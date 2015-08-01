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    В РФПЛ состоялось три матча, «Вольфсбург» по пенальти выигрывает Суперкубок Германии, «ПСЖ» обыграл «Лион». Онлайн событий дня


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    Голосов: 0
    01.08.2015 12:59
    В чемпионате России тремя матчами продолжится третий тур. В Германии «Бавария» и «Вольфсбург» поспорят за Суперкубок. Во Франции это сделают «ПСЖ» и «Лион». «Бомбардир» ведет онлайн главных событий субботы.
    В чемпионате России тремя матчами продолжится третий тур. В Германии "Бавария" и "Вольфсбург" поспорят за Суперкубок. Во Франции это сделают "ПСЖ" и "Лион". "Бомбардир" ведет онлайн главных событий субботы.

    23:55     Ну вот и все, друзья. Суббота была насыщенной, подарила нам много голов, много событий и даже одну неожиданную развязку. Скажем ей спасибо, немного отдохнем, а завтра встретимся здесь для того, чтобы продолжить обсуждать футбол. Оставайтесь с "Бомбардиром" - дальше еще интереснее. Благодарим за внимание. Спокойной ночи.

    23:37     "Вольфсбург" вытаскивает Суперкубок-2015! А все почему? Потому что Бендтнер! Ух, "волки" стоят того, чтобы последить за ними в новом сезоне, друзья

    23:30     Ой-ой-ой! "Вольфсбург" сравнивает на 89-й минуте! И кто? Лоооорд Бендтнеееер! 1:1

    22:41     Роббен взял дело в свои руки (ноги) и распечатал Кастельса! "Бавария" выходит вперед

    22:20     В Германии пока не так весело. Совсем не весело. Без голов после первого тайма

    22:18     Кавааани! Пушка страшная. Разносит ворота Лопеса уругваец. "ПСЖ" безжалостен

    22:15     ПСЖ выходит вперед! Давид Луиз и Серж Орье разобрались на стандарте со всей обороной "Лиона"

    21:55     Кстати, Суперкубок Франции проходит сегодня в необычном месте - в канадском городе Монреаль, на вот таком вот чудесном стадионе



    21:45     Составы

    "ПСЖ": Трапп, Орье, Силва, Давид Луиз, Максвелл, Верратти, Рабио, Матюиди, Лукас Моура, Кавани, Ибрагимович

    "Лион": Лопес, Жалле, Коне, Юмтити, Бедимо, Ферри, Гоналон, Толиссо, Бове, Лаказетт, Бензиа

    21:41     У "Лиона" в играх с "ПСЖ" отвратительная статистика. Лишь одна победа за семь последних туров во всех турнирах

    21:30     Напоминаем, что сегодня вы можете выиграть новую форму "Баварии"! Для этого внимательно читайте текстовую трансляцию (по ссылке) и ждите вопроса от нашего ведущего. Удачи! И не забудьте, что нас еще ждет Суперкубок Франции

    21:28 ЦСКА выиграл у "Анжи" и догнал "Зенит" на первом месте, Леонид Слуцкий ловко ушел от вопроса о сборной. РФПЛ, до завтра

    21:15     А кто это у нас тут может дебютировать сегодня?



    20:48     Составы на Суперкубок Германии:

    "Вольфсбург": Кастельс, Родригес, Налдо, Клозе, Виейринья, Арнольд, Калиджиури, Гилявоги, Де Брёйне, Перишич, Дост.
    Запасные: Грюн, Шефер, Трёш, Кнохе, Шюррле, Бендтнер, Крузе.
    "Бавария": Нойер, Лам, Алаба, Боатенг, Бенатиа, Дуглас Коста, Хаби Алонсо, Алькантара, Роббен, Левандовски, Мюллер.
    Запасные: Ульрайх, Рафинья, Бернат, Гётце, Роде, Видаль, Киммих.

    19:32 Гол! ЦСКА с места в карьер берет. Фернандес на первых же минутах!

    19:17     А как вам идея назначить Леонида Слуцкого главным тренером сборной России? Нам она не очень нравится. И вот почему: Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие

    19:02     В таких бутсах сегодня будут играть футболисты "Анжи". Радуга



    18:54     "Зенит" набирает максимум очков в первых трех турах чемпионата и становится единоличным лидером. ЦСКА в матче с "Анжи" теперь нужна только победа, иначе снова придется отставать от Питера

    18:51     А в Питере 3:0! Во втором матче подряд Данни выходит на замену и забивают. Неудержимы зенитовцы

    18:41     Состав "Анжи": Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Жиров, Эбесилио, Аруна, Зотов, Маевский, Амаду, Максимов, Боли

    18:38     Стартовый состав ЦСКА на матч с "Анжи"



    17:11     Ого, вот это начало у "Зенита"! Два быстрых гола забивают питерцы. Смольников и Шатов отличились. "Терек" с сильнейшем нокдауне

    17:00     А все события матча "Зенит" - "Терек" читайте в нашем текстовом онлайне. Там же можно будет посмотреть видеотрансляцию

    16:43     Вот Алексей Гасилин не хочет. Молодой воспитанник зенитовской академии и участник сборной Россси Дмитрия Хомухи уезжает играть в немецкий "Шальке". По такому случаю он завел себе инстаграм



    16:38     Николас Ломбертс: "Я хочу стать легендой "Зенита". А вы хотите?

    16:28     Артур Юсупов: "Шатов сказал, что таких команд, как "Зенит", больше нет"

    16:16     Состав "Терека": Годзюр, Родолфо, Семенов, Кузяев, Маурисио, Айссати, Иванов, Пирис, Рыбусь, Лебеденко, Мбенге

    16:12 В Питере сегодня прекрасная погода. Повезло гостям из Грозного



    16:02     И сразу же состав "Зенита"



    15:52     Матч завершен! "Амкар" добивается второй победы в трех турах и на данный момент сравнивается по очкам с лидерами. А мы едем дальше

    14:29     Вот и первый гол дня! Белоруков забивает классический мяч центрального защитника - головой после навеса

    13:59 Если еще не знали:     текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Крылья" можно почитать, кликнув на эту ссылку. Таким же способом можно заказать себе видео этой игры. И не забывайте вернуться сюда сразу после финального свистка - мы ведь только начали!

    13:48     Еще немного о пермских болельщиках. Вот эти люди - поклонники "Амкара" из испанского города Саламанка. В Испании болеют за "Амкар"!



    13:39     Тут, кстати, болельщики "Амкара" и "Крыльев" сыграли товарищеский матч. Пермяки разнесли соперника - 6:1. Хорошая примета для самой команды



    13:30     Состав "Амкара": Герус, Занев, Белоруков, Черенчиков, Идову, Баланович, Узочукву, Огуде, Гол, Йовичич, Прудников


    13:25 Состав гостей



    13:17     Сегодняший матч поможет понять, кто в этой паре круче. Потому что в статистике прошлых встреч у "Амкара" и "Крыльев" пока равентво - по 8 побед. Плюс еще 6 ничейных исходов. И по голам почти одинаково - 25:26

    13:05     Открывает программу дня сегодня Пермь, где "Амкар" и "Крылья Советов" проведут матч чемпионата. Официальный твиттер хозяев, кстати, уже выложил фото форм, в которых команды выйдут на поле. У "крылышек", конечно, красота чудесная. Побольше бы такого в РФПЛ.



    13:00     Добрый день, дорогие друзья! А также "guten Tag" и "bon après-midi", потому что сегодня стартует сезон в Германии и Франции. Всю субботу мы вместе с вами будет следить за самыми интересными событиями вокруг сегодняшних матчей. Этого не покажут по телевизору, так что берите с собой пряники, мюнхенские сосиски, пакет круассанов и усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем!
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт "ПСЖ"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии134
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 3 августа 2015, 11:17

      Гвардиолу пора убирать)

      0
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 21:31

      ЗЕНИТ ЧЕМПИК

      0
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 18:40

      Вольфсбург наказали

      0
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      Рейтинг: +11

      fan spartak_6 2 августа 2015, 14:45

      хоооочу подарок
      ну пооооожалуйста
      форма сборной португалии

      0
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 2 августа 2015, 11:50

      Не надо было расслабляться баварцам, за что и поплатились.

      0
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      Рейтинг: +9

      DmitryKravch3 2 августа 2015, 11:40

      Точные прогнозы футбольных матчей bet2bet.ru

      0
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      Рейтинг: +10

      666scorpion6666 2 августа 2015, 03:09

      Вольфсбург молодцв!!!

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      Рейтинг: +10

      666scorpion6666 > 666scorpion6666 2 августа 2015, 03:09

      Молодцы!!!

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      Рейтинг: +84

      bw17 2 августа 2015, 00:10

      Вольфсбург мужики!!! Неплохая команденка нарисовалась. Думаю будет достойным соперником в чемпионате Германии и еврокубках.

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      Рейтинг: +16

      NK-creative > bw17 2 августа 2015, 00:12

      Да перед каждым сезоном слышится что-то подобное, а в итоге, Бавария чемпион)

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      Рейтинг: +10

      Боба32 2 августа 2015, 00:02

      Ну так то Гвардиоле тяжко будет в Баварии думаю!

      0
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 1 августа 2015, 23:46

      Красавчик Вольфсбург, расслабились баварцы..

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