Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Валенсия» - «Зенит» - 2:3, «Рома» - «Барселона» - 1:1. Онлайн матчей Лиги чемпионов

«Валенсия» - «Зенит» - 2:3, «Рома» - «Барселона» - 1:1. Онлайн матчей Лиги чемпионов

<p><em>Петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Валенсию». «Барселона» разошлась миром с «Ромой»​. «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.</em></p> <p><strong>23:38</strong> Все! «Зенит» возвращается из вояжа в Испанию с тремя очками. Браво!</p> <p><strong>23:26</strong> Смотрите-смотрите! Гол Витселя.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7974124" width="720"></iframe></p> <p><strong>23:21</strong> А недолго наш клуб был в замешательстве и снова поразил ворота соперника. Отличился Витсель.</p> <p><strong>23:20</strong> Чтобы не грустить, представим вам второй мяч Халка.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7973950" width="720"></iframe></p> <p><strong>23:18</strong> Эх, не смог «Зенит» удержать свое преимущество в два мяча. Отыгралась «Валенсия».</p> <p><strong>22:57</strong> Вот и сократили немного отставание испанцы. Отличился Канселу.</p> <p><strong>22:35</strong> И у нас перерыв. Давайте заодно поговорим и о ситуации в других встречах. «Арсенал» с минимальным счетом уступает «Динамо» из Загреба. Киевское «Динамо» и «Порту» по разу поразили ворота друг друга. А Оскар и Виллиан обеспечили «Челси» комфортное преимущество в противостоянии с «Маккаби». </p> <p><strong>22:30</strong> Что творит «Зенит»?! Второй мяч влетает в ворота «Валенсии». «Летучие мыши», где вы? Ау! </p> <p><strong>22:23</strong> Просто суперский мяч в ворота «Барселоны» отправил Флоренци. Такое «привет» Тер-Штегену передал.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7973869" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:08</strong> Суарес без особых проблем вскрыл оборону «Ромы». Голевая передача записана на Ракитича. </p> <p><strong>22:01</strong> А вот и мя Халка. Сине-бело-гобые хорошо начали выездной поединок.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7973768" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:00</strong> БАТЭ не сдался и сравнял счет. Белорусы держатся! </p> <p><strong>21:51</strong> «Зенит» не стал откладывать все в долгий ящик, и Халк на девятой минуте открыл счет.</p> <p><strong>21:50</strong> Прошло только пять минут, а «Байер» уже распечатал ворота БАТЭ. Мяч засчитан на Мехмеди.</p> <p><strong>21:45</strong> Матч «Валенсии» и «Зенита» начался, поэтому предлагаем вам перейти <a href="https:///online/86982" target="_blank">в нашу текстовую трансляцию</a>.</p> <p><strong>21:30</strong> В Испании уже все готово, чтобы встреча началась. А пока футболисты проводят предматчевую разминку.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442428138_CPC2ahxXAAAX0h9.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><strong>21:27</strong> Отметим, что тренерский штаб сине-бело-голубых с первых минут выпустил сразу пятерых защитников.</p> <p><strong>21:05</strong> Еще одним интересным матчем этого вечера станет битва «Ромы» и «Барселоны».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442426797_CPCw69kVEAAoSKu.jpg" style="height:337px; width:599px" /></p> <p><strong>21:02</strong> Вот и «Зенит» не стал затягивать со своим составом. Теперь осталось только дождаться начала поединка.</p> <p><strong>«Зенит»:</strong> Лодыгин, Анюков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Смольников, Хави Гарсия, Витсель, Данни, Халк, Дзюба.</p> <p><strong>21:00</strong> «Летучие мыши» уже определились с составом на игру. На поле выйдут все сильнейшие.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442426038_CPCsqowWoAAvkzB.jpg" style="height:610px; width:599px" /></p> <p><strong>20:55</strong> Добрый вечер! Нам предстоит очередной вечер еврокубков. Петербургский «Зенит» возьмем старт в новом розыгрыше Лиги чемпионов матчем с «Валенсией». Вот <a href="https:///articles?id=442550" target="_blank">текст о том</a>, с кем сегодня столкнется команда Андре Виллаш-Боаша.</p>

Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Валенсия Рома Барселона Виллиан Халк тер Стеген Марк-Андре Оскар Флоренци Алессандро Канселу Жоау
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
roman230582
1442436710
С победой Зенит
Ответить
Бригант 669
1442437795
Зенит с победой!!! удивило Динамо, загребское))
Ответить
mik1954
1442507806
Все было бы чудненько если бы не ляпы Лодыгина. Юра чудит уже в котором матче подряд, от классного вратаря не требуется тащить мячи из девяток, свои нужно брать, а вчера как раз два своих и влетели...
Ответить
Главные новости
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
1
Фото«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
6
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
55
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
3
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+