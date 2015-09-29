Разгромное поражение «Манчестер Сити» и хет-трик Алексиса Санчеса. Главные события 7-го тура английской Премьер-лиги

<p><em>Проклятие Моуринью продолжает действовать, «Сити» снова проигрывает, а игроки «Ливерпуля» не хотят увольнения Роджерса. «Бомбардир» рассказывает о самом интересном, чем запомнился футбольный уик-энд в Англии.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Манчестер Сити» заболел</strong></span></p> <p>Начало сезона вызывало у всех болельщиков «Сити» только положительные эмоции. «Горожане» рвали всех подряд и настолько уверенно шли по дистанции, что многие стали рассматривать их в качестве главных претендентов на чемпионство. Но оказалась, что проблема «Манчестер Сити» кроется там, где ее совсем не ждали. Перед матчем против «Вест Хэма» травму получил Давид Силва. Подопечные Пеллегрини ту встречу выиграть не смогли. Игру с «Тоттенхэмом» они и вовсе начали составом, совершенно далеким от идеала.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7994500" width="720"></iframe></p> <p>Легкое повреждение у Джо Харта, травмы Компани и Мангаля – сразу три ключевых футболиста «Манчестера» были вынуждены наблюдать за матчем против «Тоттенхэма» со скамейки запасных. Оказалось, что их сменщики совершенно не готовы к тому, чтобы на равных биться со «шпорами». Кейн и его партнеры, напротив, решили отдать в этой игре все силы, лишь бы доставить своим фанатам истинное удовольствие. Все это было не зря. После матча болельщики «Тоттенхэма» сердечно благодарили своих любимцев.</p> <p>«Манчестер» серьезно подвел голкипер Вилли Кабальеро. В концовке первого тайма, когда еще ничего не предвещало разгрома, аргентинец запустил дальний удар от Эрика Дайера. А уже во второй половине сплоховал на выходе, позволив Алдервейрелду вывести «Тоттенхэм» вперед. Забили свои голы <a href="https:///news?id=443722" target="_blank">Кейн </a>и Ламела. В этих моментах грубо ошибались центральные защитники «Манчестера». Мартин Демичелис больше не готов весь матч выдерживать высокие скорости Премьер-лиги, а Никлас Отаменди в этой обстановке пока не освоился. Вот и получилось, что «Сити» неожиданно пропустил сразу четыре мяча, найдя в ответ лишь один голевой удар. Исполнил его снова Кевин Де Брюйне. Для подопечных Пеллегрини наметилась интересная тенденция. Если бельгийский новичок «Сити» забивает, то его команда обязательно проигрывает.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Заговоренный «Сент-Джеймс Парк»</strong></span></p> <p>Перед игрой «Челси» против «Ньюкасла» в глаза бросалась интересная статистика. Последний раз «синие» выигрывали в гостях у своего соперника еще в сезоне 2007/08, а после этого едва успевали унести с «Сент-Джеймс Парк» ноги. Нынешнее состояние «Ньюкасла» и «Челси» примерно близко. Обе команды расположились на дне турнирной таблицы и не теряли надежды начать свое восхождение именно с победы в этом матче. Но против «Челси» оказались цифры, а «Ньюкаслу» банально не хватило физики.</p> <p><br /> <img alt="" src="/images/upload/1443506019_Вейналдум.jpg" style="height:421px; width:720px" /></p> <p>«Сороки» здорово начали встречу, противопоставив натиску «Челси» прессинг на всех участках поля. Хорошо проявляли себя Асмир Бегович и Тим Крул – голкиперы коллективов, не раз выручавшие своих партнеров по ходу первого тайма. А под занавес тайма, что выглядело даже довольно логично, забил «Ньюкасл». В таком же ключе началась и вторая половина встречи, когда Вейналдум вдруг увеличил преимущество хозяев. Сколько бы «Челси» не <a href="https:///news?id=443598" target="_blank">атаковал</a>, острые ответы «Ньюкасла» воплощались в голы.</p> <p>Гол Вейналдума стал в этой встрече поворотным моментом. Футболисты «Ньюкасла» подумали, что победа теперь никуда от них не убежит, поэтому решили все силы сосредоточить на обороне. Это и была их главная ошибка. Тим Крул не является волшебником, но до 79-й минуты он сохранял свои ворота в неприкосновенности. А потом забил Рамирес. Быть может, голландскому голкиперу стоило пропустить еще раньше. Тогда бы Стив Макларен мог своих подопечных взбодрить. Однако тут все было уже бесполезно. Через несколько минут голом отметился уже Виллиан, но ничью «Ньюкасл» все же отстоял. Команде Моуринью стоит призадуматься. «Челси» провел лучшие 30 минут в сезоне, но «Сент-Джеймс Парк» для команды снова остался непокоренным.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Камбэк не случился</strong></span></p> <p>Это просто должно было произойти. Не мог же «Лестер» постоянно проигрывать своему сопернику, а в концовке встречи отыгрываться и вырывать очки. «Арсенал» - это не команда уровня «Астон Виллы». У него тоже есть большие амбиции и свое лицо. Но начинался матч довольно необычно. «Лестер» должен был забивать сразу три гола, однако лондонский клуб спасло какое-то чудо.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7994636" width="720"></iframe></p> <p>Мы все время восхищаемся Риядом Марезом, но совершенно забываем про другого лидера «Лестера». Это форвард Джеймс Варди – лидер бомбардирской гонки в Премьер-лиги. За первые 15 минут игры против «Арсенала» Варди сотворил гол и дважды угодил в каркас ворот! Реализуй «Лестер» все свои моменты и достиг бы коллектив Раньери очередного успеха. Да только в составе «Арсенала» нашелся свой герой.</p> <p>Алексис Санчес наконец-то восстановился и набрал форму после Кубка Америки. И вот мир увидел настоящего Санчеса – того самого чилийца, способного в одиночку вытащить проигранный матч. Он и вытащил! Алексис оформил хет-трик, а голы Уолкотта и Жиру довели счет до разгромного. «Лисы» снова нашли ответ в лице Варди, отквитавшего один мяч. Но на большее футболистов «Лестера» не хватило. Серия камбэков прервана.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=443204" target="_blank"><strong>Сумасшедший старт «Вест Хэма», «Лестер Сити» и «Кристал Пэлас»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Ливерпуль» играет за тренера</strong></span></p> <p>Только ленивый не обсуждает перспективы Брендана Роджерса в «Ливерпуле». Юрген Клопп якобы вот-вот должен возглавить «красных», да только требует <a href="https:///news?id=443702" target="_blank">определенные условия</a>. А Роджерса от обязанностей главного тренера еще никто не освобождал, поэтому и приходится тренеру находить какие-то решения, чтобы спасти положение клуба. Сегодняшний «Ливерпуль» - типичный середняк английской Премьер-лиги. И такое определение ничуть не должно обижать тех, кто болеет за эту команду.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443506037_Роджерс.jpg" style="height:421px; width:720px" /></p> <p>Слабость состава «Ливерпуля» чувствуется уже не первую игру. У команды нет качественного запаса, а положительный результат добывается только за счет наличия трех-четырех классных футболистов. Они и сделали дело в игре с «Астон Виллой». Сумасшедший по классу матч провел Джеймс Милнер, неплохо смотрелся Коутиньо. Но главное, что танцы Старриджа вернулись! Даниэль оформил голевой дубль и принес «Ливерпулю» натужную победу над «Астон Виллой».</p> <p>«Мы играли за своего тренера», - сказал после матча полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва. Брендан Роджерс в этот момент продолжал утверждать, что он лучший тренер мира. Да и вообще, как говорит рулевой «Ливерпуля», вокруг него существует какой-то<a href="https:///news?id=443709" target="_blank"> заговор</a>. Конечно, правду мы с вами сейчас не узнаем. Но никто не соберется снимать Брендана, если «Ливерпуль» будет побеждать. А выигрывать надо. Уже в следующем туре состоится ливерпульская дерби, которое покажет, что из себя действительно представляет команда Роджерса.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443506090_Символическая сборная.jpg" style="height:450px; width:350px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 7-го тура АПЛ:</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/80189" target="_blank">Тоттенхэм – Манчестер Сити</a> – 4:1 (<a href="https:///video/218" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80184" target="_blank">Лестер – Арсенал</a> – 2:5 (<a href="https:///video/219" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80185" target="_blank">Ливерпуль – Астон Вилла</a> – 3:2 (<a href="https:///video/236" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80186" target="_blank">Манчестер Юнайтед – Сандерленд</a> – 3:0</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80188" target="_blank">Саутгемптон – Суонси </a>– 3:1</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80190" target="_blank">Сток Сити – Борнмут</a> – 2:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80193" target="_blank">Вест Хэм – Норвич</a> – 2:2</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80187" target="_blank">Ньюкасл – Челси </a>– 2:2</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80191" target="_blank">Уотфорд – Кристал Пэлас</a> – 0:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80192" target="_blank">Вест Бромвич – Эвертон</a> – 2:3 (<a href="https:///video/248" target="_blank">видео</a>)</strong></p>