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    «Валенсия» - «Зенит» - 2:3, «Рома» - «Барселона» - 1:1. Онлайн матчей Лиги чемпионов


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    Голосов: 0
    16.09.2015 20:52
    Петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Валенсию». «Барселона» разошлась миром с «Ромой»​. «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.

    Петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Валенсию». «Барселона» разошлась миром с «Ромой»​. «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.

    23:38 Все! «Зенит» возвращается из вояжа в Испанию с тремя очками. Браво!

    23:26 Смотрите-смотрите! Гол Витселя.

    23:21 А недолго наш клуб был в замешательстве и снова поразил ворота соперника. Отличился Витсель.

    23:20 Чтобы не грустить, представим вам второй мяч Халка.

    23:18 Эх, не смог «Зенит» удержать свое преимущество в два мяча. Отыгралась «Валенсия».

    22:57 Вот и сократили немного отставание испанцы. Отличился Канселу.

    22:35 И у нас перерыв. Давайте заодно поговорим и о ситуации в других встречах. «Арсенал» с минимальным счетом уступает «Динамо» из Загреба. Киевское «Динамо» и «Порту» по разу поразили ворота друг друга. А Оскар и Виллиан обеспечили «Челси» комфортное преимущество в противостоянии с «Маккаби».

    22:30 Что творит «Зенит»?! Второй мяч влетает в ворота «Валенсии». «Летучие мыши», где вы? Ау!

    22:23 Просто суперский мяч в ворота «Барселоны» отправил Флоренци. Такое «привет» Тер-Штегену передал.

    22:08 Суарес без особых проблем вскрыл оборону «Ромы». Голевая передача записана на Ракитича.

    22:01 А вот и мя Халка. Сине-бело-гобые хорошо начали выездной поединок.

    22:00 БАТЭ не сдался и сравнял счет. Белорусы держатся!

    21:51 «Зенит» не стал откладывать все в долгий ящик, и Халк на девятой минуте открыл счет.

    21:50 Прошло только пять минут, а «Байер» уже распечатал ворота БАТЭ. Мяч засчитан на Мехмеди.

    21:45 Матч «Валенсии» и «Зенита» начался, поэтому предлагаем вам перейти в нашу текстовую трансляцию.

    21:30 В Испании уже все готово, чтобы встреча началась. А пока футболисты проводят предматчевую разминку.

    21:27 Отметим, что тренерский штаб сине-бело-голубых с первых минут выпустил сразу пятерых защитников.

    21:05 Еще одним интересным матчем этого вечера станет битва «Ромы» и «Барселоны».

    21:02 Вот и «Зенит» не стал затягивать со своим составом. Теперь осталось только дождаться начала поединка.

    «Зенит»: Лодыгин, Анюков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Смольников, Хави Гарсия, Витсель, Данни, Халк, Дзюба.

    21:00 «Летучие мыши» уже определились с составом на игру. На поле выйдут все сильнейшие.

    20:55 Добрый вечер! Нам предстоит очередной вечер еврокубков. Петербургский «Зенит» возьмем старт в новом розыгрыше Лиги чемпионов матчем с «Валенсией». Вот текст о том, с кем сегодня столкнется команда Андре Виллаш-Боаша.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +368

      mik1954 17 сентября 2015, 19:36

      Все было бы чудненько если бы не ляпы Лодыгина. Юра чудит уже в котором матче подряд, от классного вратаря не требуется тащить мячи из девяток, свои нужно брать, а вчера как раз два своих и влетели...

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      Рейтинг: +122

      Бригант 669 17 сентября 2015, 00:09

      Зенит с победой!!! удивило Динамо, загребское))

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 16 сентября 2015, 23:51

      С победой Зенит

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