Платини и Марадона будут участовать в выборах на пост президента ФИФА. Дайджест событий дня

Стаценко: «Официальных обращений по Каборе от «Спартака» и «Локомотива» не было»

Генеральный директор "Кубани" Валерий Стаценко опроверг информацию о возможном трансфере полузащитника Шарля Каборе в "Спартак" или "Локомотив".

По словам функционера, ни одни из московских клубов не обращался в краснодарский клуб с запросом о покупке 27-летнего уроженца Буркина-Фасо. Напомним, что футболист не принял участия в стартовых матчах сезона своей команды с "Уралом" и "Тереком". В минувшем же сезоне Каборе провел 26 матчей в Премьер-лиге, сделав 3 результативные передачи.

Марадона подтвердил намерение участвовать в выборах президента ФИФА

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона подтвердил своё намерение участвовать в предстоящих выборах президента ФИФА. Об этом сам аргентинец заявил в видеообращении, размещённом на портале El Pibe de Oro.

"Я вернусь в ФИФА ради людей из ОАЭ, которые дали мне работу и многое другое, более важное. Я вернусь ради моей семьи, которая так много всего пережила из-за меня. Я вернусь не с мыслями о мести, а с идеей произвести изменения в футболе. С нас довольно коррупции, довольно воровства!" - заявил Марадона.





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"У меня нет такой информации, – приводит ТАСС слова Стаценко. – Могу сказать, что ни "Спартак", ни "Локомотив" с официальными обращениями на нас не выходили".