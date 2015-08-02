«Ни от Смородской, ни от войны нет никакого толка». О чем говорит Южная трибуна стадиона «Локомотив»

Многострадальный московский «Локомотив» выдал один из лучших стартов за последнее время, начав сезон с двух выездных побед, достигнутых на характере. «Бомбардир» отправился на Южную трибуну на первый домашний матч «железнодорожников» в этом сезоне против «Динамо» (1:1), чтобы понять, способны ли еще «красно-зеленые» фанаты на оптимизм.Открытие сезонаМатч проходил под знаком сразу двух примечательных дат. В день встречи отмечался день железнодорожника, а 29 июля исполнилось 5 лет с момента, как на пост президента «Локомотива» заступила Ольга Смородская. Конфликт Ольги Юрьевна с фанатами похож на сожительство мальчика со старшей сестрой в одной комнате. Оба друг от друга устали, но отец разъехаться не дает. Вот и пакостят друг другу по мелочам. Вполне возможно, на Южной трибуне уже есть целая прослойка юных болельщиков, которые и не застали те времена, когда почти в каждом матче над Черкизово не гремело бы уже легендарное «Увольняйте бабу из клуба!». Впрочем, в первом домашнем матче этого сезона ничего подобного замечено не было.Антураж перед игрой был впечатляющий. К кассам тянулась многометровая очередь из тех, кто не обилетился заранее. А около паровоза на территории стадиона травмированный Ян Дюрица участвовал в открытие памятной таблички в честь прошлогодней победы в Кубке России. Праздник футбола! Призрак МайданаСама же игра в первом своем акте явно не соответствовала антуражу. Моментов было мало, а борьбы много. От повсеместного сна спасали только бодрые заряды трибун с обеих сторон. Южная трибуна не выражала никаких протестных мыслей, сосредоточившись на поддержке команды. Но это не отменяло критические возгласы отдельных людей. Как ни странно, основной массив болельщицкой обструкции обрушился не на Мубарака Буссуфа, который провел достаточно слабый тайм, но за пару эффектных действий удостоился даже жидких аплодисментов. Больше всех критиковали Дмитрия Тарасова. Пепе нашего футбола был крайне неубедителен как в том, чтобы разогнать атаку своей команды, так и в борьбе в центре поля. «Геннадич, убирай … (с поля) этого …. (нехорошего) Бузова!» – и это было еще не самой жесткой оценкой игры 23-го номера.Чуть меньше негатива в свой адрес мог услышать экс-игрок «Амкара» Александр Коломейцев. «Зачем нам вообще этот Коломойский?! Он еще ведь наверняка родственник того самого хохла…». Пересмотревшему Первый канал мужчине лет 30 быстро объяснили разницу между Коломейцевым и Коломойским, и международный конфликт был погашен в зародыше. Взгляд в будущееК концу первого тайма, не получая заряда от игроков, Юг немного притих. В таком состояние они и встретили дебютный гол юного защитника «динамовцев» Григория Морозова в РФПЛ. На лицах болельщиков «Локомотива» не было ни злости, ни негодования. Читалась усталость и немая фраза «Ну вот опять. Началось…». Первая половина перерыва прошла в растерянности, смешанной с нарастающей обидой. «Опять мы сезон … (проиграем). Тут даже со Смородской ругайся-не ругайся. Надоела уже эта война. Никакого толка все равно от нее нет. Ни от Смородской, ни от войны», – молодой парень в стильной панамке горячо убеждал своего друга, что и в этом году нужно заранее запасаться валидолом.Переломным моментом стали дети. Когда мимо трибун пробежали 11-летние воспитанники школы «Локомотива», которые победили в очередном розыгрыше «Локобола», Юг наконец дружно взорвался аплодисментами. Эстафету у совсем юных «железнодорожников» подхватил Алексей Миранчук. Стоило болельщикам увидеть, что молодое дарование разминается уже в игровой форме, как с трибун раскатисто полилось «Ле-е-еша Миранчук». 59-го номера любят в Черкизово не меньше, чем Романа Зобнина в стане «Динамо» или Дениса Давыдова на «Открытие Арене». Миранчук заменил Буссуфа, но своей игрой так и не смог сорвать настоящие аплодисменты. Скорее поддерживающие. Болельщики очень трепетно относятся к талантливому парню, не требуя от него невозможного. Однако разговоры о нем, как о новом Лоськове, заметно поутихли. Тренер на трибунеВторой тайм стал вообще более футбольным. Команды разбежались и стали создавать намного больше опасных моментов. И болельщиков захлестнул азарт борьбы. А уж когда Ведран Чорлука сравнял счет, фанаты и вовсе забыли о какой-то критике. Были единичные возгласы после неудачных моментов, но в целом болельщики исключительно гнали команду вперед. «Локомотив» бился и этим подкупал Южную трибуну. Поэтому, даже несмотря на отсутствие победы, болельщики искренне похлопали своей команде после матча.«Отлично сыграли. Надо было сразу Миранчука выпускать. А вместо Тарасова – Фернандеша. И больше грузить на Шкулетича. Вот тогда бы победили», – немолодой болельщик с тростью и поэтически завязанным шарфом, похоже, идеально разглядел все просчеты в работе Игоря Черевченко в ходе этого матча. Жаль только, что у него не получится донести эту информацию до тренера «Локомотива».В целом, Юг в ожидании. Даже родной для команды тренер и удачная игра на старте не вскружила болельщикам «Локомотива» голову. Уж больно они намучились в прошлые годы, чтобы сейчас вот так легко поверить в радужные перспективы. Но и нельзя не отметить, что заключенное в конце прошлого сезона перемирие между фанатами и Ольгой Смородской пока что действует. Руководство пошло на ряд уступок, как небольшое снижение цен на билеты (скорее недопущение их дальнейшего роста) или тихое произношение диктором имени и фамилии «Мубарак Буссуфа» в предматчевом представление составов. Мароканца фанаты до сих пор до конца не простили за активное участие в «сливе» Леонида Кучука в начале прошлого сезона. В Черкизовском королевстве все не так хорошо, как могло быть. Но худой мир, уж всяко лучше добротной войны.Текстовый онлайн матча«Бомбардир» дарит подарки! Подробнее