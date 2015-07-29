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    Платини и Марадона будут участовать в выборах на пост президента ФИФА. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    29.07.2015 23:39
    «Кубань» отрицает уход Каборе. Ян МʼВила заявил о фактах вымогательства в «Динамо». Аргентинский футболист погиб в автокатастрофе. «Бомбардир» подводит итоги дня в обзоре самых важных новостей
    «Кубань» отрицает уход Каборе. Ян МʼВила заявил о фактах вымогательства в «Динамо». Аргентинский футболист погиб в автокатастрофе. «Бомбардир» подводит итоги дня в обзоре самых важных новостей

    Салах пройдет медобследование в «Роме» в среду
    Полузащитник "Челси" Мохамед Салах продолжит карьеру в "Роме".
    Агент египтянина Рами Аббас Исса сообщил, что в среду 23-летний футболист прибудет в столицу Италии для прохождения медицинского обследования.
    Ранее стало известно о том, что хавбек проведет в римской команде сезон на правах аренды, за что "волки" заплатят лондонцам два миллиона евро. Кроме того в контракте игрока будет прописан пункт выкупа за 20 миллионов евро. С зимы этого года Салах выступал за "Фиорентину" на правах аренды и провел 16 матчей в серии А, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

    Аргентинский футболист Диего Барисоне погиб в автокатастрофе
    Защитник аргентинского "Лануса" Диего Барисоне скончался в результате травм, полученных в автомобильной аварии, сообщает источник.
    Инцидент произошел рано утром во вторник на трассе рядом с городом Коронда. Футболист, управлявший автомобилем, возвращался из Буэнос-Айреса в расположение команды. Барисоне врезался в заднюю часть грузовика с зерном. В результате аварии его машина перевернулась, самого 26-летнего игрока выбросило из салона, и он погиб на месте.
    Сотрудники полиции исследовали место ДТП и не смогли найти следов торможения у автомобиля Барисоне, что говорило бы о попытке с его стороны избежать столкновения.
    Барисоне перешел в "Ланус", выступающий в элитном дивизионе чемпионата Аргентины, в январе из "Униона" и успел провести в его составе 17 матчей.

    Моуринью: «Жене Бенитеса лучше бы позаботиться о диете мужа, чем говорить обо мне»
    Главный тренер лондонского "Челси" Жозе Моуринью прокомментировал слова Монтсеррат Сеары, супруги наставника мадридского "Реала" Рафаэля Бенитеса. Сеара в интервью испанским СМИ с иронией заметила, что ее муж работает в клубах, в которых до него работал португальский специалист, и исправляет ошибки последнего.
    "Жена Бенитеса ошибается, и это не шутки. В "Челси" меня сменил Ди Маттео, а в "Реале" - Анчелотти. Бенитес же сменил меня в "Интере", где за полгода развалил лучшую команду Европы. Ей бы лучше позаботиться о диете своего мужа, чем говорить обо мне", - цитирует Моуринью источник.

    "Я и мои люди - это топ. А ты - дерьмо". Как Жозе Моуринью ругается со всем миром

    Стаценко: «Официальных обращений по Каборе от «Спартака» и «Локомотива» не было»
    Генеральный директор "Кубани" Валерий Стаценко опроверг информацию о возможном трансфере полузащитника Шарля Каборе в "Спартак" или "Локомотив".
    По словам функционера, ни одни из московских клубов не обращался в краснодарский клуб с запросом о покупке 27-летнего уроженца Буркина-Фасо. Напомним, что футболист не принял участия в стартовых матчах сезона своей команды с "Уралом" и "Тереком". В минувшем же сезоне Каборе провел 26 матчей в Премьер-лиге, сделав 3 результативные передачи.
    "У меня нет такой информации, – приводит ТАСС слова Стаценко. – Могу сказать, что ни "Спартак", ни "Локомотив" с официальными обращениями на нас не выходили".

    Марадона подтвердил намерение участвовать в выборах президента ФИФА
    Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона подтвердил своё намерение участвовать в предстоящих выборах президента ФИФА. Об этом сам аргентинец заявил в видеообращении, размещённом на портале El Pibe de Oro.
    "Я вернусь в ФИФА ради людей из ОАЭ, которые дали мне работу и многое другое, более важное. Я вернусь ради моей семьи, которая так много всего пережила из-за меня. Я вернусь не с мыслями о мести, а с идеей произвести изменения в футболе. С нас довольно коррупции, довольно воровства!" - заявил Марадона.
    Напомним, выборы нового президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года.

    М’Вила подтвердил факты вымогательства у легионеров в «Динамо»
    Французский полузащитник Янн М’Вила подтвердил факт того, что начальник службы безопасности "Динамо" Павел Коновалов требовал с него 10 тысяч долларов за квартиру, которую ему временно снимает клуб. Напомним, у самого Янна еще даже нет действующего контракта с "Динамо".
    — Ян, это правда, что вы не получали зарплату в "Динамо", но при этом с вас требовали деньги?
    — Да, это правда!
    — В связи с этим нет желания побыстрее отсюда уехать?
    — Я настолько шокирован случившимся, что пока даже не способен на эту тему думать.
    Напомним, что начальник службы безопасности требовал у французского футболиста 10 тысяч долларов, а затем избил переводчика Игоря Царуша, который, по мнению сотрудника клуба, плохо переводил Янну требуемую информацию.

    Импортозамещение. Почему "Динамо" прямо сейчас стало самым русским клубом РФПЛ



    Матч «Спарта» - ЦСКА покажет телеканал «Россия 2»
    Ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Спартой" и ПФК ЦСКА покажет в прямом эфире телеканал "Россия-2".
    Игра состоится 5 августа и начнется в 19:45 по московскому времени. Напомним, первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:2.

    Это - "Спарта". Как ЦСКА начал свой еврокубковый поход

    Нобоа перешел в «Ростов»
    Полузащитник Кристиан Нобоа перешел в "Ростов" из греческого ПАОКа. Контракт с 30-летнего хавбека рассчитан на два года.
    Нобоа в составе "Рубина" становился двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка. Всего за казанский клуб Нобоа сыграл 107 игр и забил 22 гола. В зимнее межсезонье 2011/12 Нобоа перешёл в московское "Динамо", за которое отличился 12 раз в 78 матчах. 9 января 2015 года Кристиан стал игроком греческого клуба ПАОК. На счету Нобоа 49 встреч за национальную сборную Эквадора.

    Принц Али бин Аль-Хуссейн : «Платини – это нехорошо для ФИФА»
    Бывший кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хуссейн прокомментировал решение главы УЕФА Мишеля Платини баллотироваться на пост президента ФИФА.
    "Платини – это нехорошо для ФИФА. Фанаты и игроки заслуживают большего. ФИФА охвачена скандалами. Мы должны перестать вести дела так, как делали это обычно. Нужно прекратить практику закулисных и подпольных сделок.
    Я проконсультируюсь с отдельными футбольными федерациями по поводу того, что нужно сделать в интересах футбола. Очевидно, что ФИФА нуждается в новом независимом лидере, который не запятнал себя прошлыми операциями", – сказал принц.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт РФПЛ, официальный сайт УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 19:00

      Платини мне кажется выйграет

      0
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      Рейтинг: +11

      19Dinamo23 31 июля 2015, 21:51

      хотелось бы чтобы марадонна стал президентом фифа

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 14:23

      Марадона непроходной вариант

      0
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      Рейтинг: +11

      beka_) 31 июля 2015, 12:49

      Платини должен стать новым президентом ФИФА.

      0
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      Рейтинг: +13

      JFK 31 июля 2015, 11:57

      я считаю,что марадона не должен работать в футбольных организациях. гениальный футболист,но не более

      1
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      Рейтинг: +24

      Hotspur55 31 июля 2015, 01:32

      Нда,Динамо, а точнее люди, работающие там, просто опозорили и клуб, и Россию перед людьми. Одни скандалы доносятся сейчас оттуда

      0
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      Рейтинг: +126

      Antonio BarcaMan 30 июля 2015, 19:08

      Ну скорее всего Платини, а так интересно было бы на Диего в чине президента ФИФА посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +28

      absurd9 30 июля 2015, 19:04

      Ну Платини не Платини, а фифа может помочь полное обновление!

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      Рейтинг: +12

      BAYERN-FFDushanbe 30 июля 2015, 18:27

      Платини хорош, но лучше будет если таких хороших кандидатов будет больше, а шас явно видно что у Платини нет конкурентов. Почему Фиго неставит кандидатуру свою, или Оливер Кан, или Тот самый Кроиф, Ван Бастен и другие великие игроки в прошлом.

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      Рейтинг: +28

      Real chempion 30 июля 2015, 14:04

      Конечно Марадона на таком высоком и важном посту - это сущий бред. Он уже себя показал, как эксцентричный, взрывной и даже некомпетентный (памятуя о его провалах, как тренера) человек... Тем более он не имел никакого опыта работы спортивным функционером, а тут сразу первый чиновник футбола, вообщем, я думаю, он и сам понимает всю бредовость своего выдвижения, скорее это пиар... Из всех претендентов, конечно, Платини лучше всего готов и должен занять этот пост..

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > Real chempion 30 июля 2015, 15:47

      А в УЕФА кто? На двух креслах сидеть не разрешат, он не Мутко...

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      Рейтинг: +28

      Real chempion > Павлюченко 13 31 июля 2015, 15:16

      Луиш Фигу пусть попробует)) А вообще, хоть УЕФА стоит особняком среди других футбольных ассоциаций, все-таки там нет столько проблем и управлять ей проще чем ФИФА, так что можно кандидата найти, думаю.

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