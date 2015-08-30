Счастье «Фрозиноне». Самая красивая футбольная история этого лета

<p><em>Буквально три года назад <a href="https:///teams/fse" target="_blank">«Фрозиноне» </a>являлся середняком Серии С1 и жил тихой беззаботной жизнью. Все изменилось с приходом экс-нападающего «Торино», а ныне тренера Роберто Стеллоне. «Бомбардир» рассказывает удивительную историю, как бывший форвард-дуболом за два года вывел в Серию А полулюбительский коллектив.</em></p> <p>16 мая 2015 года жизнь маленького Фрозиноне остановилась. «Весь город с вами! Умоляем, осуществите мечту!» — с надписью на электронном табло разъезжали по Фрозиноне местные автобусы и маршрутки. Пассажиры все как один облачились в желто-синий цвет. Продавцы на остановках стихийно организовывали пункт продаж атрибутики «Фрозиноне», которая сметалась за считанные часы. Ажиотаж ощущался даже на рынках. «Откуда у меня шарф? Продавщица раздает их за покупку товаров на сумму более 5 евро», — отвечал местным репортерам добродушный старичок Карло с типично итальянскими острыми усами.</p> <p>Буквально несколько лет назад он сидел на центральной трибуне и рыдал: не могли успокоить даже внуки. Вместе с ним рыдал весь город. В 2011-м году «Фрозиноне» в последнем туре упустил спасительную строчку и вылетел в Серию С. Дававший интервью Карло через несколько часов вновь хотел плакать, но уже от счастья. Если «Фрозиноне» обыграет вылетающий «Кротоне», то гарантирует себе место в Серии А! Если нет – команду ждет третье место, изнурительные матчи плей-офф и, скорее всего, поражение в этой мясорубке.</p> <p>Шедшая третьей «Болонья» выиграла свой матч и в позе стервятника ждала ошибки «Фрозиноне». Но в тот вечер «львы» уцепились за свой шанс зубами. Даниэле Чьофани и Федерико Дионизи к исходу часа игры делают счет 3:0. В оставшееся время «Кротоне» отыгрывает один мяч и бьет пенальти, однако вратарь «Фрозиноне» Массимо Дзаппино парирует могучий удар соперника. По окончанию матча весь город высыпает на футбольное поле! Их любимая команда за два года вышла из полулюбителей в Серию А. «От Рима в Серии А должно быть две команды. Лотито, «Лацио», убирайтесь!» — было написано на футболке одного из болельщиков. Фрозиноне — крохотная провинция, официально входящая в состав римской коммуны.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440921924_Тренер.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Все бежали к одному человеку – Роберто Стеллоне. Пару лет назад он был «дуболомным» форвардом «Торино», который губил стопроцентные моменты. Теперь он – тренер, который вывел «Фрозиноне» в Серию А впервые в истории клуба! Представьте, что ставший тренером Павел Погребняк за пару лет выведет ФК «Люберцы» в Премьер-лигу. В России такое практически (нет, мы не забыли про тульский «Арсенал») невозможно. В Италии подобное чудо случилось наяву!</p> <p>«Расстаться с нынешними игроками и пригласить более матерых? Они сделали великое дело, и я не могу не дать им шанс», — обозначил дальнейший вектор «Фрозиноне» Стеллоне. Свой первый гол в Серии А «львы» забили по классике: навес Луки Паганини с фланга замкнул Роберто Соддимо. Герои прошлого сезона что есть сил принялись победно размахивать руками перед своими тифози. Сказка прошлого сезона продолжалась весь первый тайм. А после – пришло отрезвление… «Торино» просто смял «Фрозиноне» по голевым моментам и заслуженно победил — 1:2. Реалии Серии А больно ударили по «львам»: железобетонный в Серии В центр обороны трещал под любым микронажимом «Торино» — сказался уход экс-защитника ЦСКА Уроша Чосича. Невесело было и в атаке, где уже не таким зубастым выглядел Федерико Дионизи. Растерял кондиции и уселся на лавку один из главных авторов чуда прошлого сезона, голкипер Массимо Дзаппино.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440921967_Фрозиноне.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Серия А еще не раз больно ударит по «Фрозиноне». На этот случай наставник Роберто Стеллоне спешно запасся новичками. Команду пополнили вратарь Никола Леали, защитники Алеандро Рози и Модибо Диаките, а также болгарский форвард Александр Тонев. Экс-нападающий «Астон Виллы» известен своей расовой нетерпимостью. В свое время Тонев оскорблял чернокожих игроков «Литекса» и «Абердина», за что получал длительные дисквалификации.</p> <p>Большинство игроков «Фрозиноне» ни разу не играло в Серии А, а их наставник Роберто Стеллоне никогда здесь не тренировал. По мнению экспертов, Стеллоне в матче с «Торино» допустил ряд легкомысленных ошибок, из-за которых «Фрозиноне» не удержало даже ничью. Очевидно, Стеллоне пока не до конца понимает, в какой лиге он очутился. Это понимание будет приходить к начинающему тренеру постепенно, болезненно. Не обойдется без поражений и разгромов, но как только придет бесценный опыт, к «Фрозиноне» придут яркие победы. И тот добродушный старик Карло еще не раз заплачет от гордости за свою крохотную, но гордую провинцию. Ведь не может такая красивая сказка завершится плохим концом.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439833" target="_blank">Серия от А до Я. Азбука нового сезона чемпионата Италии</a></p>