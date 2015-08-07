Ди Мария — самый дорогой футболист по сумме трансферов. Дайджест новостей дня

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Аль-Хелаифи: "Ибрагимович остается"





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"У Ибрагимовича контракт еще на год и он останется с нами", - заявил Аль-Хелаифи на сегодняшней пресс-конференции, посвященной презентации Анхеля Ди Марии.



Лига Европы. "Рубин" сыграл вничью со "Штурмом" и прошел дальше



Гостевая победа со счетом 2:3 дала "Рубину" неплохое преимущество в ответной встрече, и казанцы его не растеряли. Хотя немного поволноваться поклонникам "Рубина" все же пришлось: на 68-ой минуте Тадич забил, и австрийцев отделял от прохода в следующий раунд всего один мяч. Но на 85-ой минуте Кузьмин похоронил все надежды "Штурма", установив окончательный счет – 1:1, который выводит "Рубин" в плей-офф квалификации.



6 августа. Казань. Стадион "Центральный"

Рубин (Россия) – Штурм (Австрия) – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Тадич, 68; 1:1 – Кузьмин, 85.

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Лемос, Оздоев, Набиуллин, Камболов, Георгиев, Карадениз, Дядюн, Портнягин.

Штурм: Эссер, Ликогианнис (Эренрайх, 45), Мадль, Шпенльхофер, Камавуака, Оффенбахер, Добрас (Кинаст, 80), Шик, Шмербек (Эдомвоньи, 46), Поцман, Тадич.

Предупреждения: Камболов, 66; Оффенбахер, 81.

Судья: Лиран Лиани (Израиль)



Лига Европы. "Краснодар" проходит "Слован"



Два безответных гола, которые забил "Краснодар" в домашнем матче, оставляли "Словану" довольно призрачные шансы, а к 11-ой минуте ответной встречи даже этот призрак надежды, казалось, рассеялся. К этому времени Мамаев успел сделать дубль, и общий счет стал 4:0 в пользу "Краснодара".

"Слован" начал забивать только в последнем тайме двухматчевого противостояния, зато сделал это трижды, и каждый раз – усилиями Роберта Виттека. 20 с небольшим минут понадобилось тому, чтобы сотворить хет-трик и заставить болельщиков "Краснодара" немного понервничать. Но все для них обошлось: на последней минуте Федор Смолов реализовал пенальти, установив окончательный счет матча – 3:3

6 августа. Братислава. Стадион "Пасиенки"

Слован (Словакия) – Краснодар (Россия) – 3:3 (0:2) Онлайн трансляция матча

Голы: 0:1 – Мамаев (пен.), 8; 0:2 – Мамаев, 11; 1:2 – Виттек, 54; 2:2 – Виттек, 60; 3:2 – Виттек, 77; 3:3 - Смолов (пен.), 90.



Слован: Муха, Секулич, Гудак, Горосито, Салата; Поданы, Гонсалес (Штефаник, 80), Милинкович, Кубик (Орсула, 72), Пелтье (Месарош, 46), Виттек.

Краснодар: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев (Торбинский, 46), Газинский (Страндберг, 64), Ахмедов, Лаборде (Вандерсон, 78), С. Петров, Ари, Смолов.

Предупреждения: Пелтье, 33; Месарош, 55; Газинский, 58; Страндберг, 72.



Судья: Себастьен Дельферье (Бельгия)