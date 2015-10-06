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    • 4 причины, почему сборная России может проиграть в Молдавии

    4 причины, почему сборная России может проиграть в Молдавии


    0
    Голосов: 0
    06.10.2015 17:24
    Рассчитывай на лучшее, готовься к худшему. Мы, например, готовы. «Бомбардир» рассказывает, почему матч в Кишиневе может закончиться поражением сборной России.
    <p><em>Рассчитывай на лучшее, готовься к худшему. Мы, например, готовы. «Бомбардир» рассказывает, почему матч в Кишиневе может закончиться поражением сборной России</em><strong>. </strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Усталость ведущих игроков</strong></span></p> <p>Основной причиной для тревог является хорошее выступление наших топ-клубов в Европе. Вряд ли это удается им малой кровью. Да и чемпионат России уже давно лишился матчей, которые можно назвать «проходными» для грандов. Бороться нужно всегда и везде. А это отнимает огромное количество сил. Душевных и физических. И сможет ли условный Артем Дзюба весь матч терроризировать плотную молдавскую оборону – большой вопрос. И если к условной 70-ой минуте счет будет ничейным, то наши сборники могут просто не найти пороха в себе, чтобы додавить хозяев. Ведь нужно еще и силы на матч с Черногорией оставить.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444148945__I3V3420_0.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вратарская линия</strong></span></p> <p> Нас уже давно есть «вратарь республики» - Игорь Акинфеев. Меняются лишь его ближайшие сменщики: Малафеев, Габулов, Лодыгин… Однако на данный момент ситуация с постом №1 если не критическая, то заставляющая задуматься. Акинфеев чередует хорошие игры с матчами Лиги чемпионов, Юрий Лодыгин, похоже, капитально перегорел и чудит в каждом матче. Поэтому самым подходящим вратарем для игры с Молдавией видится Артем Ребров. Голкипер «Спартака» хотя бы не будет бегать в центре поля, думая, что на трибуне сидит скаут из «Баварии». Но рискнет ли Слуцкий доверить дебютанту ворота в самый ответственный момент? Ведь, будем честны, с <a href="https:///teams/mol" target="_blank">Молдавией</a> и Черногорией должен стоять один вратарь.</p> <p><a href="""""""""""""""""""""https:///articles/443627""""""""""""""""""""" target="""""""""""""""""""""_blank"""""""""""""""""""""><strong>Как Юрий Лодыгин разучился играть в воротах</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444148960_image.orig.76359.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Недооценка соперника</strong></span></p> <p>«Нет, мы же профессионалы. Мы не можем недооценить соперника», - игроки сборной в один голос всегда открещиваются от подобных предположений. Но давайте представим, наши футболисты обыграли Швецию, разнесли Лихтенштейн, впереди домашний матч с Черногорией. И тут эта Молдавия. Так и хочется взять охапку шапок и закидать ими соперника. Радует лишь то, что в первом круге мы с Молдавией сыграли вничью. Хоть какой-то холодный душ, который сможет мобилизовать сборников.   </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444148976_image.orig.66557.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Молдавия просто окажется сильнее</strong></span></p> <p> Все же нельзя забывать, что мы играем не против Папуа – Новой Гвинеи (хотя наша сборная при определенных раскладах может проиграть и этой стране, размером с приусадебный участок некоторых губернаторов). Молдавия – крепкая и цепкая сборная. У нее недавно сменился тренер, что всегда мобилизует игроков. Матч пройдет в Кишиневе. Против нас выйдет соперник, которого нужно будет не «додавить» или «доказать класс», а обыграть. Возможно, в равной борьбе. В подобном случае и шансы будут равны. Это вам скажет любой математик.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>***</strong></span></p> <p>Хотя, что это мы сгущаем краски? Конечно же, мы верим в наших парней. Они должны обыгрывать не только Молдавию, но и Черногорию и уверенно выходить на Евро во Францию. Главное, играть в свой футбол и не <a href="https:///news/444487" target="_blank">открывать шлагбаум</a> перед отелем по 15 минут.</p> <p><a href="https:///articles/441872" target="_blank"><strong>Александр Неценко: «Сыграть в покер в матче за сборную - это бесценно»</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/441786" target="_blank"><strong>Андрей Мовсесьян: «При Слуцком сборная России стала показывать качественный футбол»</strong></a></p>
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФПЛ, Официальный сайт РФС
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    Комментарии (22)
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    Kollljan
    1444179780
    Всегда, когда, казалось бы ехали за тремя гарантированными очками, случался казус. Поэтому, надежды на победу нет. А есть сомнения в благоприятном исходе матча.
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    compka
    1444181081
    2-1
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    gor77
    1444190568
    Ещё ни чего не произошло, а похоронная команда уже ждёт. Бред.
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    Antilimit
    1444200194
    Что за бред?Акинфеев должен сдохнуть чтобы Качалка вместо него другого поставил!
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    ЧуСа 21
    1444204134
    бред
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    somn
    1444206424
    Нытьё какое-то. Мамалыгу надо обыгрывать при любом раскладе, иначе нечего нам делать в Европе.
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    BorisoW
    1444210613
    Обалденные участки у губернаторов,460 тыс.кв.км....На карту автор явно не смотрел никогда.А так молдаван нужно обыгрывать в любом случае...
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    Старый Пью
    1444230645
    Что это за заголовки такие: "...проиграть..."? Паникёров - к стенке!
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    Старый Пью
    1444230720
    Ну и про Новую Гвинею - аффтар жжОт :-) Не надо его увольнять пусть "пишит истчо"! Про выкопанное море и проч.
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    NoN141
    1444422511
    Россия не проиграет Молдавии уж точно, автор в топку...
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