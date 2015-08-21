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    Андре Виллаш-Боаш: «Внезапные переносы игр — символ Премьер-лиги»


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    Голосов: 0
    21.08.2015 10:49
    Главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в преддверии матча с «Рубином» в рамках шестого туру Премьер-лиги рассказал в каком состоянии сине-бело-голубые подходят к поединку.

    Главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в преддверии матча с «Рубином» в рамках шестого тура Премьер-лиги рассказал в каком состоянии сине-бело-голубые подходят к поединку.

    - Ансальди говорил, что хочет остаться в "Зените" или нет?

    - Говорили перед началом сезона, что ждем предложений по аргентинцу. Он сам тоже ищет себе какие-то варианты трудоустройства.

    - Какое у игроков физическое состояние после встречи с «Краснодаром»? Есть ли проблемы со здоровьем?

    - Мои игроки профессионалы, если будем играть как в первых четырех матчах, мы выиграем, а если как с «Краснодаром» — проиграем. У нас нет никаких проблем с травмами, кроме Малафеева, но на следующей неделе Вячеслав сможет вернуться на поле.

    - Что вы можете сказать про «Рубин» по встрече с клубом «Работнички»?

    - Матч смотрел, но не могу сказать, что это была захватывающая игра. «Рубин» больше владел инициативой, но им не очень повезло в концовке встречи. Если бы они победили, то их настрой был бы лучше.

    - Сможет ли «Зенит» настроиться на команду, которая психологически не в лучшем состоянии?

    - Не стал бы говорить, что нужна какая-то особая мотивация. Мы должны выходить на поле и выигрывать всегда, чтобы стать чемпионами. Это и есть наша лучшая мотивация. Матчи с «Рубином» никогда не бывают простыми, в прошлом сезоне нам с трудом далась победа в Казани.

    - Повлиял ли как-то на подготовку перенос игры?

    - Для «Рубина» это, конечно же, фантастическое преимущество. Оно, наверное, так и должно происходить, но в прошлом году, когда мы играли в Лиге чемпионов, такого не было, мы играли сразу же после возвращения с выездного поединка. Все эти внезапно принимаемые решения стали символом нашего чемпионата.

    - Вы пишите в своем Instagram на русском, учите ли вы язык?

    - К сожалению, я не учу язык, просто есть определенные люди, которые помогают мне вести аккаунт в данной социальной сети.

    - Сможет ли сыграть Шейдаев?

    - Для этого нет никаких препятствий. Он не смог выиграть конкуренцию в «Зените», так что он попробует сделать это в «Рубине». Мы будем только рады, если он появится на поле в матче против нас.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК Зенит
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 августа 2015, 15:32

      АВБ - символ нытья.

      0
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      Рейтинг: +802

      Dizgen 22 августа 2015, 21:53

      нытик

      0
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      Рейтинг: +101

      Ver 21 августа 2015, 19:31

      И какого хрена..."к сожалению"... с такими окладами как у иностранных тренеров и легионеров, они на русском через пару месяцев должны бегло говорить...

      0
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      Рейтинг: +10

      D. 21 августа 2015, 13:50

      По вопросу лимита на легионеров Виллаш-Боаша можно понять, потому что ему безразличны перспективы сборной России на ЧМ-2018 и единственная его задача - дать максимальный результат с "Зенитом" здесь и сейчас.

      Но какое фантастическое преимущество получил "Рубин" от переноса игры на один день позже? У "Зенита" восемь целых дней на подготовку к игре, у "Рубина" после переноса - три. Странно читать такие высказывания.

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      Рейтинг: +74

      Linxform 21 августа 2015, 11:15

      Дляч Рубина перенос матча это преимущество?? Можно подумать что это Зенит вчера сыграл официальный матч, а матч с Рубином перенесли на день раньше...
      Перенос матча всего лишь в некоторой степени выравнивает шансы команд, позволяя казанцам использовать лишний день на восстановление.

      1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Linxform 21 августа 2015, 11:26

      Он про это и сказал. А так же рассказал о том, что для Зенита никто переносов не делал и игроки играли через два дня (если не ошибаюсь четверг и воскресенье).

      -1
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      Рейтинг: +74

      Linxform > Зенит 2015 21 августа 2015, 11:55

      Преимущество - это когда принимаемое решение ослабляет твою команду. А в матче против Рубина преимущество при любом раскладе на стороне Зенита - у питерцев времени на подготовку к матчу на много больше.
      Единственное преимущество Рубина - это домашний стадион. И не более чем.

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