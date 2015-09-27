Месси выбыл на два месяца. Роналду хочет вернуться в Манчестер. Дайджест событий дня

Капелло может возглавить клуб из России, а Федун опроверг слухи о продаже "Спартака". Все ключевые моменты дня в дайджесте от "Бомбардира".

Месси пропустит около 8 недель

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму и был заменен на старте поединка Примеры против "Лас-Пальмаса" (2:1).

Первое обследование показало, что Месси повредил внутреннюю боковую связку левого колена. Сообщается, что разрыва связок при этом не произошло. Согласно предварительным прогнозам, на восстановление понадобится семь-восемь недель. В ближайшие часы футболист пройдет еще одно обследование.

Отметим, что замена в матче с "Лас-Пальмасом" стала самой быстрой в играх Лионеля Месси за "Барселону".

Капелло может возглавить один из российских клубов

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло в данный момент проживает в Москве и пока не собирается уезжать из России. Его сын Пьерфилиппо, который одновременно является агентом Капелло, ведет переговоры с российскими клубами о возможной работе для дона Фабио.

Такое желание остаться в России источники связывают с тем, что в нашей стране более лояльное налоговое законодательство, чем в странах Европы, где Капелло мог бы продолжить свою тренерскую карьеру.

Также сегодня появилась информация, что РФС планирует выплатить все долги перед Капелло в понедельник, 28 сентября. Этот срок озвучил Президент организации Виталий Мутко.

Федун не будет продавать "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун не стал комментировать слухи о возможной продаже клуба бизнесмену Петру Авену.

"Я даже комментировать не хочу, это бред", - был предельно лаконичен Леонид Арнольдович.

Роналду не исключает возможности возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду скучает по тем временам, когда он играл рядом с форвардом "Манчестер Юнайтед" Уэйном Руни.

"Я скучаю по Руни. Уэйн был настолько мощным, что я называл его "Питбулем". Это фантастический игрок, и он очень помог мне в "Манчестер Юнайтед". Когда я переходил в "Реал", он уговаривал меня остаться, чтобы выигрывать трофеи. Мы по-прежнему друзья. Возможно, скоро мы снова будем играть вместе", - заявил Роналду.

В РФПЛ стартовал 10-й тур

Обе центральные встречи игрового дня закончились в ничью. ЦСКА не смог дожать "Локомотив", который доигрывал матч в меньшинстве (1:1), а "Спартак" на последних минутах упустил победу над "Зенитом" (2:2). Также вничью завершился и матч "Анжи" и "Уфы" (1:1).

"Спартак" - "Зенит" - 2:2. Как это было

"Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму"

В английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" в гостях разгромно уступил "Тоттенхэму" (1:4), а вот "Манчестер Юнайтед", напротив, уверенно обыграл "Сандерленд" (3:0). Также стоит отметить очередную потерю очков "Челси". На этот раз в матче с "Ньюкаслом"(2:2).

Все результаты дня 7-го тура АПЛ

"Бавария" одержала очередную уверенную победу

На этот раз от грозных мюнхенцев пострадал "Майнц" (0:3). Также "Байер" обыграл "Вередер" (3:0), а "Хоффенхайм" - "Аугсбург" (3:1).

Все результаты дня 7-го тура Бундеслиги

"Реал" не смог обыграть "Малагу"

"Королевский" клуб гостях сыграл вничью с "Малагой" (0:0). А вот "Севилья" наконец выиграла. У "Райо Вальекано" (3:2). Стоит отметить, что победный гол на счету Евгения Коноплянки

Все результаты дня 6-го тура Примеры

"Ювентус" проиграл "Наполи"

Туринский клуб был бит в Неаполе (1:2). В другом матче дня "Рома" разгромила "Карпи" (5:1).

Во Франции прошли игры 8-го тура

В главном матче дня "Бордо" оказался сильнее "Лиона" (3:1), а вот "ПСЖ" очков не потерял, уверенно разобравшись с "Нантом" (4:1).

Остальные результаты тура