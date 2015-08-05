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    Артем Дзюба сломал нос и заговорил. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    05.08.2015 00:09
    Усманов оказал финансовую поддержку РФС. «Аякс» остался за бортом Лиги чемпионов. УЕФА отклонил протест «Фенербахче» относительно Фреда. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
    Усманов оказал финансовую поддержку РФС. «Аякс» остался за бортом Лиги чемпионов. УЕФА отклонил протест «Фенербахче» относительно Фреда. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Дзюба: «В «Спартаке» мне даже руку не жали»

    Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал почему не стал подписывать новый контракт с московским "Спартаком". Футболист считает, что в бывшей команде с ним поступили некрасиво.

    "В первый раз в "Спартаке" был конфликт – меня убрали внаглую. Мне ничего не оставалось, просто перед фактом поставили, не давали тренироваться. Было очевидно, что нужно куда-то уходить. Я выбрал "Томь" тогда из-за Валерия Кузьмича Непомнящего, нисколько не жалел об этом и не жалею. Это замечательный специалист, с которым у меня сложились потрясающие отношения, я ему очень благодарен. В тот период становления из мальчика в мужчину он мне помог, именно психологически меня очень поддержал.

    Я вернулся через три-четыре месяца, и когда вернулся, "Спартак" предложил мне новый контракт, остаться – и все нормально будет. После сборов я понял, что шансов у меня не будет, как бы я ни выступал. Мне Валерий Карпин прямым текстом это сказал, что как бы ты ни старался, шансов у тебя нет. Я понял и решил уйти. Было непросто, пришлось достучаться до Леонида Арнольдовича Федуна – чтобы дозвонились до него, и лично он дал команду меня отпустить. Потому что мне не давали уйти без продления контракта, а я этого не хотел, не видел смысла тратить годы. Сидеть в золотой клетке, думаю, это ни для кого.

    Со мной в "Спартаке" поступили некрасиво. Уже даже руку не жали. Все акционеры кроме Федуна прошли и со всеми поздоровались кроме меня. Уже нет речи даже об уважении, не могли даже по-человечески посмотреть в глаза, подойти, поговорить…

    Контракт заканчивался, отправили меня в аренду без продления контракта. Вернулся я – никаких разговоров нет. Как только я начал забивать голы, они начали поднимать панику: "Подписывай!" Я говорю: "Давайте зимой к этому придем. Давайте спокойно сейчас играть". Они говорят: "Нет. Сейчас". Я говорю: "Давайте, я подумаю". Как начал думать – меня сразу убрали в запас. Все. И потом начались все эти разговоры про деньги и еще что-то. Это было непорядочно, некрасиво. Я пока об этом не хочу говорить, но когда-нибудь расскажу полностью, открою всю правду, как все было на самом деле, чтобы понимали.

    Как развернули определенную группировку болельщиков, как я знаю, купленную. Уже начали против меня настраивать определенных журналистов. Какая шла агитация – это некрасиво. Это не красит такой клуб, как "Спартак". Начали душить со всех сторон, начали провоцировать. Мне уже ребята говорить начали: "Артем, терпи, сейчас начнется ад". Меня уже предупредили, позвонили определенные ребята-журналисты, сказали, что дали команду "фас": тебя поливать, тебя убивать, рассказывать, какой ты алчный.

    Мне уже сценарий в принципе обрисовал генеральный директор Роман Асхабадзе. Дал понять: если сейчас не подпишешь в определенный момент, когда курс евро подскочил, сейчас будет выгодно подписать, больше денег в два раза… На что я сказал: "Сейчас не деньги главное. Это правда. Мне нужно думать о своей дальнейшей судьбе. Как это будет смотреться, куда мы движемся. Я хочу что-то выигрывать. Вот и все". После этих фраз я так понял, что, наверное, и закончил выступления в "Спартаке", – сказал Дзюба.

    Кроме того Дзюба заработал перелом носа в матче с "Тереком" после столкновения с полузащитником грозненцев Адилсоном. "Зенит" уже заказал нападающему за границей специальную маску. Ранее Дзюба заявил, что травму ему нанесли умышленно.

    В «Динамо» отрицают возвращение Вальбуэна во Францию

    В московском "Динамо" опровергли информацию о том, что клуб согласовал условия арендного соглашения с "Лионом" по полузащитнику Матье Вальбуэна.

    "Информация по Вальбуэна? Знаете, я ничего нового по этому поводу сказать сейчас не могу. Матье остается в Москве", - приводит слова пресс-атташе клуба Константина Алексеева корреспондент "Бомбардира" Иван Адаменко.

    Ранее сообщалось, что Вальбуэна уже одной ногой в "Лионе".

    УЕФА засчитал «Кукеси» техническое поражение в матче с «Легией»

    Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение наказать албанский клуб "Кукеси" техническим поражение за происшествие во время встречи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Легии". Также клуб оштрафован на 70 тысяч евро и два следующих домашних еврокубковых матча проведет без зрителей.

    Напомним, что матч "Кукеси" - "Легия" был остановлен на 52-й минуте из-за того, что в игрока гостей Онджея Дуду болельщики албанской команды попали камнем.

    «Торпедо» может сняться с розыгрыша ПФЛ

    Московское "Торпедо" близко к тому, чтобы сняться с первенства ПФЛ. Решение о судьбе клуба будет приниматься акционерами.

    "Решение будут принимать акционеры. Какое решение они примут, такое и будет. Сняться, значит сняться, нет - продолжим играть. Решение должно быть в самые ближайшие дни" - рассказал президент автозаводцев Александр Тукманов.

    Напомним, "Торпедо" по итогам прошедшего сезона вылетело из Премьер-лиги и не смогло заявиться в ФНЛ из-за финансовых проблем.



    УЕФА отклонил протест «Фенербахче» относительно Фреда

    УЕФА отклонил протест "Фенербахче" на участие полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает Associated Press. Напомним, встреча завершилась со счетом (0:0).

    Причиной протеста стала допинг-проба бразильца, которую он сдал во время Кубка Америки. Она оказалась положительной. Допинг-проба "B" показала такой же результат, однако УЕФА сослался на то, что КОНМЕБОЛ еще не дисквалифицировала игрока.

    Усманов оказал РФС безвозмездную поддержку на сумму в один миллиард

    Российский миллиардер Алишер Усманов оказал безвозмездную финансовую поддержку Российскому футбольному союзу, сообщает РБК.

    "Я оказал безвозмездную финансовую поддержку РФС на общую сумму 1 миллиард рублей. Считаю важным, чтобы наше государство и российские общественные организации выполняли взятые на себя обязательства, в том числе перед приглашенными зарубежными специалистами", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Усманова.

    Напомним, ранее Алишер Усманов заявлял о своей непричастности к выплате неустойки бывшему главному тренеру сборной России Фабио Капелло.

    В Тбилиси будет установлен специальный телеэкран для просмотра матча за Суперкубок УЕФА

    В рамках подготовки к Суперкубку УЕФА в Тбилиси установят гигантский телеэкран. Он будет располагаться в парке Ваке, находящемся в четырех километрах от стадиона "Динамо-Арена" им. Бориса Пайчадзе, где состоится встреча между "Барселоной" и "Севильей".

    "Те поклонники футбола, которые не смогли приобрести билеты на матч "Барселона" — "Севилья", смогут наблюдать за игрой благодаря этому гигантскому телеэкрану", — приводит слова менеджера по маркетингу федерации футбола Грузии Тата Бурдули ТАСС.

    Напомним, матч за Суперкубок УЕФА состоится 11 августа. На стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси ожидается аншлаг: все билеты, поступившие в открытую продажу, раскуплены.

    Лига Чемпионов."Аякс" уступил "Рапиду"

    В драматичномм ответном поединке третьего раунда квалификации ЛЧ "Аякс" в Амстердаме проиграл венскому "Рапиду" со счетом 2:3 и выбыл из турнира.

    "Рапид" вышел вперед на 12-ой минуте, а незадолго до перерыва удвоил преимущество. Во втором тайме голландцам удалось отыграться и установить на табло счет первого матча - 2:2. Но ничейный счет продержался только две минуты, после чего австрийцы вновь вышли вперед и больше уже своего преимущества не упускали.

    4 августа. Амстердам. Стадион " Амстердам-Арена"

    Аякс (Нидерланды) – Рапид (Австрия) – 2:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Берич,12; 0:2 – Шауб, 39; 1:2 – Милик, 52; 2:2 – Гудель, 75; 2:3 - Шауб, 77 .

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК "Зенит"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +63

      Nark0z 9 августа 2015, 21:22

      Дзюба молодец, всё правильно делал.

      0
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 19:13

      Дотянулись таки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Aris 6 августа 2015, 09:53

      Если не делом, то хоть словами ....
      Пустомеля

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 6 августа 2015, 02:53

      ... "Артем Дзюба сломал нос и заговорил". До него много говорил и показывал Широков, только он пятку ломал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      siberon 5 августа 2015, 21:44

      Барса в Тбилиси - это ж просто праздник!! Смотрим, болеем!

      Артему хорошей игры в зените, успехов в сборной!

      0
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      Рейтинг: +10

      Seenshade 5 августа 2015, 21:08

      Дзюба должен в зените весь свой игровой потенциал раскрыть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      37rus 5 августа 2015, 20:47

      предатель

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 18:49

      Будем надеется Дзюба ещё наберёт форму и будет играть стабильнее.

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 18:48

      Будем надеется Дзюба ещё наберёт форму и будет играть стабильнее.

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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 18:06

      В российском футболе многих заслуженных футболистов, выставляют в неправильном свете в любой момент, поливают грязью, это выгодно, это бизнес.

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