Артем Дзюба сломал нос и заговорил. Дайджест событий дня

Усманов оказал финансовую поддержку РФС. «Аякс» остался за бортом Лиги чемпионов. УЕФА отклонил протест «Фенербахче» относительно Фреда. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Дзюба: «В «Спартаке» мне даже руку не жали»



Кроме того Дзюба заработал перелом носа в матче с "Тереком" после столкновения с полузащитником грозненцев Адилсоном. "Зенит" уже заказал нападающему за границей специальную маску. Ранее Дзюба заявил, что травму ему нанесли умышленно.

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