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  • Антисборная 5-го тура РФПЛ: Лодыгин, Самедов, Виллаш-Боаш и другие

Антисборная 5-го тура РФПЛ: Лодыгин, Самедов, Виллаш-Боаш и другие

<p><em>Очередной пермяк, словенский стоп-кран, невезучие участники дерби и блюститель «сухого закона» из «Терека» - в сборной неудачников 5-го тура чемпионата России от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Антигерои 5-го тура РФПЛ</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439896936_s-NCbcyotTc.jpg" style="height:430px; width:351px" /></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1439897519_Lodygin-Urii.jpg" style="float:left; height:265px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Вратарь. Юрий Лодыгин («Зенит») (с)</span></strong><br /> <br /> <strong>Общая оценка: </strong>0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> фееричными ляпами</p> <p>А помните, как еще совсем недавно определенная группа болельщиков предлагала убрать Игоря Акинфеева в запас сборной и поставить на его место Лодыгина? Мол, наелся он уже игрой в футболке национальной команды, да еще и славный свой рекорд в Лиге чемпионов обновил недавно. Но его коллега с берегов Невы не отстает – в матче с «Краснодаром» весь «Зенит» был, что называется, в ударе, однако мимо ляпов Лодыгина мы пройти не могли. Застыл в полупозиции в эпизоде с первым пропущенным голом,  затем нелепо завалился в бок после нехитрого удара Лаборде и пустил мяч под ногами. Отдаем Юрию капитанскую повязку? Однозначно!</p> <p><a href="https:///articles/?id=439173"><strong>«Юра – ты не клоун, ты – вратарь». Как «Зенит» выживает в условиях нового лимита</strong></a><br />  </p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1439897818_Kombarov-Kirill.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Правый защитник. Кирилл Комбаров («Спартак»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>3/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>нереализацией моментов</p> <p>Хоть «Спартак» и проиграл, но однозначно худшими игроками в матче у красно-белых были немногие. В частности, одним из них стал Кирилл Комбаров, который по задумке Аленичева должен был вместе с братом Дмитрием работать на износ, выжигая свою бровку от и до. Но что-то явно в тот вечер пошло у защитника не так: через его зону армейцы постоянно организовывали свои атаки, а уже на противоположном краю поля Кирилл запорол верный момент, проиграв дуэль Акинфееву.</p> <p><a href="https:///articles/?id=439025"><strong>Ужасное «Открытие». Как ЦСКА добился победы в дерби</strong></a><br />  </p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1439897791_Belorukov-Dmitriy.jpg" style="float:left; height:248px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный защитник. Дмитрий Белоруков («Амкар»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> гармонично подменил «присевшего» на лавку Черенчикова</p> <p>Убрал Гаджи Гаджиев из основного состава экс-капитана нашей антисборной прошлого тура Ивана Черенчикова, и оборона «Амкара» сразу же расцвела и запахла. По крайней мере так думал наставник пермяков. Но не тут-то было: трудовое знамя подхватил многолетний напарник Ивана Дмитрий Белоруков, от которого уж точно никто не ждал такой блеклой игры. Видимо, сказывается на опытном оборонце возраст: в матче с «Анжи» Дмитрий проиграл львиную часть единоборств и совершил лишь один отбор – это худший показатель в туре. До Черенчикова Белоруков, конечно, не дотянул, но пропуск в наш антирейтинг он получает заслуженно.</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1439897890_Shunich-Toni.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный защитник. Тони Шуньич («Кубань»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>3/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> потерялся на поле вместе со всей командой</p> <p>Проиграть нынешнему «Рубину» уже само по себе становится зазорным. А уж поражения по всем статья от развеселой «Кубани» образца прошлого тура едва ли кто-то ожидал всерьез. Но краснодарцы к делу подошли основательно: в атаке смотрелись блекло, зато в обороне предоставили сопернику полную свободу действий. И Тони Шуньич был одним из самых ярких конформистов в составе «Кубани» - ни в атаке помочь, ни в защите отпор атаке казанцев дать.</p> <p> </p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1439897676_Nababkin-Kirill.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Левый защитник. Кирилл Набабкин (ЦСКА)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 3/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> не попал в игру</p> <p>У ЦСКА в дерби со «Спартаком» получилось взять верх, но команда Леонида Слуцкого превзошла красно-белых далеко не по всем статьям. Двух кандидатов армейцы по итогам матча делегировали в нашу антисборную, и если у Бибраса Натхо позиционно есть «сильные» конкуренты, то достойной альтернативы Кириллу Набабкину не нашлось. Не самым надежным образом действовал на левой бровке защитник ЦСКА: в атаке часто ошибался, что приводило к контратакам «Спартака», частенько позволял пройти себя в обороне.</p> <p><a href="https:///articles/?id=439065"><strong>Главные дуэли матча «Спартак» - ЦСКА</strong></a><br />  </p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1439898032_Stevanovich-Dalibor.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Опорный полузащитник. Далибор Стеванович («Мордовия»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> примерил на себя роль стоп-крана команды</p> <p>На старте сезона «Мордовию» Андрея Гордеева изрядно лихорадит. В прошлом туре саранчане благодаря огромному запасу везения (и абсолютно нулевой реализации моментов со стороны «Терека») удалось увезти из Грозного одно очко, однако в стенах самарского стадиона "Металлург" команду постигла закономерная неудача. «Уфа» Колыванова «Мордовию» переиграл по всем статьям, и олицетворением этого поражения стал полузащитник хозяев Далибор Стеванович, который провел едва ли не худшую игру в карьере. Словенец проиграл практически все единоборства, лишь в 35 процентах случаев его передачи доходили до адресатов – такое количество брака для игрока уровня Премьер-Лиги недопустимо.</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1439897915_Maevskiy-Ivan.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Опорный полузащитник. Иван Маевский («Анжи»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> абсолютно ничем</p> <p>На данном этапе ругать «Анжи» за несвязную игру глупо –команда прошла «очищение» ФНЛ, сменила главного тренера, и теперь все ждут от Юрия Семина чудес. Но пока что получается далеко не все: в Перми махачкалинцы вроде бы чаще били, вроде бы охотнее шли в обыгрыш и вроде бы должны были выигрывать. Но вот именно это «вроде» спутало Семину все карты. В центре поля «Анжи» выглядел разбитым, и не последнюю роль в этом сыграл новобранец команды Иван Маевский, который оказался не способен ни мяч подержать, ни атаку прервать.</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1439897711_Samedov-Aleksandr.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Правый полузащитник Александр Самедов («Локомотив»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 3/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> обилием неточных передач</p> <p>Тяжелой для Александра получилась игра с «Тереком». В отсутствии старания его упрекнуть будет трудно, ведь Самедов старался и ассистировать партнерам, и брать игру на себя. Но так уж получилось, что за последнее время данный матч для крайнего полузащитника «Локомотива» получился самым неудачным: несмотря на несколько заработанных на себе штрафных, Александр слишком уж много передач отправил либо в никуда, либо в неудобную для партнеров зону. Ну а результат на табло – 0:0.</p> <p><a href="https:///articles/?id=439208"><strong>«Локомотив» здорового человека. Что исправил Черевченко после Божовича</strong></a><br />  </p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1439897738_Stavpets-Aleksandr.jpg" style="float:left; height:265px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Левый полузащитник. Александр Ставпец («Урал»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> самой ранней заменой в туре</p> <p>Когда игрока меняют после одного сыгранного тайма, то здесь можно более ничего не добавлять. Ставпец не то чтобы не попал в игру – он сыграл просто никак, не создав у ворот «Динамо» ничего мало-мальски похожего на опасный момент. В результате после перерыва ему было доверено место на скамейке запасных – вместо него на поле вышел Никита Бурмистров. Который, к слову, в прошлом туре уже гостил в нашей антисборной. Кажется, левый фланг полузащиты «Урал» у нас узурпировал надолго.</p> <p> </p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1439897277_Dzyuba-Artyom.jpg" style="float:left; height:266px; margin:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Нападающий. Артем Дзюба («Зенит»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> стабильностью</p> <p>Выбор Дзюбы в антисборную объясняется одним фактом – уже на протяжении длительного времени экс-форвард «Спартака», сыграв первые свои матчи в футболке питерцев довольно неплохо, возвращается на привычный для себя уровень. А именно – не забивает, мало двигается, выглядит неуклюже. В игре с «Краснодаром» Артем выглядел инородным телом в и без того непрочных построениях «Зенита», чем в очередной раз доказал то, что питерцам позарез необходим еще один нападающий.</p> <p> </p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1439898008_Sadaev-Zaur.jpg" style="float:left; height:262px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Нападающий. Заур Садаев («Терек»)</span></strong></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> не нарушил «сухой» закон «Терека»</p> <p>Присоединяться к критике Рашида Рахимова не будем – все-таки «Терек» играет не так уж плохо. Нашли взаимопонимание игроки средней линии, у чужих ворот хватает опасных моментов. А голов-то все нет и нет. В прошлом матче с «Мордовией» с первых минут на поле вышел Мбенге, теперь Рашид Маматкулович решил сделать ставку на местных воспитанников. Впрочем, авансов Заур Садаев не оправдал – забить у него тоже не получилось, но хуже того то, что он в отличие от сенегальца еще и в созидании не преуспел.</p> <p> </p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1439897416_6778678.jpg" style="float:left; height:281px; margin:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Тренер. Андре Виллаш-Боаш («Зенит»)</span></strong></p> <p><strong>Выбор состава:</strong> 5/10</p> <p><strong>Выбор тактики:</strong> 3/10</p> <p><strong>Замены: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> очередной порцией «нытья» про лимит</p> <p>Португалец продолжает разочаровывать – в последнее время ему не нравится абсолютно все. То лимит не угодил, то в обойме его команды, как оказывается, недостаточно хороших игроков. Странно слышать это от тренера самой богатой команды лиги, не правда ли? А тут еще и «Зенит» под его руководством смачно плюхнулся в лужу. Непонятно, как Виллаш-Боаш настраивал своих парней на игру, что потом на поле у них перестало получаться практически все. Ну и заменами наставнику спасти матч не удалось.</p> <p><a href="https:///articles/?id=439359"><strong>Сухой закон. Каким был 5-й тур РФПЛ</strong></a></p>

Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Локомотив Урал Самедов Александр Дзюба Артем Набабкин Кирилл Белоруков Дмитрий Ставпец Александр Комбаров Кирилл Садаев Заур Маевский Иван Стеванович Далибор Шунич Тони Лодыгин Юрий Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (20)
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каа
1439905186
Ну с Набабкиным и Самедовым вы конечно погорячились ...на место первого - Д.Комбаров...(ну забил пенальти и все... фернандес хозяйничал на бровке весь матч... дмитрий не успевал за ним) а Самедов не был худшим... даже напротив был одним из активных на поле...
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VIPded
1439907908
Да ничем таким Набабкин и не "отличился"... Средненько сыграл, не всегда же и не всем феерить? )))
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РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
1439908775
Дзюба и Боаш будут в этом году ПОСТОЯННЫМИ ЧЛЕНАМИ!!!!
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бомбардирушка
1439909845
хрень !!!!
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mik1954
1439913832
Появился у Морквы повод поглумиться над Лодыгиным и АВБ, настал звездный час.... Что то когда, единолично Акинфеев убрал сборную с чемпионата мира такого единодушия не наблюдалось. Ошибитья может каждый и это не повод посыпать рану солью и составлять идиотские сборные....
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ufos73
1439927164
Не говорю, что дырка не заслужила, более того за второй гол еще тура так на 3 его сюда прописать надо )), но в первом голе, обвинять его не адекватно, и дело не в офсайде,с такого расстояния и от головы очень трудно среагировать.
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ufos73
1439927292
Еще Думбия сюда надо, запорол все что было у него, и толстенький такой, под Роналдо косит )))
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Igrik
1439927473
Боаш! Гори в аду!
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x-x-x-x-x
1439983821
ну вот и доказательство о слабости уровня Лодыгина.когда защиты нет то его легко прощвают.а так самая сильная защита и он король ахахаха.так и я смог бы )))).вобщеим повторюсь- Лодыгин не входить в десятку а можеть быть и в двадцатку лучщих киперов в России
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x-x-x-x-x
1439983965
а так тут все по делу
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