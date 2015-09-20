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Остров везения. Почему лидерство «Интера» - стечение обстоятельств

<p><em>После трех туров «Интер» единолично возглавил <a href="https:///italy/table" target="_blank">турнирную таблицу Серии А</a>. Однако каждая из побед миланцев носила далеко не бесспорный характер. «Бомбардир» отмечает в игре «Интера» массу тактических и психологических недостатков, с которыми «нерадзурри» будет крайне тяжело вернуть скудетто.</em></p> <p>«Я не буду громко праздновать победу в дерби, чего советую и своим игрокам. Мы пытаемся обрести психологию победителей, но надо понимать: мы только в начале пути. В нашей игре есть немало шероховатостей, которые еще предстоит убрать», - подчеркнуто сдержанно проговаривал каждое слово Роберто Манчини. 9 очков в трех матчах, единоличное лидерство, победа в дерби над «Миланом» - статистика благоволит «Интеру», но наставник «нерадзурри» не признает текущие успехи даже промежуточными. Многие игровые аспекты и рецепты побед над записными аутсайдерами Серии А «Карпи» и «Аталантой» вызывают сомнения. Что же нужно предпринять «Интеру», чтобы эти победы не стали одноразовой вспышкой?</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442676911_Йоветич.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Избавиться от излишней осторожности</strong></span></p> <p>В каждом из туров «Интер» был сильнее по счету, но едва ли – по игре. Показательной в этом плане получилась встреча с «Аталантой». Миланцы никак не решались идти вперед большими силами, задействуя в атаках 6-7 человек. Такая осторожность «Интера» изначально виделась путем в никуда, ведь наставник бергамасков Эдуардо Рейя славится своим умением строить «великую китайскую стену». «Аталанта» легко перекрывала опорную зону, а уж до центра штрафной дело доходило крайне редко. За первые 70 минут «Интер» получил лишь один голевой момент  и щедрую порцию свиста от своих тиффози. Ситуацию спасло глупое удаление хавбека «Аталанты» Карлоса Кармоны, да индивидуальное мастерство Стевана Йоветича – 1:0.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Закрепить ощущение собственного превосходства</strong></span></p> <p>За последние годы «Интер» лишь раз попал в еврокубки. Растворились в воздухе остатки духа победителей, которые когда-то привил Жозе Моуринью. Команда стала ощущать себя ни на что не претендующим середняком. Победы над «Аталантой», «Карпи» и «Миланом» могут стать переломными и вернуть «Интеру» утерянное ощущение собственного превосходства. Недостаток спортивной надменности помогает вернуть и календарь. В следующих двух турах миланцам предстоят не самые статусные матчи с «Кьево» и «Вероной» - в них подопечные Роберто Манчини могут окончательно поднять голову, чего с «Интером» не случалось уже очень долгое время.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7924139" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Выработать план В на случай травмы Йоветича</strong></span></p> <p>Нападающий «Интера» Мауро Икарди проваливает старт сезона. Родриго Паласио никак не может отметиться хоть чем-то, кроме косички а-ля Костя Цзю и отрощенной бородкой. А Адем Льяич и Джонатан Бьябьяни только вникают в нюансы игры «Интера». Болельщики «нерадзурри» вспоминают тяжелые травмы Стевана Йоветича и наливаются холодным потом. В «Фиорентине» и «Манчестер Сити» черногорец регулярно получал серьезные повреждения. Лечится Йо-Йо очень долго. Порой на это уходят целые сезоны.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442676873_Интер.jpg" style="height:444px; width:350px" /></p> <p>В схеме «Интера» <a href="https:///player/9163" target="_blank">Йоветич</a> с ходу занял ключевую роль: при начале атак партнеры все чаще ищут взглядом именно его. Стеван, как настоящий свободный художник, барражирует по всему фронту атаки, давая дополнительную нагрузку обороне соперника. Йоветич многогранен, как и все его голы. «Аталанте» черногорец забил мягким дальним ударом в девятку, а мячи в ворота «Карпи» провел с добивания и пенальти. Без Стевана «Интер» совсем не тот. 5 сентября форвард отъехал в расположение сборной Черногории, и в этот же день «нерадзурри» уступили в товарищеском матче клубу аж из Серии D. Манчини не нарадуется на Йоветича, но и одной головной болью у него стало больше. Для удержания промежуточного чемпионства тренеру необходимо выработать план В на случай травмы «хрустального» черногорца.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7967375" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Убрать легкомысленные фолы у своей штрафной</strong></span></p> <p>Нападающий «Милана» Марио Балотелли стал одним из лучших игроков «Дерби делла Мадоннина». За это строптивый форвард должен сказать спасибо опорной зоне «Интера», которая для лидера Серии А смотрится довольно медлительной и неказистой. Купленный за 40 млн евро Жоффрей Кондогбия оставляет двойственное впечатление. Новичок продемонстрировал потрясающее владение дриблингом: в матче с «Миланом» он четыре раза успешно накручивал своих оппонентов. Кондогбия неплохо видит поле и может отдать проникающую передачу в самое сердце вражеской обороны. Но при защите своих ворот Жоффрей чувствует себя неуклюже, из-за чего периодически теряет позицию и фолит. В дерби с «Миланом» француз и его партнеры легкомысленно нарушали правила у своей штрафной, чем предоставили Балотелли немало шансов отличиться. Не будь в воротах «нерадзурри» Самира Хандановича, СуперМарио точно бы забил. «Интер» - самая грубая команда Серии А после «Фрозиноне» и «Аталанты». И с этим Манчини надо что-то делать.</p>

Италия. Серия А Италия Интер Сантон Давиде Йоветич Стеван Гуарин Фреди Перишич Иван Икарди Мауро Манчини Роберто
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сука админ так нагло написать
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