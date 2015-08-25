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  • «Если «МЮ» купит Неймара за 190 миллионов, стану болеть за «Борнмут». Читатели «Бомбардира» - о главных событиях прошедшей недели

«Если «МЮ» купит Неймара за 190 миллионов, стану болеть за «Борнмут». Читатели «Бомбардира» - о главных событиях прошедшей недели

<p><em>О злосчастном лимите, сумасшествии с Неймаром, действиях Слуцкого и жесте Канга. «Бомбардир» собирает яркие высказывания читателей сайта в одном материале. </em></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=440186" target="_blank">Дзюба: «Не получилось забить, хотя был хороший моментик»</a></strong></p> <p><strong>Томик</strong></p> <p>Какой игрочишка, такой и моментик.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439421" target="_blank">Антисборная 5-го тура РФПЛ: Лодыгин, Самедов, Виллаш-Боаш и другие</a></strong></p> <p><strong>mik1954</strong></p> <p>Андре Виллаш-Боаша понять можно. Человек готовил состав к чемпионату с определенной схемой, а ему за два дня до его начала объявляют, зря, мол, напрягался, меняем правила в угоду не понятно чему и большая часть твоей работы проделана напрасно. Естественно, что человек с европейским воспитанием не может понять, как такое возможно в принципе, и негодует по праву.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439173" target="_blank">«Юра – ты не клоун, ты – вратарь». Как «Зенит» выживает в условиях нового лимита</a></strong></p> <p><strong>Viktor26</strong></p> <p>Все такие простые: лимит это хорошо, он спасeт национальный футбол. «Зенит» с жиру бесится, а вы назовите тогда претендентов в команду, которые 100% усилят еe. Все говорят, что и так сильный у «Зенита» состав, а в Лиге чемпионов клуб ничего не может показать. Для России может и сильный, а для Европы - однозначно нет. По европейским меркам «Зенит» - крепкий середняк, не больше. Андре Виллаш-Боаш это хорошо понимает. Будь ты хоть трижды звeздным тренером, без нормальных игроков, а ещe хуже, не имея возможности выпустить их на поле, чтобы команда сыгралась, надеяться на что-то в Лиге чемпионов.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=440183" target="_blank">«Манчестер Юнайтед» готов выкупить Неймара за 190 миллионов</a></strong></p> <p><strong>piper65</strong></p> <p>Очень, очень надеюсь, что это "утка"! Если они его на самом деле купят, то стану болеть за «Борнмут», честное слово!!!!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440520893_Кокорин.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=440173" target="_blank">На Кокорина претендует «Арсенал»</a></strong></p> <p><strong>Dynamite1923</strong></p> <p>Кто-то путает лондонский «Арсенал» с тульским. Хотя и тульский клуб уровнем гораздо выше, чем подводящий команду Сашка.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=440103" target="_blank">Слуцкий: «У Аршавина и Павлюченко есть шанс пробиться в сборную»</a></strong></p> <p><strong>ФК Зенит всея Руси</strong></p> <p>Слуцкий - не вредитель. Пусть набирает, кого посчитает разумным: хоть всех армейцев, включая дублeров, хоть любых других игроков РПЛ, хоть из ФНЛ. Лишь бы результат был.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=440074" target="_blank">Ужесточение лимита сорвало «Зениту» два трансфера</a></strong></p> <p><strong>SSV682</strong></p> <p>Считаю, что лимит - вообще не нужная вещь. Должны играть сильнейшие, а не непонятно кто. Тем более из-за лимита такие большие зарплаты у наших футболистов. Кокорин получал как Погба, хотя уровень футбола такой же не показывал и не будет показывать.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440520870_Акинфеев.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=439711" target="_blank">Бубнов: «Что вы прицепились к антирекорду Акинфеева?»</a></strong></p> <p><strong>roman230582</strong></p> <p>Буба прав. Для остальных наших вратарей просто сыграть в Лиге чемпионов 30 матчей уже станет достижением.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=439940" target="_blank">Канга после игры против ЦСКА показал судьям средний палец</a></strong></p> <p><strong>zont59</strong></p> <p>Жест, показанный Канга, данного футболиста не красит (как и любого другого). Но... Господин Левников в данной игре за свою работу заслужил красную карточку. Причeм гораздо раньше, чем Дзагоев забивал мяч после ЯВНОГО нарушения правил Вернблумом на глазах у судьи. В этой ситуации не заметить нарушение надо было умудриться. Ох и мудрец же этот Левников. Не обижайтесь, болельщики ЦСКА и господа из РФС, но подобное судейство явно смахивает на сговор: вы отпускаете Слуцкого по совместительству в сборную, а мы вам организуем чемпионство. Буду очень рад ошибиться. И никакая принадлежность к какому-либо клубу здесь не причeм. Так что успокойтесь и наслаждайтесь блюдом, приготовленным по рецепту Виталия Леонтьевича Мутко.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=439850" target="_blank">Уткин: «Слуцкий — известный трус»</a></strong></p> <p><strong>Ftg</strong></p> <p>Я понимаю Уткина. Он пошутить-то любит, но вообще, конечно, Слуцкий на героя из комиксов про мстителей не похож.</p>

Англия. Премьер-Лига Весь мир Манчестер Юнайтед ЦСКА Зенит Динамо Аршавин Андрей Акинфеев Игорь Павлюченко Роман Дзюба Артем Кокорин Александр Неймар Слуцкий Леонид Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (11)
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Pravdin_V
1440529255
Похоже агенты проплатили сайт, комменты все выбраны в поддержку отмены лимита. фу такими быть!
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recr
1440530447
Тоже заметил, но я так понял что все чиновники за лимит а народ и люди далекие от власти против. Поэтому допустить эти клиенты в рубрику уже плюс. А про Неймана не понял. Своих супер-звезд продавать можно, а купить у барсы-Реала топ игрока нельзя?))) И опять же отдать Дехеа должны за копейки. Как то, то ли МЮ не уважают, то ли они себя. Но это не правильно.
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Молотобоец1895
1440557937
а что Борнмут симпатичная команда!! почему бы за нее не болеть!!??? неймар нафиг не упал МЮ
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kidd-75
1440570215
Горошка хватит и Ваньки. Какой еще Неймар? Америкосы деньги жмут, не провалятся они на 190
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Дмитрий_1986
1440593679
Какой лимит, посмотрите состав Арсенала (Лондон) - и сколько там англичан в основе выходят?
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NoN141
1441362020
Шикарная статья
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vgarakh
1441713285
Левникова нужно дисквалифицировать на 6 матчей.
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