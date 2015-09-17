Александр Неценко: «Валенсия» почему-то не учла, что Халк много бьет»

Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко поделился впечатлениями о матчах ЦСКА и «Зенита» в Лиге чемпионов.
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Как ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» в Лиге чемпионов
Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко поделился впечатлениями о матчах ЦСКА и «Зенита» в Лиге чемпионов.
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Как ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» в Лиге чемпионов
Неценко упускаете очень важный фактор - бюджеты ЦСКА и Зенита. ЦСКА строит стадион, ЦСКА - команда приносящая доход владельцам и всё это в кризис!!! ЦСКА в предсезонке строил планы выхода на пик формы на стыковые матчи ЛЧ, чего успешно и добился, причем соперники у ЦСКА были далеко не самые слабые, при этом были очень сложные матчи в премьер лиге, практически ниодного проходного и при этом тотальный провал с реализацией пенальти, про ответственность перед матчем со Шведами, которая упала на наших сборников я вообще молчу, Вы также забываете, что Слуцкий ещё и тренер сборной у него банально не было времени на детальнейший анализ соперника в ЛЧ в отличие от Виллаш Боаша. Также не стоит забывать и о матче с Зенитом где первый тайм провели просто на фантастической скорости, а вот во втором уже сказалась усталость как физическая и моральная, кароче элементарно устали и Вы товарищ Неценко если бы сказали что ЦСКА проиграл конкретный матч ввиду элементарной усталости, я бы с Вами согласился и поверьте дальше в ЛЧ вы увидите другой результат!
P.S. По поводу Зенита - это мешок с деньгами и большой вопрос как бы сложилась игра если бы не самоотверженная игра Халка вознагражденная двумя удачными ударами, очень сомневаюсь что, что-то у Зенита бы вышло - не дай бог Халк получит травму или не пойдет у него игра будет очень интересно что скажет эксперт про длинные скамейки итд итп)
Парни, а хоть кто-то знал об Александре Неценко до появления его обзоров на бомбардире?