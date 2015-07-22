Трансферные слухи. Роналду переходит в «МЮ», «Бавария» теряет еще одного важного игрока

О списке ненужных игроков Аленичева, возможной замене Витселю, будущем Ибрагимовича и ультиматуме Афеллаю – в новом выпуске трансферных слухов от "Бомбардира".



Россия



ЦСКА, похоже, нашел замену Сейду Думбия. Армейцы хотят арендовать форварда "Наполи" Эдуардо Варгаса. Неаполитанцы же пытаются убедить ЦСКА в необходимости совершения полноценного трансфера. А "Зенит" провел переговоры с представителями хавбека "Монако" Жоао Моутиньо, который должен стать заменой уходящему Витселю.



"Спартак" предпринял попытку заполучить ударного форварда "Бордо" Шейка Диабате. Блицкриг провалился: нападающий не захотел переходить в стан "красно-белых". Зато наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев определился с ненужными ему игроками. По слухам, в печальный шорт-лист попали Евгений Макеев, Павел Яковлев и Вячеслав Кротов. Если продать их не удастся, этот год они доиграют в "Спартаке"-2.



Таблица летних трансферов РФПЛ



Англия



Вингер "Реала" Криштиану Роналду близок к уходу из клуба. По информации испанских журналистов, обладатель "Золотого мяча" на 70% - игрок "Манчестер Юнайтед". Роналду не раз порывался покинуть Мадрид, и вот цель как никогда близка.



"Челси" пытается вступить в переговоры с "Наполи" о трансфере Хосе Кальехона. В рядах "синих" испанца хочет видеть лично Жозе Моуринью. Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис не против: "Челси" всего лишь необходимо заплатить 15 млн евро.



Форвард "Фиорентины" Марио Гомес перейдет в "Ливерпуль". Это произойдет, если окончательно сорвется сделка с "Бешикташем".



Покидает клуб и защитник "Интера" Юто Нагатомо. Скорее всего, японец продолжит карьеру в "Вест Бромвиче" или "Сток Сити".



Таблица летних трансферов АПЛ



Голландия



Руководство "ПСВ" поставило ультиматум Ибрагиму Афеллаю. Игрок в течение недели должен согласиться на переход в голландский клуб. В противном случае "ПСВ" отказывается от всяких притязаний на Афеллая. На игрока "Барселоны" также претендует "Спортинг".







Франция



"ПСЖ" (или журналисты) продолжает сходить с ума. The Telegraph утверждает, что эмиссары парижан прибыли в Манчестер. Цель – Анхель Ди Мария. Цена вопроса – 60 млн евро!



Будущее Златана Ибрагимовича по-прежнему в тумане. На звездного форварда претендуют "МЮ", "Милан" и "Интер". "Моя судьба находится в руках Мино Райолы. Как он решит, так и будет" - откровенно признался швед.



Таблица летних трансферов Лиги 1



Турция



"Бешикташ" все ближе к трансферу Эстебана Камбьяссо. По сообщению издания Fanatik, турецкий клуб согласовал условия личного контракта с экс-опорником "Интера" и "Реала". В прошедшем сезоне Камбьяссо выступал за "Лестер" и был настоящим лидером команды.



Италия



"Интер" твердо вознамерился приобрести Фелипе Мело. А центрхав "Галатасарая" - переехать в Милан. "Я с нетерпением жду момента возвращения в Италию. Моя семья страдает в Турции, жизнь здесь для них слишком невыносима", - разоткровенничался Мело. Этим летом бразильцем интересовался "Спартак", но сделка сорвалась из-за нежелания Мело переходить в "красно-белый" клуб.



Таблица летних трансферов Серии А



Германия



Мюнхенская "Бавария" продолжает бороться за сохранение состава. И чем дальше, тем безуспешнее. О своем желании покинуть Мюнхен заявил защитник Мехди Бенатия, который недоволен сотрудничеством с Пепом Гвардиолой. Отметим, что Бенатия перешел в "Баварию" из "Ромы" всего год назад за 26 млн евро.



Таблица летних трансферов Бундеслиги

