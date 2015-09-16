«Валенсия» - «Зенит» - 2:3, «Рома» - «Барселона» - 1:1. Онлайн матчей Лиги чемпионов

<p><em>Петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Валенсию». «Барселона» разошлась миром с «Ромой»​. «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.</em></p> <p><strong>23:38</strong> Все! «Зенит» возвращается из вояжа в Испанию с тремя очками. Браво!</p> <p><strong>23:26</strong> Смотрите-смотрите! Гол Витселя.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7974124" width="720"></iframe></p> <p><strong>23:21</strong> А недолго наш клуб был в замешательстве и снова поразил ворота соперника. Отличился Витсель.</p> <p><strong>23:20</strong> Чтобы не грустить, представим вам второй мяч Халка.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7973950" width="720"></iframe></p> <p><strong>23:18</strong> Эх, не смог «Зенит» удержать свое преимущество в два мяча. Отыгралась «Валенсия».</p> <p><strong>22:57</strong> Вот и сократили немного отставание испанцы. Отличился Канселу.</p> <p><strong>22:35</strong> И у нас перерыв. Давайте заодно поговорим и о ситуации в других встречах. «Арсенал» с минимальным счетом уступает «Динамо» из Загреба. Киевское «Динамо» и «Порту» по разу поразили ворота друг друга. А Оскар и Виллиан обеспечили «Челси» комфортное преимущество в противостоянии с «Маккаби». </p> <p><strong>22:30</strong> Что творит «Зенит»?! Второй мяч влетает в ворота «Валенсии». «Летучие мыши», где вы? Ау! </p> <p><strong>22:23</strong> Просто суперский мяч в ворота «Барселоны» отправил Флоренци. Такое «привет» Тер-Штегену передал.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7973869" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:08</strong> Суарес без особых проблем вскрыл оборону «Ромы». Голевая передача записана на Ракитича. </p> <p><strong>22:01</strong> А вот и мя Халка. Сине-бело-гобые хорошо начали выездной поединок.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7973768" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:00</strong> БАТЭ не сдался и сравнял счет. Белорусы держатся! </p> <p><strong>21:51</strong> «Зенит» не стал откладывать все в долгий ящик, и Халк на девятой минуте открыл счет.</p> <p><strong>21:50</strong> Прошло только пять минут, а «Байер» уже распечатал ворота БАТЭ. Мяч засчитан на Мехмеди.</p> <p><strong>21:45</strong> Матч «Валенсии» и «Зенита» начался, поэтому предлагаем вам перейти <a href="https:///online/86982" target="_blank">в нашу текстовую трансляцию</a>.</p> <p><strong>21:30</strong> В Испании уже все готово, чтобы встреча началась. А пока футболисты проводят предматчевую разминку.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442428138_CPC2ahxXAAAX0h9.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><strong>21:27</strong> Отметим, что тренерский штаб сине-бело-голубых с первых минут выпустил сразу пятерых защитников.</p> <p><strong>21:05</strong> Еще одним интересным матчем этого вечера станет битва «Ромы» и «Барселоны».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442426797_CPCw69kVEAAoSKu.jpg" style="height:337px; width:599px" /></p> <p><strong>21:02</strong> Вот и «Зенит» не стал затягивать со своим составом. Теперь осталось только дождаться начала поединка.</p> <p><strong>«Зенит»:</strong> Лодыгин, Анюков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Смольников, Хави Гарсия, Витсель, Данни, Халк, Дзюба.</p> <p><strong>21:00</strong> «Летучие мыши» уже определились с составом на игру. На поле выйдут все сильнейшие.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442426038_CPCsqowWoAAvkzB.jpg" style="height:610px; width:599px" /></p> <p><strong>20:55</strong> Добрый вечер! Нам предстоит очередной вечер еврокубков. Петербургский «Зенит» возьмем старт в новом розыгрыше Лиги чемпионов матчем с «Валенсией». Вот <a href="https:///articles?id=442550" target="_blank">текст о том</a>, с кем сегодня столкнется команда Андре Виллаш-Боаша.</p>