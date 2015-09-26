Дружба России и Украины, кровожадные мексиканцы, легенда об игроке «МЮ». Все, что нужно знать о ЧМ среди бездомных

<p><em>В Амстердаме состоялся Homeless World Cup – чемпионат мира среди команд, составленных из людей, попавших в кризисные ситуации. «Бомбардир» собирает главные факты и истории одного из самых неоднозначных футбольных турниров.</em></p> <p>Что такое Homeless World Cup? Дословный перевод «Кубок мира среди бездомных» формально абсолютно верен, но по сути не совсем отражает реальный состав участников. Как бы не хотелось общественности видеть в нем турнир среди тех, кого вчера вытащили из люка, настоящих "бомжей" здесь никогда не было и, наверное, не будет – по той простой причине, что таким людям не до футбола. Проблемные подростки, дети улиц, бывшие нарко- и алкозависимые, просто люди, попавшие в кризисную ситуацию – да, именно они и составляют костяк команд на этом турнире.</p> <p>Homeless World Cup – это турнир, на котором нет политики, и Украину с Россией никто не разводит по разным группам. И у более мастеровитых украинских футболистов нет желания макнуть в грязь принципиального вроде бы соперника. Здесь все еще возможна история из "старого футбола", когда команде банально не в чем играть, и соперники и организаторы не злорадствуют, а просто помогают, кто чем может, чтобы условия игры были равными для всех. Это единственный чемпионат мира по футболу, который выигрывал Афганистан. В конце концов, именно здесь по легенде когда-то играл португалец Бебе из «Манчестер Юнайтед». По легенде…</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443265568_21301647918_ec42a5a9ed_b.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Чемпионат мира, на котором Россия – настоящий гранд</strong></span></p> <p>Несмотря на то, что турнир Homeless World Cup проводится в сотрудничестве с УЕФА, его сложно назвать исключительно спортивным мероприятием – скорее, это социальная акция, обращающая внимание людей на большую проблему, которая существует в обществе.</p> <p>Участником турнира может стать человек, потерявший работу, постоянное жилье, не имеющий регистрации в паспорте, принимающий участие в реабилитационной программе по лечению алко- или наркозависимости или же проходивший подобную процедуру ранее.</p> <p>Рамки и критерии отбора в команду достаточно размытые и теоретически возможно под маркой команды, состоящей из людей, попавших в кризисную ситуацию, привезти реальных футболистов. Можно, но практически никто так не делает, так как люди, занимающиеся формированием команд, понимают основной принцип, заложенный организаторами – дать руку помощи тем, кто действительно в этом нуждается.</p> <p>Homeless World Cup проводится с 2003 года ежегодно, и за это время его успели принять Грац, Гетеборг, Эдинбург, Кейптаун, Копенгаген, Мельбурн, Милан, Рио-де-Жанейро, Париж, Мехико, Познань, Сантьяго-де-Чили. И вот теперь – Амстердам. Место встречи всегда меняется, как и состав участников – есть правило, что один и тот же игрок может принять участие в ЧМ только один раз.</p> <p>Турнир был основан Мелом Янгом и Харальдом Шмидом. Янг – издатель шотландской еженедельной уличной газеты The Big Issue ("Большая проблема"), которая дает возможность легального заработка для бездомных. Такого рода издания, распространяемые людьми, нуждающимися в деньгах, существуют во всех странах. И именно их Янг наделил полномочиями по набору команд, понимая, что люди занимающиеся таким благим делом, не будут мошенничать и привезут на ЧМ действительно нуждающихся в помощи.</p> <p>В России это питерская уличная газета "Путь домой" (главный редактор – Аркадий Тюрин), в Украине – одесская газета "Дорога к дому". Пока что это все страны из постсоветского пространства, представленные на ЧМ. За годы проведения турнира они уже успели добиться серьезных успехов. Сборная России была чемпионом в ЮАР-2006, а украинцы выиграли турнир 2009 года, переиграв в финале сборную Португалии. Также у сборной России есть один выход в финал в Мельбурне-2008 и третье место в Познани-2013.</p> <p><strong><em><img alt="" src="/images/upload/1443261582_Colin+Farrell+2015+Maui+Film+Festival+Wailea+39cSdGF2dlZl.jpg" style="height:479px; width:720px" /></em></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Колин Фаррелл, Ирвин Уэлш и другие знаменитости – о </strong><strong>Homeless </strong><strong>World </strong><strong>Cup</strong></span></p> <p>Для того чтобы привлечь внимание общественности к турниру, его организаторы заручились поддержкой известных людей.</p> <p>Знаменитый голливудский актер Колин Фаррелл, сын профессионального футболиста Имона Фаррелла, выступавшего за ирландский "Шемрок Роверс" в 60-х, уверен, что Homeless World Cup действительно вдохновляет людей в кризисных ситуациях на изменения в своей жизни.</p> <p>Шотландский писатель Ирвин Уэлш, автор "На игле" и "Кислотного дома", ярко описывающий проблемы шотландского общества, как всегда лаконичен в своем послании: "Мы все любим футбол и ненавидим бездомность - это и ежу понятно". Уэлш – фанатичный поклонник шотландского клуба "Хиберниан".</p> <p>Эмманюэль Пети, чемпион мира в составе сборной Франции, отдающий значительную часть своих доходов на благотворительность: "Я поддерживаю Homeless World Cup, потому что знаю ту силу, которую имеет футбол".</p> <p>Капитан "Селтика" Скотт Браун говорит, что всю жизнь будет поклонником турнира, который помог массе людей в Шотландии обрести новую жизнь. Да – даже его близким друзьям, так как уровень наркомании в Британии на самом деле очень высок, и тот же Уэлш в своих бестселлерах просто описывал реальную жизнь молодежи на Туманном Альбионе.</p> <p>Интересно, что во многих источниках среди участников чемпионата мира для бездомных называют португальского полузащитника Бебе, купленного как-то Алексом Фергюсоном за 7,4 миллиона евро, а сейчас играющего за испанский "Райо Вальекано". На самом деле Бебе принимал участие в европейском фестивале по уличному футболу, возможность его привлечение к сборной на Homeless World Cup рассматривалась, но в итоге от этой идеи все же отказались.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/rpAxFt5jZJI" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Турнир, где никто не вылетает</strong></span></p> <p>В Амстердам приехало 48 команд, что не стало рекордом турнира – в Мельбурне-2008 было 56 участников. Понятное дело, что для того, чтобы собрать команду и добраться до места проведения соревнований, нужны немалые средства и спонсор, которого может найти далеко не каждая уличная газета. Уже на самом турнире всяческую помощь оказывают люди из УЕФА, организаторы турнира, но добираться в тот же Амстердам нужно было за свой счет.</p> <p>Соревнования проходят по правилам уличного футбола (два тайма по 7 минут, поле с бортами 22Х16 м) и команда состоит из восьми человек – голкипер и три полевых игрока, а также четверо запасных, с возможностью постоянных замен по ходу матча. Существует и женский Homeless World Cup, но никто не запрещает девушкам входить в состав мужских команд – так у финалиста ЧМ-2015 сборной Украины было две девушки – Ольга Лис и Натия Панцулая.</p> <p>Формат турнира таков, что все участники проводят одинаковое число матчей, и никто не вылетает из ЧМ досрочно. На первом этапе 48 команд разбиты на 8 групп по 6, а по итогам мини-турнира, где каждый играет с каждым, формируются новые группы и в каждой из них есть свой трофей, но за титул чемпионов мира сражаются только самые лучшие.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443260854_20866739054_8f0241fed1_b.jpg" style="height:399px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Украина – Россия. Дружба и никакой политики </strong></span></p> <p>Сборная России на этот раз выступила не очень удачно. В первом раунде удалось занять второе место в группе с Голландией, Северной Ирландией, Францией, Индией и Финляндией, но на втором этапе игра не заладилась. В группе с участием Украины, Чили, Намибии, Зимбабве и Аргентины Россия была последней, проиграв все матчи – некоторые по пенальти, некоторые в основное время.</p> <p>В итоге команда Александра Хачияна не попала в решающий раунд и повела борьбу за утешительный Кубок Амстердама, где были в четвертьфинале обыграны американцы (6:3), но в полуфинале сильнее сборной России оказались норвежцы (2:3).. Россия же в матче за третье место обыграла Аргентину - 6:4.</p> <p>Интересно, что организаторы турнира предлагали развести Украину и Россию на втором этапе соревнований в силу известных причин, но не стали этого делать по просьбе самих футболистов, между которыми установились теплые дружеские отношения. Таким образом, Homeless World Cup стал, наверное, единственным футбольным турниром под эгидой УЕФА, где реально не место политике.</p> <p>Матч между Украиной и Россией вызывал большой интерес, но интриги не вышло – уже после первого тайма украинская команда выигрывала 6:0 и после перерыва немного расслабилась, дав поиграть тем самым заявленным в команде девушкам, после чего установился счет 7:3 в пользу Украины.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/UeHkboNo-IA" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кровожадные "ацтеки"</strong></span></p> <p>Homeless World Cup на самом деле турнир непредсказуемый, так как состав сборных постоянно меняется. Те же украинцы и подумать не могли, что в итоге доберутся до финала – реальной целью было попадание в десятку, финальный раунд. Но после победы в группе во втором раунде игра пошла, и украинцы, не потерпевшие вплоть до решающего матча ни единого поражения, выиграли в четвертьфинале у Румынии, в полуфинале - у Бразилии и лишь в последнем матче уступили Мексике, которая и стала чемпионом.</p> <p>Мексиканцы изначально выделялись на общем фоне очень сильной игрой и завершили несколько матчей победами с двузначным счетом – вот уж кто не жалел никого! Оказать им достойное сопротивление смогли лишь голландцы и американцы в ничего не значивших матчах группового раунда, да португальцы в полуфинале. Но и они, завершив основное время вничью, были переиграны в серии пенальти.</p> <p>В финале Мексика очень быстро повела в счете, Украина ответила своим голом и попыталась наладить контроль над мячом, немного успокоив игру. Несмотря на то, что инициативой владели европейцы, мексиканцы надежно оборонялись и раз за разом наказывали соперника на контратаках – первый тайм завершился победой Мексики 4:1, а во втором будущие чемпионы зафиксировали победу со счетом 5:2.</p> <p>Лаконично, но очень точно подметил уровень соперника по финалу менеджер сборной Украины Олег Ванник: "У сборной Мексики может выиграть только другая сборная Мексики".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443260424_21306031568_01ffbe90f1_b.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В носках, но не на босу ногу</strong></span></p> <p>Перед матчем со сборной Гренады у украинцев случился конфуз – поле размокло из-за дождя, а обуви с шипами не было. Из-за этого было принято решение выйти играть в носках, натянутых на обувь (так иногда поступают в уличном футболе), но организаторы, заметив столь неестественную амуницию, переобули сборную Украины в шиповки.</p> <p>Множество команд практически не тренировались перед турниром и осваивались и сыгрывались уже на месте, что еще раз говорит о том, что спортивный принцип этого мероприятия имеет второстепенное значение, а вот социальный фактор – первоочередное. Та же сборная Украины никогда не играла на кортах с бортами, на маленьком поле, не имея нормальных условий для тренировок дома, но все же смогла на характере и желании пробиться в финал.</p> <p>Сенсации на Homeless World Cup вообще в порядке вещей – так в 2008 году в Мельбурне победу праздновали футболисты из Афганистана – страны, с совсем уж низким уровнем развития большого футбола. Обыграли, к слову, тогда афганцы как раз команду России.</p> <p>Самыми титулованными сборными на Homeless World Cup являются Чили, Бразилия, Шотландия и Италия – они были лучшими по два раза. Ну а первым чемпионом была Австрия, принимавшая первый турнир в Граце.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443266711_21463222036_e59d7df4f5_b.jpg" style="height:481px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>***</strong></span></p> <p>Напоследок – о восприятии турнира некоторыми СМИ и любителями футбола. Почему сами участники турнира стараются избегать слова "бездомный" в названии? Во многом потому, что в нашем обществе это слово имеет строго негативную окраску. Но ведь на самом деле – неужели никто из нас, наших близких не оказывался в той самой кризисной ситуации, когда оставался один шаг к тому, чтобы потерять все?</p> <p>Азартные игры, алкоголь, наркотики – это все то, что окружает нас, и никто не застрахован от того, чтобы оступиться. А уж в наше время повсеместного кризиса, когда можно потерять работу и средства к существованию в один миг, стать на самом деле бездомным не так уж сложно даже не совершая никаких проступков. Просто у кого-то в кризисной ситуации рядом оказались люди, которые смогли помочь, подставить плечо. А кто-то все-таки не вырулил. И для таких людей как раз и нужны уличные газеты, люди, которые готовы помочь, и Homeless World Cup.</p>