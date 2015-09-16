«Валенсия» - «Зенит» - 2:3, «Рома» - «Барселона» - 1:1. Онлайн матчей Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Валенсию». «Барселона» разошлась миром с «Ромой»​. «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.



Петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Валенсию». «Барселона» разошлась миром с «Ромой»​. «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.

23:38 Все! «Зенит» возвращается из вояжа в Испанию с тремя очками. Браво!

23:26 Смотрите-смотрите! Гол Витселя.

23:21 А недолго наш клуб был в замешательстве и снова поразил ворота соперника. Отличился Витсель.

23:20 Чтобы не грустить, представим вам второй мяч Халка.

23:18 Эх, не смог «Зенит» удержать свое преимущество в два мяча. Отыгралась «Валенсия».

22:57 Вот и сократили немного отставание испанцы. Отличился Канселу.

22:35 И у нас перерыв. Давайте заодно поговорим и о ситуации в других встречах. «Арсенал» с минимальным счетом уступает «Динамо» из Загреба. Киевское «Динамо» и «Порту» по разу поразили ворота друг друга. А Оскар и Виллиан обеспечили «Челси» комфортное преимущество в противостоянии с «Маккаби».

22:30 Что творит «Зенит»?! Второй мяч влетает в ворота «Валенсии». «Летучие мыши», где вы? Ау!

22:23 Просто суперский мяч в ворота «Барселоны» отправил Флоренци. Такое «привет» Тер-Штегену передал.

22:08 Суарес без особых проблем вскрыл оборону «Ромы». Голевая передача записана на Ракитича.

22:01 А вот и мя Халка. Сине-бело-гобые хорошо начали выездной поединок.

22:00 БАТЭ не сдался и сравнял счет. Белорусы держатся!

21:51 «Зенит» не стал откладывать все в долгий ящик, и Халк на девятой минуте открыл счет.

21:50 Прошло только пять минут, а «Байер» уже распечатал ворота БАТЭ. Мяч засчитан на Мехмеди.

21:45 Матч «Валенсии» и «Зенита» начался, поэтому предлагаем вам перейти в нашу текстовую трансляцию.

21:30 В Испании уже все готово, чтобы встреча началась. А пока футболисты проводят предматчевую разминку.

21:27 Отметим, что тренерский штаб сине-бело-голубых с первых минут выпустил сразу пятерых защитников.

21:05 Еще одним интересным матчем этого вечера станет битва «Ромы» и «Барселоны».

21:02 Вот и «Зенит» не стал затягивать со своим составом. Теперь осталось только дождаться начала поединка.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Смольников, Хави Гарсия, Витсель, Данни, Халк, Дзюба.

21:00 «Летучие мыши» уже определились с составом на игру. На поле выйдут все сильнейшие.

20:55 Добрый вечер! Нам предстоит очередной вечер еврокубков. Петербургский «Зенит» возьмем старт в новом розыгрыше Лиги чемпионов матчем с «Валенсией». Вот текст о том, с кем сегодня столкнется команда Андре Виллаш-Боаша.