: 150 миллионов долларов.

Кассовые сборы: 374, 7 миллиона долларов.

Дата премьеры в РФ: 14 мая 2015 г.

Нравится, как работает Том Харди. С ним картины получаются весьма интересными. Без особых проблем оценил работу на 7,5 баллов. Но мне кажется, что режиссер несколько затянул сюжет, можно было немножечко подсократить его. Что запомнилось? Мне понравился мужик, который постоянно играл на гитаре. Бодренький такой.

"Мир Юрского периода" (Трейлер)

Оценка КиноПоиск.ru: 7,1.

Оценка Махмудова: 7

В главных ролях: Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Джейк Джонсон.

Бюджет: 150 миллионов долларов.

Кассовые сборы: 1 663 миллионов долларов

Дата премьеры в РФ: 11 июня 2015 г.

Тут за одни спецэффекты спокойно поставлю семерочку. Да, несколько уже приелись эти динозавры. Фильм на один раз. Но все равно очень масштабно вышло, солидные деньги были потрачены на все.

"Подарок" (Трейлер)

Оценка КиноПоиск.ru: 7,1.

Оценка Махмудова: 8.

В главных ролях: Джейсон Бейтман, Джоэл Эдгертон, Ребекка Холл.

Бюджет: 5 миллионов долларов.

Кассовые сборы: -

Дата премьеры в РФ: 13 августа 2015 г.

Знаю, что КиноПоиск.ru влепил картине всего семь баллов, но я поставлю больше – восемь. Интересный и закрученный сюжет, при этом на создание фильма были затрачены весьма скромные деньги. Если есть возможность, то обязательно оцените данную работу.

"Эверест" (Трейлер)

Оценка КиноПоиск.ru: 7,9.

Оценка Махмудова: 8

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Джейсон Кларк, Джош Бролин, Кира Найтли, Робин Райт.

Бюджет: 55 миллионов долларов.

Кассовые сборы: -

Дата премьеры в РФ: 24 сентября 2015 г.

Смело можно идти на данный фильм, тем более что он основан на реальных событиях. Кто-то считает, что главный герой слишком долго в конце умирал. Но знаете, в горах многие и дня бы не протянули.

"Стажер" (Трейлер)

Оценка КиноПоиск.ru: 8.

Оценка Махмудова: 8,5.

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Рене Руссо.

Бюджет: 35 миллионов долларов.

Кассовые сборы: -

Дата премьеры в РФ: 24 сентября 2015 г.

Очень жизненный фильм, который рассчитан на всю семью. Можно спокойно с родителями и детьми его посмотреть, ничего пошлого в нем нет. Роберт Де Ниро не может не влюблять в себя, хороший актер.

"Легенда" (Трейлер)

Оценка КиноПоиск.ru: 7,8.

Оценка Махмудова: 7,5.

В главных ролях: Том Харди, Эмили Браунинг

Бюджет: -

Кассовые сборы: -

Дата премьеры в РФ: 1 октября 2015 г.

Качественно сделанное кино, очень смешные шутки порой проходили у героя картины. Но очень сильно все затянуто, можно было бы и покороче все сделать. На качестве это бы точно не сказалось. Если честно, то сейчас очень мало качественных фильмов, которые потом захочется пересмотреть. Типа "Интерстеллар", а до этого было "Начало". Все сейчас средненького уровня.

Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Мордовия Махмудов Эмин
Комментарии (15)
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Ddjjn
1444802746
Это кино саит или что Я запутаю
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Essence
1444803797
Ну человек видимо на нескольких сайтах пишет,запутал малеха)
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Hala Madrid
1444805805
Достаточно неплохая подборка. Без фильмов от КВН-щиков =)
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Disturbed
1444805869
Интерстеллар редкостное гумно. Да и вообще половина перечисленных фильмов - шлак для школьников и сопливых девочек.
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BECK_BY
1444806795
ох**нно футбольная новость когда уже про нло что-нибудь будет?
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Стелс007
1444806836
А где Русские фильмы? Они щас намба ван по миру
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futboljon
1444807254
che za aniheya v futbolnom mire!?!?!?
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Maxi_7
1444809304
На футбольном портале хотелось бы видеть новости про футбол, благо инфо ресурсов по кино в сети более чем достаточно.
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Ангажемент
1444811718
Все эти голливудские блокбастеры (включая начало, гравитацию, марсианина) - туфта полная.
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Tekken3
1444815824
"чё" к чему собака сдохла? что на футбольном сайте делает авторитетный супер мега эксперт киноиндустрии и рассказывает про кино? с кинопоиска выгнали? ресурсы про фильму перевелись в интернете? "бомбардир" больше так не делай!
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