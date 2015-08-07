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  • Ди Мария — самый дорогой футболист по сумме трансферов. Дайджест новостей дня

Ди Мария — самый дорогой футболист по сумме трансферов. Дайджест новостей дня

"Ривер Плейт" выиграл Кубок Либертадорес

Аргентинский "Ривер Плейт" в третий раз истории в стал обладателем Кубка Либертадорес. В ответном финальном матче турнира агрентинцы на своем поле разгромили мексиканский "Тигрес" со счетом 3:0.

 
Отметим, что в составе хозяев с первых минут на поле вышел экс-форвард "Спартака" Фернандо Кавенаги, а у гостей можно выделить извесного по выступления за "Марсель" нападающего Пьера-Андре Жиньяка. 

Лига других чемпионов. Как "Ривер Плейт" выиграл Кубок Либертадорес

Месси в матче с "Ромой" схватил соперника за шею

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в матче Кубка Гампера против "Ромы" получил желтую карточку за неспортивное поведение. В первом тайме капитан каталонцев "боднул" головой защитника "Ромы" Мапу Янга-Мбива, после чего схватил соперника рукой за горло.
 
Напомним, что встреча закончилось победой "Барселоны" со счетом 3:0, а Месси отметился забитым голом в конце первого тайма.

"Торпедо" запрещено регистрировать новых игроков

5 августа состоялось заседание Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона в РФ, на котором было принято  решение не отзывать лицензию  "Торпедо" на  сезон  2015/2016 гг.  При этом    РФС  с 06.08.2015 года вводит запрет на регистрацию  АО ФК "Торпедо Москва" (Москва) новых футболистов до полного погашения просроченной задолженности на 31.03.2015 года перед внебюджетными фондами и налоговыми органами (НДФЛ).
 
Ранее сообщалось, что "Торпедо" может сняться с розыгрыша ПФЛ из-за финансовых проблем.

УЕФА будет и дальше разводить российские и украинские клубы

УЕФА в четверг проинформировал общественность, что будет и впредь разводить российские и  украинские клубы при жеребьевках еврокубков. Причина — напряженные отношения между странами. 
 
"Пока все остается как прежде: украинские и российские клубы не будут посеяны вместе и не сыграют друг с другом и в Лиге Европы, и в Лиге чемпионов. Мы проинформируем дополнительно, когда что-либо изменится", - сказали в организации.

На стройке "Зенит-Арены" работают почти 60 нелегалов

Управление Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провело проверку рабочих, задействованных в строительстве нового стадиона "Зенита". На площадке трудятся преимущественно выходцы из Средней Азии, которые живут в общежитии на территории стройки. 
 
"На данный момент установлены 59 нарушителей миграционного законодательства: 36 человек не имеют патента на работу, у 22 человек отсутствует медицинская страховка, и ещe один нарушитель предоставил поддельный патент", - заявили в ведомстве.

Генич: "Обязательно попробую новую игру FIFA, но опцию комментатора отключу"

Спортивный комментатор Константин Генич в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" признался, что не является большим любителем футбольных компьютерных игр.

"Раньше играл, но меня нельзя назвать поклонником симуляторов и компьютерных игр. Бывало, что я на сборах с ребятами сидел и поигрывал, на компьютере у меня "НХЛ" была. Мне очень нравилось ее оформление, особенно заставка: "ЕА Sports: it's in the game". Плюс мне любопытно было просто скачать игру, чтобы посмотреть, как менялось все графически. Честно признаюсь, в хоккей мне всегда нравилось больше играть, чем в футбол, но в "ФИФУ 16" попробую обязательно. Наверное, при этом я отключу опцию комментатора.
 
Я не люблю себя переслушивать, смотреть потом матчи со своим комментарием. Я к себе отношусь достаточно скептически и требовательно. А если я еще буду плохо играть, у меня будет что-то не получаться, и комментатор меня будет добивать, то боюсь, Генич войдет в список самых ненавистных репортеров, и я в "Твиттере" напишу "Генича на помойку", - сказал Константин Генич.

Константин Генич: "Иногда думаешь: "Да пошли вы в задницу со своими прогнозами, больше ничего советовать не буду"

Ди Мария — самый дорогой футболист по сумме трансферов

Новоиспеченный полузащитник парижского "ПСЖ" Анхель Ди Мария стал самым дорогим футболистом мира в истории по сумме всех трансферов. В общей сложности за аргентинца уже уплачены 177 миллионов евро. Французы отдали за игрока 63 миллиона евро английскому "Манчестер Юнайтед".
 
В тройку по отчетному указателю вошли также Златан Ибрагимович и Хамес Родригес.



Аль-Хелаифи: "Ибрагимович остается"

Владелец "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи пресек все слухи относительно возможного трансфера Златана Ибрагимовича.

"У Ибрагимовича контракт еще на год и он останется с нами", - заявил Аль-Хелаифи на сегодняшней пресс-конференции, посвященной презентации Анхеля Ди Марии.

Лига Европы. "Рубин" сыграл вничью со "Штурмом" и прошел дальше

Гостевая победа со счетом 2:3 дала "Рубину" неплохое преимущество в ответной встрече, и казанцы его не растеряли. Хотя немного поволноваться поклонникам "Рубина" все же пришлось: на 68-ой минуте Тадич забил, и австрийцев отделял от прохода в следующий раунд всего один мяч. Но на 85-ой минуте Кузьмин похоронил все надежды "Штурма", установив окончательный счет – 1:1, который выводит "Рубин" в плей-офф квалификации.

6 августа. Казань. Стадион "Центральный"

Рубин (Россия) – Штурм (Австрия) – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Тадич, 68; 1:1 – Кузьмин, 85.

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Лемос, Оздоев, Набиуллин, Камболов, Георгиев, Карадениз, Дядюн, Портнягин.

Штурм: Эссер, Ликогианнис (Эренрайх, 45), Мадль, Шпенльхофер, Камавуака, Оффенбахер, Добрас (Кинаст, 80), Шик, Шмербек (Эдомвоньи, 46), Поцман, Тадич.

Предупреждения: Камболов, 66; Оффенбахер, 81.

 

Судья: Лиран Лиани (Израиль)

 Лига Европы.  "Краснодар" проходит "Слован"

Два безответных гола, которые забил "Краснодар" в домашнем матче, оставляли "Словану" довольно призрачные шансы, а к 11-ой минуте ответной встречи даже этот призрак надежды, казалось, рассеялся. К этому времени Мамаев успел сделать дубль, и общий счет стал 4:0 в пользу "Краснодара".

"Слован" начал забивать только в последнем тайме двухматчевого противостояния, зато сделал это трижды, и каждый раз – усилиями Роберта Виттека. 20 с небольшим минут понадобилось тому, чтобы сотворить хет-трик и заставить болельщиков "Краснодара" немного понервничать. Но все для них обошлось: на последней минуте Федор Смолов реализовал пенальти, установив окончательный счет матча – 3:3

6 августа. Братислава. Стадион "Пасиенки"

Слован (Словакия) – Краснодар (Россия) – 3:3 (0:2) Онлайн трансляция матча

Голы: 0:1 – Мамаев (пен.), 8; 0:2 – Мамаев, 11; 1:2 – Виттек, 54; 2:2 – Виттек, 60; 3:2 – Виттек, 77; 3:3 - Смолов (пен.), 90.

Слован: Муха, Секулич, Гудак, Горосито, Салата; Поданы, Гонсалес (Штефаник, 80), Милинкович, Кубик (Орсула, 72), Пелтье (Месарош, 46), Виттек.

Краснодар: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев (Торбинский, 46), Газинский (Страндберг, 64), Ахмедов, Лаборде (Вандерсон, 78), С. Петров, Ари, Смолов.

Предупреждения: Пелтье, 33; Месарош, 55; Газинский, 58; Страндберг, 72.

Судья: Себастьен Дельферье (Бельгия)

Весь мир ПСЖ Торпедо Зенит Рубин Месси Лионель Ибрагимович Златан Ди Мария Анхель
Комментарии (8)
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Кукуха
1438897138
Дима, дима.. эх, жаль, что испугался трудностей и ушёл.
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GINSTOP
1438925411
Ди Мария молодец перешол в ПСЖ там хоть играть будет а не на скамейки сидеть
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mdu86
1438926059
Ди Марии теперь нужно доказать, что не зря ПСЖ заплатил такие деньжища!
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Red-White Sakhalin
1438927905
Димария покажет себя, только жаль, что ушел из МЮ.
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Диван
1438951869
ибра рип
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GINSTOP
1438953102
60 нелигалов на Арене Зенит афигеть (((
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batya13
1438974403
Ш - *****
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