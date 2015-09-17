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    Александр Неценко: «Валенсия» почему-то не учла, что Халк много бьет»


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    Голосов: 0
    17.09.2015 10:32
    Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко поделился впечатлениями о матчах ЦСКА и «Зенита» в Лиге чемпионов.

    Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко поделился впечатлениями о матчах ЦСКА и «Зенита» в Лиге чемпионов.

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    Как ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» в Лиге чемпионов

    «Валенсия» - «Зенит» - 2:3. Как это было

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Личный архив Александра Неценко
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      Xmode 17 сентября 2015, 20:03

      Неценко упускаете очень важный фактор - бюджеты ЦСКА и Зенита. ЦСКА строит стадион, ЦСКА - команда приносящая доход владельцам и всё это в кризис!!! ЦСКА в предсезонке строил планы выхода на пик формы на стыковые матчи ЛЧ, чего успешно и добился, причем соперники у ЦСКА были далеко не самые слабые, при этом были очень сложные матчи в премьер лиге, практически ниодного проходного и при этом тотальный провал с реализацией пенальти, про ответственность перед матчем со Шведами, которая упала на наших сборников я вообще молчу, Вы также забываете, что Слуцкий ещё и тренер сборной у него банально не было времени на детальнейший анализ соперника в ЛЧ в отличие от Виллаш Боаша. Также не стоит забывать и о матче с Зенитом где первый тайм провели просто на фантастической скорости, а вот во втором уже сказалась усталость как физическая и моральная, кароче элементарно устали и Вы товарищ Неценко если бы сказали что ЦСКА проиграл конкретный матч ввиду элементарной усталости, я бы с Вами согласился и поверьте дальше в ЛЧ вы увидите другой результат!
      P.S. По поводу Зенита - это мешок с деньгами и большой вопрос как бы сложилась игра если бы не самоотверженная игра Халка вознагражденная двумя удачными ударами, очень сомневаюсь что, что-то у Зенита бы вышло - не дай бог Халк получит травму или не пойдет у него игра будет очень интересно что скажет эксперт про длинные скамейки итд итп)

      0
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      Рейтинг: +22

      Менестрель > Xmode 18 сентября 2015, 21:25

      как все плохо то)) Ты бы хоть поГуГлял бы, прежде чем тут пофосные речи толкать))

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 17 сентября 2015, 14:29

      Парни, а хоть кто-то знал об Александре Неценко до появления его обзоров на бомбардире?

      0
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      Рейтинг: +357

      3емлянин > mgordeev 17 сентября 2015, 17:43

      Да конешно - известный футбольный журналист :~))

      2
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      Рейтинг: +146

      Serjinho > mgordeev 17 сентября 2015, 17:51

      неценка очередная журналюга, ничего не смыслящая в футболе как в виде спорта. много балабольства не по теме

      -2
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      Рейтинг: +38

      The Best CR 17 сентября 2015, 11:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Печальные новости из Бразилии, сегодня скончался Кловис Акоста Фернандес.
      Легендарный болельщик сборной Бразилии, посетивший более 150 матчей команды. Он боролся с раком в течение девяти лет, но сегодня проиграл битву против болезни.

      -4
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      Рейтинг: +1311

      Taps 17 сентября 2015, 11:16

      Пора Лодыгина посадить на лавку и дать
      играть Кержакову.

      0
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      Рейтинг: +11

      legends > Taps 17 сентября 2015, 17:44

      кержа согласен, а во вратарях ты не смыслишь!

      -2
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