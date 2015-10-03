Фред Дерст: «Лучший российский игрок – Овечкин. Может быть, он и в футбол хорошо играет?»

<p><em>В эксклюзивном интервью «Бомбардиру» лидер известной рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст рассказал о своем отношении к футболу, признался в любви к России и выразил желание сходить на матч российского клуба.</em></p> <p><strong>- Фред, вам, вероятно, не так часто приходится давать интервью футбольному сайту?</strong></p> <p>- Я давал много интервью за свою жизнь, в том числе и спортивным изданиям. Часто меня просят передать привет или поддержать какую-то команду. Например, во время последнего моего визита в Москву, я записывал видеообращение для одного хоккейного клуба.</p> <p><strong>- Футбол очень популярен в России, но в Америке интерес к соккеру только набирает обороты. Как вы сами относитесь к нему? Разбираетесь ли в правилах? </strong></p> <p>- В принципе я неплохо разбираюсь во многих игровых видах спорта и правилах. В том числе в европейском футболе. Но все-таки я больше люблю поиграть в американский футбол. О нем я даже снял кино <a href="http://www.kinopoisk.ru/film/397801/" target="_blank">«Аутсайдеры»</a>.</p> <p><strong>- Но нам все-таки ближе футбол европейский. Поэтому будем мучить вас вопросами о нем. Кто, на ваш взгляд, лучший футболист мира? </strong></p> <p>- Возможно Месси, Роналду – эти ребята у всех на слуху. Мне тяжело сделать выбор.</p> <p><strong>- Ок, а кто лучший российский игрок?</strong></p> <p>- Лучший российский игрок? Хмм… Овечкин! Он у нас довольно известная персона. А футболист... Может быть, Овечкин и в футбол хорошо играет?</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443815166_3vAZZnqgWf0.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>- Сейчас очень модно, чтобы музыканты или артисты пропагандировали здоровый образ жизни. Как сами к такому относитесь? </strong></p> <p>- Здоровый образ жизни - это круто! Обязательно занимайтесь спортом, который вам по душе!</p> <p><strong>- Был ли у вас вариант стать профессиональным спортсменом? </strong></p> <p>- В какой-то момент жизни музыка стала занимать больше моего времени, я погрузился в написание текстов, увлекся диджеингом. Помимо прочего, меня всерьез заинтересовал кинематограф. Таким образом, получилось, что спорт ушел на второй план. Вообще спорт в большей степени оставался для меня хобби. И я по-прежнему не против погонять мяч или прокатиться на скейте в свободное время. Скейт я особенно люблю! Когда перееду в Россию, построю себе собственную площадку для катания во дворе.</p> <p><strong>- Понятно, что жизнь рок-звезд очень насыщенна, но удается ли найти время, чтобы посетить какое-нибудь спортивное мероприятие?</strong></p> <p>- По правде говоря, не так часто выдается время на это, но иногда я посещаю спортивные матчи или смотрю игру по ТВ.</p> <p><strong>- Не так давно появилась новость, что Фред Дерст хочет получить российское гражданство. Так ли это?</strong></p> <p>- Я действительно хотел бы получить российский паспорт. Черт возьми, я люблю Россию! Здешнюю культуру, традиции, публику. Я люблю приезжать сюда. Российская природа завораживающе красива. А еще у вас очень вкусная кухня! Возможность получения российского гражданства интересна для меня и в плане творчества: я хотел бы поработать над полнометражной картиной о России. Детали раскрывать не стану, скоро сами все увидите.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443815206_sAHIeIJQcmA.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>- Готовы ли вы, чтобы стать полноценным россиянином, начать болеть за какой-нибудь клуб из России? Ну, например, <a href="https:///teams/spa" target="_blank">«Спартак»</a>, <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> или <a href="https:///teams/zen" target="_blank">«Зенит»</a>? </strong></p> <p>- У меня не такой склад характера, чтобы болеть за определенную команду и следить за каждым ее матчем, вступать в фан-клубы. Да и времени на это не так много. Но я бы с интересом сходил на какой-нибудь матч. Почему бы и нет? Думаю, что в следующий свой приезд посещу какую-нибудь игру.</p> <p><strong>- Чуть больше месяца осталось до вашего <a href="http://tci.ru/artists/limp-bizkit/2015/october/" target="_blank">концертного тура</a> по России и Казахстану. Можете немножко о нем рассказать? </strong></p> <p>- Тур приурочен к двадцатилетию группы. 20 лет с момента выхода первого альбома, 20 шоу по всей России! Мы заедем в Хабаровск, Пермь, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, дважды выступим в Москве. Я в предвкушении! Хочу познакомиться с Россией поближе! Во всем мире сейчас только и говорят про курс доллара и нестабильную экономику. Кризис и у нас тоже заметен. Я думаю, это будет здорово, отвлечь людей в такой непростой для многих период. Деньги - ничто! (*Money Sucks!).</p>