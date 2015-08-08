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  • «Челси» упустил победу над «Суонси», «Динамо» вырвало три очка у «Анжи». Онлайн событий дня

«Челси» упустил победу над «Суонси», «Динамо» вырвало три очка у «Анжи». Онлайн событий дня

<div><em>«Ювентус» уверенно обыграл </em><em>«</em><em>Лацио</em><em>»</em> <em>в матче за Суперкубок Италии, первый тур английской премьер-лиги, два матча российского чемпионата. Следите за событиями субботы вместе с «Бомбардиром».</em><br /> <br /> <strong>21:53</strong> Полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна, которого все чаще сватают в родную Францию, ударом с пенальти принес бело-голубым волевую победу в Махачкале.<br /> <br /> <iframe width="720" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7888400" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> <strong><br /> <br /> 21:20 </strong>«Челси» не смог удержать победу в первом туре АПЛ и довольствовался лишь ничьей с «Суонси. Отметим, что в начале второй половины игры Тибо Куртуа был удален.<strong><br /> <br /> 20:56</strong> В Махачкале вот-вот начнется вторая половина игры, а пока мы вам представим статистику первого тайма. "Анжи" - "Динамо": удары (в створ ворот): 7 (3+штанга) - 3 (3); угловые: 1-3; предупреждения: 4-1.<br /> <strong><br /> 20:27 </strong>Какой же бардак у бело-голубых. Максимов вкатил мяч уже в пустые ворота соперника.<br /> <strong><br /> <iframe width="720" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7888252" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> 20:25</strong> «Динамо», пропустив быстрый гол в Махачкале, не стушевалось,  уже на 19-й минуте защитник Алексей Козлов сравнял счет.<br /> <p class="MsoNormal"><strong>20:00</strong> Матч «Челси» и «Суонси» порадует любого футбольного гурмана. Прошло всего 30 минут, а уже забито три мяча. Пока подопечные Жозе Моуринью впереди.</p> <strong> 19:15 </strong>Уже через считанные минуты в Премьер-лиге начнется встреча «Челси» и «Суонси». <strong><a href="https:///online/80126">Просим вас в наш онлайн</a></strong>.<strong><br /> <br /> 19:13</strong> До матча в Махачкале еще почти час, поэтому представим вашему вниманию третий мяч «Локо».<br /> <br /> <iframe width="720" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7888129" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <div> <div><strong><br /> 19:02</strong> «Анжи» и «Динамо» уже определились со стартовыми составами.<br />  </div> <div><strong>«Анжи»:</strong> Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Жиров, Тигиев, Маевский, Аруна, Максимов, Эбесилио, Амаду, Боли.<br />  </div> <div><strong>«Динамо»:</strong> Габулов, Дьяков, Губочан, Козлов, Морозов, Денисов, Жирков, Зобнин, Соснин, Вальбуэна, Ионов.</div> </div> <br /> <strong>18:55 </strong>Московский «Локомотив» уверенно обыгрывает екатеринбургский «Урал», трижды поразив ворота соперника. <strong><br /> <br /> 18:08 </strong>Кстати, мы тут забыли об АПЛ, а там «Лестер» уже три гола забил «Сандерленду». «Кристал Пэлас» дважды наказал «Норвич». В этих матчах идет второй тайм.<strong><br /> <br /> 17:51 </strong>Вот и видео второго гола железнодорожников подоспело. Любуйтесь.<br /> <strong><br /> <iframe width="720" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7888017" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> <br /> 17:46 </strong>«Урал» перед перерывом умудрился пропустить еще один мяч. Ниассе удвоил преимущество гостей.<strong><br /> <br /> 17:34 </strong>Александр Самедов выводит «Локомотив» вперед. Классный мяч забил хавбек со штрафного удара.<br /> <strong><br /> <iframe width="720" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7887997" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> <br /> 17:28</strong> Как «МЮ» взял три очка в матче против «Тоттенхэма» - подробная инструкция. <br /> <br /> <iframe width="720" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7887928" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> <br /> <strong>17:16 </strong>Газон в Екатеринбурге, кстати, довольно хорошего качества! Игроки красно- зеленых остались им очень довольны.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CL4xUmpW8AEIGpo.jpg" width="720" height="470" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <strong>17:00</strong> В Екатеринбурге начался матч местного «Урала» и московского «Локомотива». <strong><a href="https:///online/80940">Приглашаем в нашу трансляцию</a></strong>.<br /> <br /> <strong>16:56 </strong>«Ювентус» - обладатель Суперкубка Италии. Браво! «Лацио» так и не смог поразить ворота Джанлуиджи Буффона, зато дважды пропустил в свои.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CL4_qhZWsAAZOoe.jpg" width="720" height="480" alt="" /><br /> <br /> <strong>16:38</strong> «Манчестер Юнайтед» довел свою встречу до победы и должен благодарить Кайла Уокера за этот подарок.<br /> <br /> <strong>16:36</strong> Неужели это все?! Пауло Дибала удваивает счет и приближает «Юве» к трофею.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CL4-IjAWcAAV3kU.jpg" width="720" height="480" alt="" /><br /> <div><br /> <strong>16:30</strong> Манджукич!!! Марио выводит свой клуб вперед. Дебютный мяч хорвата в официальных играх за туринцев.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CL49E-_UEAA0I5g.jpg" width="720" height="480" alt="" /><br /> <br /> <strong>16:22</strong> А вот и дебют Бастиана Швайнштайгера в английском чемпионате. Первый немецкий футболист в «Манчестер Юнайтед».<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CL454XDVEAElXyQ.jpg" width="720" height="479" alt="" /><br /> <br /> <strong>16:14</strong> В АПЛ пока все без изменений: «Манчестер» ведет с минимальным перевесом. В Шанхае в матче за Суперкубок Италии пока обходится все без забитых мячей.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CL4vn-JUcAAzv41.jpg" width="720" height="479" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong>15:35</strong> В Манчестере пока хозяева поля впереди благодаря автоголу Кайла Уокера. Но у «Тоттенхэма» есть еще 45 минут, чтобы изменить ситуацию на поле.</div> <br /> <strong>14:55</strong> Поединок в Манчестере уже в полном разгаре… С началом сезона всех любителей английской Премьер-лиги.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CL4l_nHUMAAIvPN.jpg" width="720" height="479" alt="" /><em><br /> <br /> </em><strong>14:26</strong> А вот и долгожданный состав «Лацио» с вечным форвардом Мирославом Клозе. Кстати, онлайн поединка <strong><a href="https:///online/79785">пройдет здесь</a></strong>.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CL4fS2hWgAAxU6q.jpg" width="720" height="383" alt="" /><em><br /> <br /> </em><strong>14:15</strong> «Ювентус» и без Артуро Видаля выглядит очень серьезно. С первых минут выйдут Стураро и Коман, таранить оборону «Лацио» будет Манджукич. А вот римляне пока не раскрывают своих планов на игру.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CL4dQFqUEAAth4-.jpg" width="720" height="480" alt="" /><em><br /> <br /> </em><strong>14:03</strong> В Шанхае уже все готово, чтобы принять Суперкубок Италии. Команды уже прибыли на арену и опробовали газон перед встречей. Свежий кадр из раздевалки "Юве".<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CL4QtcwWEAAN4fl(1).jpg" width="700" height="462" alt="" /><em><br /> <br /> </em><strong>13:53</strong> «Шпоры» также не стали затягивать с объявлением составов, оперативно дав его в свой Twitter.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CL4XYmvUsAAl2Vc.jpg" width="720" height="360" alt="" /><em><br /> </em><br /> <strong>13:50</strong> «МЮ» уже огласил стартовый состав на предстоящий поединок. Отметим, что Швайнштайгер, Валенсия и Чичарито остались на скамейке запасных.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/CL4XU1bWoAA2w8c.jpg" width="599" height="847" alt="" /><em><br /> <br /> </em><strong>13:45</strong> Тур в Англии начнется игрой «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». На «Бомбардире» будет организованная <strong><a href="https:///online/80125">текстовая трансляция поединка</a></strong>. А пока может посмотреть небольшой промо-ролик про «МЮ».<br /> <em><br /> <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FAB0yewmDFg" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe> <br /> </em><strong>13:15</strong> Раз Англия все ближе, то стоит обязательно прочесть <a href="https:///articles/?id=438222"><strong>вторую часть ТОП-100 лучших игроков АПЛ</strong></a> от Ульяны Лукьянченко. А составит вам компанию маскот «Ливерпуля».<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/1FC4770FBE5AB5BEFB55D4DC25EC853E.JPG" width="720" height="480" alt="" /><em><br /> <br /> </em><strong>12:50</strong> К старту чемпионата Англии у нас вышел материал Александра Плеханова - <a href="https:///articles/?id=438084"><strong>Гадание на гуще. Что ждет клубы АПЛ в новом сезоне</strong></a>. А в интернете появилось просто сумасшедшее превью, которое вы просто обязаны <strong><u>MUST SEE!</u></strong> <br />  </div> <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qjFKPBhcAoI" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe> <div> <br /> <strong>12:28</strong> В пятницу во Франции началась Лига 1. «Бомбардир» подготовил интересное превью, <a href="https:///articles/?id=438130"><strong>которое вам просто необходимо увидеть</strong></a>.  Кстати, в своей первой игре сезона «ПСЖ» с минимальным счетом обыграл «Лилль».</div> <div> </div> <div><strong>12:00</strong> Добрый день! Сегодняшняя суббота предстоит очень насыщенной: стартует сезон в Англии, а итальянские «Ювентус» и «Лацио» разыграют Суперкубок страны. Также в чемпионате России пройдут встречи <a href="https:///online/80940"><strong>«Урал» - «Локомотив»</strong></a> и <strong><a href="https:///online/80938">«Анжи» - «Динамо»</a></strong>, текстовые и видео-трансляции которых вы сможете увидеть на нашем сайте. В стартовавшей в пятницу французской лиге сегодня также состоятся встречи, за которыми мы проследим.</div> <div> </div>

Россия. Премьер-лига Локомотив Анжи Ювентус Лацио
Комментарии (17)
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89388900185
1439042282
юве на победу не наи грал
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mondm
1439050386
Локо еле отскочил
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cканер
1439052531
удачи Анжи!
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aNOOBis
1439053328
Фабьянски тряпка! Я о нем был лучшего мнения. Даже жалел, что Арсенал его отпустил. 2 таких дурака пустил
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cканер
1439056262
Помазан,что ты творишь?
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КВИДАК
1439057005
А где Кокорин?Уже в Зените?
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Grelas
1439057029
Админы, с какой радости у вас ЦСКА на вором месте в турнирной таблице?:-)
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ySS
1439057309
У Анжи появился свой Гена Орлов?)
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MrVanes-Zenit
1439058425
Жозе будет сетовать на судейство Оливера 100%
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NORILSK 24
1439060762
Даа...пол команды на желтые и красная,а Динамо тоже очень жёстко,и грязно играли,ну почему-то карточки показывали только в одну сторону!еще и удивляются почему наши не судят на европейском арене?потому что продажные шкуры,в прямом смысле этого слова,тьфу на вас....
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