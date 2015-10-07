Что будет делать Слуцкий без Дзагоева?

<p><em>Полузащитник сборной России Алан Дзагоев <a href="https:///news/444627" target="_blank">получил травму</a>. «Бомбардир» разбирается в том, что Леонид Слуцкий сможет предпринять для решения проблемы отсутствия в составе одного из главных креативщиков российской команды.</em></p> <p>Фабио Капелло так и не решил задачу по введению<a href="https:///player/7263" target="_blank"> Алана Дзагоева</a> в состав сборной России. В отборочном цикле Евро-2016 полузащитник ЦСКА выходил на замену в центр поля, попробовал поиграть на обоих флангах, но завоевать место в основе не получилось. Леонид Слуцкий оказался в своем решении категоричен. С его приходом на тренерский пост сборной Алан полностью отыграл матчи со Швецией и Лихтенштейном, составляя пару опорников с Глушаковым или Денисовым. Нельзя недооценить вклад Алана в победу в этих играх. Дзагоеву удавалось выступать в роли дирижера атак, имея под собой надежного полузащитника оборонительного плана. С помощью Алана Слуцкий получил своеобразный вариант московского ЦСКА, только с немного другими исполнителями. Но участие Дзагоева в матчах с Молдавией и Черногорией находится под большим вопросом. Тренеру сборной предстоит решать серьезную проблему. Однако другие варианты у него вполне имеются.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444231112_Схема 1.jpg" style="height:450px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1444231128_Схема 2.jpg" style="height:450px; width:350px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вариант №1. «Беспроигрышный»</strong></span></p> <p>Павел Мамаев играл под руководством Леонида Слуцкого в ЦСКА. Этот полузащитник прекрасно выглядит в текущем сезоне в матчах за «Краснодар», где уверенно чувствует себя при атаках команды. Мамаев вполне способен выполнить все обязанности Дзагоева и безболезненно заменить Алана в составе. Возможно, Павел немного уступает Дзагоеву в плане оборонительных навыков. Но соперники у нашей команды не столь серьезные, чтобы опасаться их прорывов через центр поля. Ставка на Мамаева – один из главных беспроигрышных вариантов на ближайшие матчи сборной.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444231211_Схема 3.jpg" style="height:440px; width:350px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вариант №2. «Опрометчивый»</strong></span></p> <p>Леонид Слуцкий сыграет в два форварда?! Такое вообще возможно? По последним матчам ЦСКА – вряд ли. Но если смотреть на подбор игроков в сборной России, то этот вариант не выглядит совсем уж нереальным. Два полузащитника в центре поля, атакующие фланги и форварды впереди. Дзагоева, к слову, в такой ситуации снова заменяет Мамаев. При этом и сам Слуцкий такую формацию раньше уже использовал в клубе, когда имел в своем распоряжении Вагнера и Думбия. Так почему бы не вспомнить о парочке Смолов-Кокорин, которая быстро наладит былые взаимосвязи. Вот только этому могут помешать излишние переживания за результат и великолепная форма Артема Дзюбы, вдруг начавшего много забивать.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444231366_Схема №4.jpg" style="height:436px; width:350px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вариант №3. «Странный»</strong></span></p> <p>В предыдущем матче с Молдавией нечто подобное уже пытался исполнить Фабио Капелло. Ромб в полузащите выглядит с таким подбором игроков несколько странно, но все-таки и это вполне возможно. Одного из форвардов при такой расстановке может сыграть и Дзюба, а тот же Кокорин будет встречаться с мячом немного ближе к своим воротам. В общем, вариант с такой расстановкой у нашей сборной почти не наигран, придется задействовать массу новичков, но в игре с Молдавией именно такая расстановка может быть актуальной. При этом если бы в составе был Алан Дзагоев, то Слуцкий о таком сомнительном решении даже и не подумал бы.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444231398_Схема 5.jpg" style="height:447px; width:350px" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Вариант №4. «Реальный»</span></strong></p> <p>Роман Широков отойдет в центр поля, взявшись поддерживать атаку из глубины. Такое иногда практикуется в московском «Спартаке», где Широков и Попов делят пространство при организации атак команды. У Романа есть навыки игры классического центра, а выход в составе того же Игоря Денисова вполне способен полностью оставить Широкова без оборонительной работы. На его же позиции атакующего полузащитника вероятнее всего сыграет Федор Смолов, набравший неплохую форму в играх за «Краснодар». Самый реальный вариант, заставляющий полностью забыть о существовании Алана Дзагоева. Возможно, что именно так Слуцкий и решит сыграть.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444231523_Схема 6.jpg" style="height:445px; width:350px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444564" target="_blank">4 причины, почему сборная России может проиграть в Молдавии</a></strong></p>