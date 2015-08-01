Лебедев снялся с выборов главы РФС, Мутко-единственный кандидат. Дайджест новостей дня

<div><em>Виталий Мутко называет имена кандидатов на пост тренера сборной России и остается единственным кандидатом на пост президента РФС. «Ливерпуль» намерен избавиться от Балотелли, а Вальбуэна могут вернуть во Францию. «Бомбардир» напоминает главные новости дня.</em></div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Лебедев снялся с выборов главы РФС, Мутко-единственный кандидат</strong></span></div> <div> </div> <div>Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев снял свою кандидатуру с выборов на пост президента РФС. Таким образом, единственным кандидатом остался министр спорта России Виталий Мутко, уже занимавший эту должность с 2005 по 2009 год.</div> <div> </div> <div>"Сегодня мы с Виталием Леонтьевичем провели встречу и заручились взаимной поддержкой. Он поддержит меня на выборах в исполком, а я его - на выборах президента. Соответственно конкуренцию на выборах президента РФС я ему составлять не буду", - сказал Лебедев журналистам.</div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Мутко</strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">: «Бородюк и Слуцкий – кандидаты на пост главного тренера сборной России»</span></strong></div> <div> </div> <div>Леонид Слуцкий и Александр Бородюк являются кандидатами на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом журналистам сообщил Министр спорта России Виталий Мутко. Министр также отметил, что тренер национальной команды не должен совмещать посты в клубе и сборной.</div> <div> </div> <div>"Слуцкий, Бородюк - круг понятен. Давайте не спешить, до понедельника решим. Я бы хотел освобожденного тренера. Хотел бы того, кто выведет команду на чемпионат Европы. Хочется тренера, в которого мы поверим. У нас есть футболисты - выше среднего уровня, но их надо убедить и зажечь", - сказал Мутко.</div> <div> </div> <div><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Источник: «Лион» заинтересован в покупке Вальбуэна</span></strong></div> <div> </div> <div>Французский "Лион" заинтересован в трансфере полузащитника московского "Динамо" и сборной Франции Матье Вальбуэна.</div> <div> </div> <div>По сообщению источника, сам футболист не прочь продолжить карьеру в "Лионе" из-за отстранения "Динамо" от участия в Лиге Европы. Ранее Вальбуэна заявил, что останется в "Динамо", но при условии, что клуб пополнится новыми игроками. Напомним, что УЕФА отстранил на год "Динамо" от участия в еврокубках из-за нарушения правил финансового fair play.</div> <div> </div> <div>"Лион" по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Франции и сыграет в Лиге чемпионов.</div> <div> </div> <div><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">В Волгограде к ЧМ-2018 реконструируют три тренировочных поля за 387 млн рублей</span></strong></div> <div> </div> <div>Три тренировочных поля в Волгограде будут реконструированы к ЧМ-2018: стадион "Зенит", площадка ВГАФК и поле загородного спортклуба "Олимпия".</div> <div> </div> <div>По сообщению источника, для реконструкции "Зенита" потребуется 134,3 миллиона рублей. 94 из них будет выделено из федерального бюджета, 21 - из областного и 19,3 - из муниципального. Реконструкция начнется в марте 2016, а завершится в мае 2018 года. </div> <div> </div> <div>Полностью за счет федеральной казны планируется провести обновление тренировочной площадки ВГАФК. Стоимость реализации проекта составляет 134,4 миллиона рублей.</div> <div> </div> <div>Тренировочное поле "Олимпия" будет подготовлено за счет внебюджетных средств. Стоимость составит около 119 миллионов.</div> <div> </div> <div>Напомним, что в Волгограде также идет строительство "Арены Победа", который примет матчи ЧМ-2018.</div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Ливерпуль» не нуждается в Балотелли</strong></span></div> <div> </div> <div>Главный тренер "Ливерпуля" Брендан Роджерс дал понять форварду Марио Балотелли, что клуб в нем больше не нуждается, сообщает источник. Итальянец не поехал вместе с основной командой в турне по Азии и Австралии, а также не попал в заявку на товарищеские матчи с "Хельсинки" и "Суиндон Таун". </div> <div> </div> <div>24-летний игрок тренируется отдельно от основного состава, вместе с Фабио Борини и Хосе Энрике, которых клуб также надеется продать летом. </div> <div> </div> <div>Англичане хотят получить 10 миллионов фунтов за трансфер игрока, который год назад обошелся им в 16 миллионов. Высокая цена отпугнула "Болонью", которая интересовалась футболистом. Поиском нового клуба для Марио занимается его агент Мино Райола.</div> <div> </div> <div>Ранее стало известно, что от идеи покупки Балотелли отказалась "Сампдория". </div> <div> </div> <div>"О Балотелли можно забыть, поскольку его трансферная стоимость составляет 10 миллионов. Еще 10 миллионов - это его зарплата. На эти деньги я лучше возьму восемь таких игроков, как Балотелли. Кассано? Посмотрим", - сказал президент клуба Массимо Ферреро, которого цитирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.</div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Матч-ТВ» начнет вещание с 1 ноября</strong></span></div> <div> </div> <div>Роскомнадзор выдал универсальную вещательную лицензию телеканалу "Матч ТВ" холдинга "Газпром-медиа". Об этом говорится в сообщении ведомства.</div> <div> </div> <div>Напомним, что президент России Владимир Путин 16 июля подписал указ о создании общедоступного спортивного телеканала.</div> <div> </div> <div>"Матч ТВ" будет запущен в эфир на частотах "России 2" с 1 ноября 2015 года.</div> <div> </div> <div><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Вячеслав Малафеев: «Скорее всего, следующий год станет для меня последним в профессиональном футболе»</span></strong></div> <div> </div> <div>Голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев заявил, что следующий год станет для него последним в карьере. После завершения контракта Вячеслав планирует заниматься бизнесом.</div> <div> </div> <div>"Мой контракт с "Зенитом" действует до 2016 года. Скорее всего, следующий год станет для меня последним в профессиональном футболе.</div> <div> </div> <div>Вряд ли я останусь в футболе. Я хочу работать только на себя и ни от кого не зависеть. . Безусловно, в своем бизнесе я тоже от кого-то завишу, но все-таки практически любые решения здесь могу принимать самостоятельно, – сказал Малафеев.</div> <div> </div> <div>Напомним, что у Малафеева есть собственное агентство недвижимости "М16".</div> <div> </div> <div>На счету Малафеева 442 официальных матча за "Зенит" – второй результат в истории клуба после Анатолия Давыдова (456). За сборную России Малафеев провел 29 матчей, став бронзовым призером Евро-2008.</div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>ТАСС: «Против вице-президента «Ростова» возбуждено уголовное дело»</strong></span></div> <div> </div> <div>Против вице-президента футбольного клуба "Ростов" Александа Шикунова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении крупного имущественного ущерба,.</div> <div> </div> <div>"Следственной частью следственного управления по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении вице-президента одного из футбольных клубов по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". В интересах следствия суть дела пока не раскрывается", - рассказал ТАСС источник.</div> <div> </div> <div>Сообщается, что речь идет о растрате многомиллионной субсидии, выделенной из бюджета Ростовской области.</div>