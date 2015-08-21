Андре Виллаш-Боаш: «Внезапные переносы игр — символ Премьер-лиги»

Главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в преддверии матча с «Рубином» в рамках шестого туру Премьер-лиги рассказал в каком состоянии сине-бело-голубые подходят к поединку.

Главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в преддверии матча с «Рубином» в рамках шестого тура Премьер-лиги рассказал в каком состоянии сине-бело-голубые подходят к поединку.

- Ансальди говорил, что хочет остаться в "Зените" или нет?

- Говорили перед началом сезона, что ждем предложений по аргентинцу. Он сам тоже ищет себе какие-то варианты трудоустройства.

- Какое у игроков физическое состояние после встречи с «Краснодаром»? Есть ли проблемы со здоровьем?

- Мои игроки профессионалы, если будем играть как в первых четырех матчах, мы выиграем, а если как с «Краснодаром» — проиграем. У нас нет никаких проблем с травмами, кроме Малафеева, но на следующей неделе Вячеслав сможет вернуться на поле.

- Что вы можете сказать про «Рубин» по встрече с клубом «Работнички»?

- Матч смотрел, но не могу сказать, что это была захватывающая игра. «Рубин» больше владел инициативой, но им не очень повезло в концовке встречи. Если бы они победили, то их настрой был бы лучше.

- Сможет ли «Зенит» настроиться на команду, которая психологически не в лучшем состоянии?

- Не стал бы говорить, что нужна какая-то особая мотивация. Мы должны выходить на поле и выигрывать всегда, чтобы стать чемпионами. Это и есть наша лучшая мотивация. Матчи с «Рубином» никогда не бывают простыми, в прошлом сезоне нам с трудом далась победа в Казани.

- Повлиял ли как-то на подготовку перенос игры?

- Для «Рубина» это, конечно же, фантастическое преимущество. Оно, наверное, так и должно происходить, но в прошлом году, когда мы играли в Лиге чемпионов, такого не было, мы играли сразу же после возвращения с выездного поединка. Все эти внезапно принимаемые решения стали символом нашего чемпионата.

- Вы пишите в своем Instagram на русском, учите ли вы язык?

- К сожалению, я не учу язык, просто есть определенные люди, которые помогают мне вести аккаунт в данной социальной сети.

- Сможет ли сыграть Шейдаев?

- Для этого нет никаких препятствий. Он не смог выиграть конкуренцию в «Зените», так что он попробует сделать это в «Рубине». Мы будем только рады, если он появится на поле в матче против нас.