Смолов вернется в сборную России. Дайджест новостей дня

Фанатов «Амкара» дисквалифицировали на один матч. В Самаре билеты на матч можно будет обменять на сигареты. Педро переходит в «Челси». «Бомбардир» - о главных новостях среды.

Фанатов «Амкара» дисквалифицировали на один матч. В Самаре билеты на матч можно будет обменять на сигареты. Педро переходит в «Челси». «Бомбардир» - о главных новостях среды.

Агент Де Брюйне: «Кевин пошутил, сказав, что останется в «Вольфсбурге»

Патрик Де Костер, агент полузащитника "Вольфсбурга" Кевина де Брюйне, считает, что его клиента спровоцировали на заявление о будущем.

Накануне на церемонии вручения наград спортсменам, выступающим в Германии, ведущий попросил де Брюйне сказать, что он будет играть за "Вольфсбург" в следующем сезоне, что бельгиец и сделал.

"Де Брюйне попросили выступить на немецком, не родном для него языке. Я в ярости от произошедшего. Кевин хотел проявить уважение, придя на эту церемонию.

Решение о его будущем еще не принято.Это была шутка, но нас она не порадовала. Фраза тут же разошлась по соцсетям и СМИ как заявление, хотя была лишь шуткой", – сказал Де Костер.

Напомним, что "Манчестер Сити" проявляет активный интерес к бельгийцу, а спортивный директор "Вольфсбурга" Клаус Аллофс заявил, что игрок останется вкоманде.

На презентации Ковачич получит футболку без номера

Полузащитник Матео Ковачич прилетел Мадрид, где сегодня пройдет медицинское обследование, после чего будет официально представлен в качестве игрока "Реала".

Вероятно, хорвату будет вручена футболка без игрового номера. На данный момент в "Реале" свободен только 25-й номер, но он будет отдан третьему вратарю команды, которым являетсяРубен Янес.

Клуб подождет, пока не освободятся другие номера, такие как 16-й и 24-й, принадлежащие Лукасу Силве и Асьеру Ильярраменди которые могут покинуть команду.

Слишком много "сливок". Кто покинет "Реал" до окончания трансферного окна

Смолов вернется в сборную России

Форвард "Краснодара" Федор Смолов будет вызван в сборную России на предстоящие отборочные игры к чемпионату Европы-2016 против Швеции и Лихтенштейна.

Футболист неплохо зарекомендовал себя на старте текущего сезона Премьер-лиги, и главный тренер национальной команды Леонид Слуцкий готов пригласить его в сборную после двухлетней паузы.

В Самаре можно получить билет на матч за пачку сигарет

Перед матчем шестого тура чемпионата России против краснодарской "Кубани" руководство самарских "Крыльев Советов" приняло решение провести акцию по борьбе с курением.

В рамках акции, которая пройдет 21 августа в одном из местных торговых центров, любой желающий сможет обменять пачку сигарет на билет на матч. Также у самарских болельщиков будет возможность сделать фото с полузащитником команды Аланом Чочиевым.

Существование тренерского совета при сборной будет зависеть от решения Слуцкого

Существование тренерского совета при сборной России будет зависеть от мнения главного тренера команды Леонида Слуцкого, рассказал вице-президент РФС Никита Симонян.

"В ближайшее время я встречусь со Слуцким и обсужу с ним дальнейшую судьбу тренерского совета. Думаю, что Леонид Викторович выскажется за то, чтобы совет остался. Все будет зависеть от его решения. Мне кажется, что такой совет нужен и он способен приносить пользу", - заявил вице-президент.

Белое плюс красно-синее. Кто и как будет играть в сборной России Леонида Слуцкого

Кокорин помог тяжелобольному ребенку

Нападающий московского "Динамо" Александр Кокорин исполнил мечту одного маленького пациента Санкт-Петербургского Детского хосписа.

В офис "Динамо" пришло письмо с просьбой связаться с юным мальчиком Ромой, который обожает футбол и является большим поклонником игры форварда сборной России. Кокорин не думал ни секунды и тут же позвонил ребенку.

"Сказано – сделано. Кокорин запускает скайп, вводит ник Ромы, и виртуальное общение начинается. Видно, что мальчишка поначалу немного нервничает и стесняется, но постепенно осваивается. Александр и Роман обсуждают последние новости, увлечения, футбол, компьютерные игры и многое другое. Напоследок динамовец желает питерскому школьнику хорошего самочувствия и обещает выходить на связь, когда тот захочет. "Динамо" надеется, что исполнение мечты Ромы и полученный заряд положительных эмоций помогут ему в борьбе с недугом", – говорится в сообщении на странице официального сообщества "Динамо" Вконтакте.

Фанатский сектор «Амкара» дисквалифицирован на матч с «Кубанью»

КДК РФС принял решение закрыть фанатскую трибуну пермского "Амкара" на одну игру.

Причиной дисквалификации послужил инцидент, произошедший в матче пятого тура Премьер-лиги "Амкар" - "Анжи". Во время матча болельщики пермского клуба не раз позволяли себе ненормативную лексику и оскорбления в адрес команды противника. Напомним, встреча завершилась со счетом (1:1).

Отметим, что закрытию подвергнется 19 сектор стадиона "Звезда", но на трибуну будут допущены женщины и дети.

Мичел возглавил «Марсель»

Мичел официально стал новым главным тренером "Марселя".

Детали контракта испанского специалиста с французским клубом пока неизвестны. Сообщается, что вместе с Мичелом в "Марсель" перебрался весь его тренерский штаб.

Ранее испанец тренировал "Олимпиакос", "Севилью", "Хетафе", "Райо Вальекано" и "Реал Мадрид Кастилья".

Педро прошел медицинское обследование в «Челси»

Сообщается, что нападающий "Барселоны" Педро успешно прошел медицинское обследование в "Челси", и для заключения сделки осталось лишь согласовать детали личного контракта.

Вероятно, договор будет подписан на трехлетний срок с опцией продления еще на один год. "Барселона" получит за своего футболиста 28 миллионов евро, а еще два миллиона будут выплачены в виде бонусов по результатам игры Педро за новый клуб.

Напомним, что ранее на Педро претендовал "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы предлагали за него 25 миллионов и пять миллионов бонусов, и "Барселона" это предложение отклонила.