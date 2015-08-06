Трансферные слухи. Абрамович уговаривает Витселя перейти в «Челси», Бензема требует продать его в «Арсенал»

<div><em>О неожиданном повороте в деле Витселя, унижающемся агенте Балотелли, губительной самоуверенности Хонды и отказе Ибрагимовича переходить в «Милан» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира». </em></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Россия</strong></span></div> <div><br /> Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, вероятно, продолжит карьеру в Англии. Настоящий блицкриг в эти минуты совершает «Челси», который готов заплатить за Витселя 40 млн евро. Отмечается, что со стороны лондонцев на переговорах присутствует лично Роман Абрамович.</div> <div><br /> Массовая распродажа в «Динамо» набирает нешуточные обороты. Команду де-факто покинул Кристофер Самба: центральный защитник продолжит карьеру в «Трабзонспоре». Цена вопроса – всего лишь 2 млн евро; сам Кристофер будет зарабатывать 2.5 млн евро в год.</div> <div><br /> Нападающий «Зенита» Саломон Рондон, скорее всего, продолжит карьеру в Англии. Сейчас венесуэлец рассматривает предложения от «Ньюкасла», «Вест Хэма», «Астон Виллы» и «Болтона». Уже известно, что «сороки» готовы заплатить за Рондона 18 млн евро.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Англия</strong></span></div> <div><br /> Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда может покинуть клуб. Причиной этому стало недовольство японцем своей ролью в команде: Хонда хочет быть лидером команды, вплоть до капитанской повязки. Наставник «Милана» Синиша Михайловича его просьбу отклонил и теперь собирается продать Кейсуке в «Тоттенхэм». Отметим, что в последнем матче за «Милан» (кстати говоря, со «шпорами») Хонда был признан худшим игроком встречи.</div> <div><br /> Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче», который в ближайшие часы сделает официальное предложение о переходе. В рядах «дроздов» Думбию хочет видеть лично наставник Тони Пьюлис. Напомним, безуспешные попытки вернуть Сейду продолжает предпринимать ЦСКА.</div> <div><br /> Нападающий «Реала» Карим Бензема попросил руководство клуба выставить его на трансфер. Более того, это прошение уже удовлетворено. Завтра Бензема должен вылететь в Лондон, чтобы подписать предварительный контракт с «Арсеналом».</div> <div><br /> «Манчестер Юнайтед» нашел замену уходящему в «Реал» Де Хеа. Новым голкипером «МЮ» в наступающем сезоне станет Уго Льорис из «Тоттенхэма». Между сторонами уже достигнута принципиальная договоренность о трансфере.</div> <div><br /> 6 августа стало знаменательным днем для вингера «Кальяри» Годфрида Донса. Свои претензии на юного игрока обозначил «Челси» и лично Жозе Моуриньо. От сотрудничества с португальцем Годфрида уже предостерег президент «Кальяри» Томмазо Джулини. «Донса пока не готов ни к «Челси», ни к Лондону. Ему нужно пересидеть год в Серии В» - заявил Джулини.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/150717_kevin_de_bruyne.jpg" width="720" height="401" alt="" /></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Германия</strong></span></div> <div><br /> Вингер «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне попросил руководство клуба выставить его на трансфер. По сообщению Kicker, бельгиец выразил желание перебраться в «Баварию».</div> <div><br /> Полузащитник «Наполи» Гекхан Инлер может продолжить карьеру в Турции. Местный «Бешикташ» готов платить игроку 3 млн евро «чистыми», однако сам Инлер склоняется к переходу в «Шальке». Деньги – не главное в жизни Гекхана: в свое время швейцарец отклонил щедрое предложение «Анжи».<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434679" target="_blank">Таблица летних трансферов Бундеслиги</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Италия</strong></span></div> <div><br /> «Ливерпуль» никак не может выполнить главную задачу августа: избавить от Марио Балотелли. Агент игрока Мино Райола вынужден унижаться, предлагая своего клиента различным клубам Серии А. Вчера Балотелли был предложен «Роме», но наставник римлян Руди Гарсия даже слышать не хочет о таком игроке. Еще более радикальных взглядов придерживается его коллега из «Фиорентины» Пауло Соуза. «Или Балотелли, или я» - заявил он на одной из последних пресс-конференций. От Марио также отказались «Болонья» и «Сампдория». Решить проблему Балотелли пока готов только «Лацио».</div> <div><br /> Форвард «Ромы» Маттия Дестро, скорее всего, продолжит карьеру в «Болонье». Новичок Серии А в борьбе за Дестро опередил такие клубы, как «Интер», «Фиорентина» и «Сампдория».</div> <div><br /> Форвард «Баварии» Марио Гетце недоволен своим текущим положением в клубе, сообщает TuttoSport. Этим спешит воспользоваться спортивный директор «Ювентус» Джузеппе Маротта, вылетевший на переговоры с мюнхенским руководством. «Уйду ли я из «Баварии»? Поживем – увидим» - слова Гетце настраивают болельщиков «Юве» на оптимизм.</div> <div><br /> После разгрома от «Барселоны» (0-3) наставник «Ромы» Руди Гарсия всерьез задумался об усилении обороны. Кандидатом №1 на переезд в Рим считается Фабио Коэнтрау. В данный момент «Рома» и «Реал» пытаются согласовать сумму трансфера.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> Франция</strong></span></div> <div><br /> Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович не перейдет в «Милан». Об этом заявил вице-президент «россонери» Адриано Галлиани. Все идет к тому, что Ибрагимович проведет в Париже еще сезон.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=435036" target="_blank">Таблица летних трансферов Лиги 1</a></div>