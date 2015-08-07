Ди Мария — самый дорогой футболист по сумме трансферов. Дайджест новостей дня

"Ривер Плейт" выиграл Кубок Либертадорес
Аргентинский "Ривер Плейт" в третий раз истории в стал обладателем Кубка Либертадорес. В ответном финальном матче турнира агрентинцы на своем поле разгромили мексиканский "Тигрес" со счетом 3:0.
Лига других чемпионов. Как "Ривер Плейт" выиграл Кубок Либертадорес
Месси в матче с "Ромой" схватил соперника за шею
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в матче Кубка Гампера против "Ромы" получил желтую карточку за неспортивное поведение. В первом тайме капитан каталонцев "боднул" головой защитника "Ромы" Мапу Янга-Мбива, после чего схватил соперника рукой за горло.
"Торпедо" запрещено регистрировать новых игроков
5 августа состоялось заседание Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона в РФ, на котором было принято решение не отзывать лицензию "Торпедо" на сезон 2015/2016 гг. При этом РФС с 06.08.2015 года вводит запрет на регистрацию АО ФК "Торпедо Москва" (Москва) новых футболистов до полного погашения просроченной задолженности на 31.03.2015 года перед внебюджетными фондами и налоговыми органами (НДФЛ).
УЕФА будет и дальше разводить российские и украинские клубы
УЕФА в четверг проинформировал общественность, что будет и впредь разводить российские и украинские клубы при жеребьевках еврокубков. Причина — напряженные отношения между странами.
На стройке "Зенит-Арены" работают почти 60 нелегалов
Управление Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провело проверку рабочих, задействованных в строительстве нового стадиона "Зенита". На площадке трудятся преимущественно выходцы из Средней Азии, которые живут в общежитии на территории стройки.
Генич: "Обязательно попробую новую игру FIFA, но опцию комментатора отключу"
Спортивный комментатор Константин Генич в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" признался, что не является большим любителем футбольных компьютерных игр.
Константин Генич: "Иногда думаешь: "Да пошли вы в задницу со своими прогнозами, больше ничего советовать не буду"
Ди Мария — самый дорогой футболист по сумме трансферов
Новоиспеченный полузащитник парижского "ПСЖ" Анхель Ди Мария стал самым дорогим футболистом мира в истории по сумме всех трансферов. В общей сложности за аргентинца уже уплачены 177 миллионов евро. Французы отдали за игрока 63 миллиона евро английскому "Манчестер Юнайтед".
Аль-Хелаифи: "Ибрагимович остается"
Владелец "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи пресек все слухи относительно возможного трансфера Златана Ибрагимовича.
"У Ибрагимовича контракт еще на год и он останется с нами", - заявил Аль-Хелаифи на сегодняшней пресс-конференции, посвященной презентации Анхеля Ди Марии.
Лига Европы. "Рубин" сыграл вничью со "Штурмом" и прошел дальше
Гостевая победа со счетом 2:3 дала "Рубину" неплохое преимущество в ответной встрече, и казанцы его не растеряли. Хотя немного поволноваться поклонникам "Рубина" все же пришлось: на 68-ой минуте Тадич забил, и австрийцев отделял от прохода в следующий раунд всего один мяч. Но на 85-ой минуте Кузьмин похоронил все надежды "Штурма", установив окончательный счет – 1:1, который выводит "Рубин" в плей-офф квалификации.
6 августа. Казань. Стадион "Центральный"
Рубин (Россия) – Штурм (Австрия) – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 0:1 – Тадич, 68; 1:1 – Кузьмин, 85.
Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Лемос, Оздоев, Набиуллин, Камболов, Георгиев, Карадениз, Дядюн, Портнягин.
Штурм: Эссер, Ликогианнис (Эренрайх, 45), Мадль, Шпенльхофер, Камавуака, Оффенбахер, Добрас (Кинаст, 80), Шик, Шмербек (Эдомвоньи, 46), Поцман, Тадич.
Предупреждения: Камболов, 66; Оффенбахер, 81.
Судья: Лиран Лиани (Израиль)
Лига Европы. "Краснодар" проходит "Слован"
Два безответных гола, которые забил "Краснодар" в домашнем матче, оставляли "Словану" довольно призрачные шансы, а к 11-ой минуте ответной встречи даже этот призрак надежды, казалось, рассеялся. К этому времени Мамаев успел сделать дубль, и общий счет стал 4:0 в пользу "Краснодара".
"Слован" начал забивать только в последнем тайме двухматчевого противостояния, зато сделал это трижды, и каждый раз – усилиями Роберта Виттека. 20 с небольшим минут понадобилось тому, чтобы сотворить хет-трик и заставить болельщиков "Краснодара" немного понервничать. Но все для них обошлось:
6 августа. Братислава. Стадион "Пасиенки"
Слован (Словакия) – Краснодар (Россия) – 3:3 (0:2) Онлайн трансляция матча
Голы: 0:1 – Мамаев (пен.), 8; 0:2 – Мамаев, 11; 1:2 – Виттек, 54; 2:2 – Виттек, 60; 3:2 – Виттек, 77; 3:3 - Смолов (пен.), 90.
Слован: Муха, Секулич, Гудак, Горосито, Салата; Поданы, Гонсалес (Штефаник, 80), Милинкович, Кубик (Орсула, 72), Пелтье (Месарош, 46), Виттек.
Предупреждения: Пелтье, 33; Месарош, 55; Газинский, 58; Страндберг, 72.
Судья: Себастьен Дельферье (Бельгия)