Голодные игры. Как проходит самый звездный турнир Вселенной

Обычные товарищеские матчи не приносят топ-клубам никакого удовольствия, поэтому было решено дать этому действу турнирную мотивацию. «Бомбардир» рассказывает о матчах международного Кубка чемпионов, проходящего параллельно в Америке, Китае и Австралии.

Обычные товарищеские матчи не приносят топ-клубам никакого удовольствия, поэтому было решено дать этому действу турнирную мотивацию. «Бомбардир» рассказывает о матчах международного Кубка чемпионов, проходящего параллельно в Америке, Китае и Австралии.







«Лос Анджелес Гэлакси» - «Америка» - 2:1

0:1 – Кинтеро, 7; 1:1 – Кин, 45; 2:1 – Гордон, 80.

Место проведения: США, Лос-Анджелес

Турнир открывала игра «Лос Анджелес Гэлакси» и мексиканской «Америки». За «Лос Анджелес» в этом матче дебютировал Стивен Джеррард. Англичанин провел на поле весь первый тайм, после чего был заменен. Добывал победу «Гэлакси» уже без своей главной звезды. После равного первого половины, в концовке которой Роби Кин забил великолепный гол, во втором тайме хозяева заметно прибавили и вырвали победу. «Лос Анджелес» почти в два раза больше бил в створ ворот (9-5), хотя «Америка» дольше владела мячом (45% - 55%).









Голы: 1:0 – Гудсон, 24; 1:1 – Андраде, 76; 1:2 – Ривера, 73.

США, Сан Хосе

В этой матче «Америка» превзошла соперника по всем параметрам. Но положили начало футбольному пиршеству именно игроки «Сан Хосе». Единственный удар в створ в исполнении хозяев завершился голом, но удержать преимущество они не смогли. Сказались на течении матча и удаления - в концовке первого тайма обе команды остались вдесятером. В такой игре футболисты «Америки» получили больше свободы, в результате чего смогли набрать первые очки на турнире.









Гол: 0:1 - Шнайдерлин, 5.

Место проведения: США, Сиэтл

Этот матч стал дебютным сразу для нескольких игроков «Манчестер Юнайтед». Морган Шнайдерлин, Бастиан Швайнштайгер и Мемфис Депай провели за «красных дьяволов» первые минуты. Первый матч – первая победа. Шнайдерлин открыл счет уже на 5-й минуте, а его гол так и остался единственным в этой встрече. Игра при этом была равная – у «Америки» было несколько возможностей отыграться.





«Реал Мадрид» - «Рома» - 0:0 (пен 6:7)

Австралия, Мельбурн

В этой игре команды скорее проверяли некоторые тактические наработки, а тренеры обращали внимание на форму своих подопечных. Множество замен, бесконечный контроль мяча и малое количество ударов – все то, что осталось от этой игры в протоколах. Встреча докатилась до серии пенальти, где успех праздновали номинальные гости. К слову, единственный пенальти «Реала» не забил Лукас Васкес, который близок к уходу из клуба.



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Голы: 0:1 – Огустен, 29; 1:1 – Талиска, 34; 2:1 – Жонас, 42; 2:2 – Моура, 64 (с пенальти), 2:3 – Динь, 79.

Канада, Торонто

Матч, где на первый план наконец-то вышла результативная игра. В этой встрече все менялось несколько раз, а победил в итоге совсем не тот, кто должен был по логике матча. «Бенфика» больше била по воротам, владела мячом, а игроки «ПСЖ» отвечали на это разящими выпадами. При этом и состав парижан не порадовал зрителей наличием Ибрагимовича, Кавани и других значимых звезд.





«Рома» - «Манчестер Сити» - 2:2 (пен 4:5)

Голы: 0:1 – Стерлинг, 3; 1:1 – Пьянич, 8; 1:2 – Ихеначо, 51; 2:2 - Льяич, 87.

Австралия, Мельбурн

За «Манчестер Сити» дебютировал Рахим Стерлинг и сразу отметился забитым мячом. Однако усилий Стерлинга и других звезд «Сити» оказалось недостаточно, чтобы закончить все в основное время. В концовке встречи «Рома» неожиданно сравняла счет и довела дело до серии пенальти. Римляне должны были выигрывать, но игроков «Манчестера» вдохновил на подвиги Джо Харт. Он забил пенальти сам, а потом заставил занервничать Сейду Думбия, допустившего самую важную осечку.





«ПСЖ» - «Фиорентина» - 4:2

Голы: 1:0 – Матюиди, 35; 2:0 – Огустен, 41; 2:1 – Хоакин, 60; 3:1 – Ибрагимович, 69, 4:1 – Огустен, 75; 4:2 – Росси, 79 (с пенальти).

США, Харрисон

В этот раз к основе парижан добавился Златан Ибрагимович, сразу же добавивший команде силы. «Фиорентина» с уходом Монтеллы пока представляет собой несформированную массу, поэтому легко сдалась в хищные лапы футболистов «ПСЖ». Продолжает удивлять нападающий Жан-Кевин Огустен. Этому футболисту всего 18 лет, но уже сейчас он борется за место в основной обойме парижского клуба.





Голы: 1:0 – Суарес, 45; 2:0 – Роберто, 56; 2:1 – Майер, 90.

США, Остин

В этом матче «Барселона» предоставила шанс молодым игрокам проявить себя. При этом каталонцы все равно играли с большим запасом и могли выигрывать с разгромным счетом. Но по счету все получилось совсем не так однозначно. На голы Роберто и Суареса «Лос Анджелес» ответил точным ударом Майера, который отличился после первой же подачи углового.





Голы: 1:0 – Мата, 32; 2:0 – Депай, 37; 2:1 – Аташе, 42; 3:1 – Перейра, 61.

Место проведения: США, Сан Хосе

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«Манчестер Юнайтед» попытался решить все уже в дебюте. В первом тайме преимущество манкунианцев быстро воплотилось в голы, причем для Мемфиса Депая забитый мяч стал дебютным в составе «МЮ». В концовке тайма «Сан Хосе» попытался было обострить интригу, но больше одного гола команда забить не смогла. Окончательно закрепил преимущество «Юнайтед» Перейра.

Голы: 0:1 – Реми, 27; 1:1 – Кастелланос, 51; 2:1 – Адамс, 70; 3:1 – Дэвис, 73; 3:2 – Азар, 75; 4:2 – Дэвис, 77.

Место проведения: США, Харрисон

Расписание турнира

«Челси» было достаточно расслабиться на восемь минут в игре с «Ред Буллс», чтобы пропустить три мяча и потерять шансы на спасение результата. Скорее всего, причиной стали сдвоенные тренировки англичан, которые Жозе Моуринью практиковал всю предыдущую неделю. До перерыва шла вязкая и во многом равная игра, а уже во втором тайме американцы были лучше. При том, что на вторую половину встречи у «Челси» вышло большое количество молодых игроков: на правом краю защиты выступал Аина, в середину поля отправился Рубен Лофтус-Чик. Оправданием результата это быть не может, поскольку у «Ред Булла» так же в большом количестве вышли резервисты.24 июля – 13:00 – «Манчестер Сити» - «Реал Мадрид»25 июля – 03:00 – «Бенфика» - «Фиорентина»25 июля – 15:00 – «Милан» - «Интер»25 июля – 23:00 – «Барселона» - «Манчестер Юнайтед»26 июля – 01:00 – «ПСЖ» - «Челси»27 июля – 02:35 – «Нью Йорк» - «Бенфика»27 июля – 15:00 – «Интер» - «Реал Мадрид»29 июля – 03:00 – «Челси» - «Барселона»29 июля – 05:00 – «Америка» - «Бенфика»30 июля – 04:00 – «Манчестер Юнайтед» - «ПСЖ»30 июля – 15:00 – «Реал Мадрид» - «Милан»2 августа – 22:00 – «Фиорентина» - «Барселона»5 августа – 22:00 – «Челси» - «Фиорентина»