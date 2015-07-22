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  • Трансферные слухи. Роналду переходит в «МЮ», «Бавария» теряет еще одного важного игрока

Трансферные слухи. Роналду переходит в «МЮ», «Бавария» теряет еще одного важного игрока

О списке ненужных игроков Аленичева, возможной замене Витселю, будущем Ибрагимовича и ультиматуме Афеллаю – в новом выпуске трансферных слухов от "Бомбардира".

Россия

ЦСКА, похоже, нашел замену Сейду Думбия. Армейцы хотят арендовать форварда "Наполи" Эдуардо Варгаса. Неаполитанцы же пытаются убедить ЦСКА в необходимости совершения полноценного трансфера. А "Зенит" провел переговоры с представителями хавбека "Монако" Жоао Моутиньо, который должен стать заменой уходящему Витселю.

"Спартак" предпринял попытку заполучить ударного форварда "Бордо" Шейка Диабате. Блицкриг провалился: нападающий не захотел переходить в стан "красно-белых".  Зато наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев определился с ненужными ему игроками. По слухам, в печальный шорт-лист попали Евгений Макеев, Павел Яковлев и Вячеслав Кротов. Если продать их не удастся, этот год они доиграют в "Спартаке"-2.

Таблица летних трансферов РФПЛ

Англия

Вингер "Реала" Криштиану Роналду близок к уходу из клуба. По информации испанских журналистов, обладатель "Золотого мяча" на 70% - игрок "Манчестер Юнайтед". Роналду не раз порывался покинуть Мадрид, и вот цель как никогда близка.

"Челси" пытается вступить в переговоры с "Наполи" о трансфере Хосе Кальехона. В рядах "синих" испанца хочет видеть лично Жозе Моуринью. Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис не против: "Челси" всего лишь необходимо заплатить 15 млн евро.

Форвард "Фиорентины" Марио Гомес перейдет в "Ливерпуль". Это произойдет, если окончательно сорвется сделка с "Бешикташем".

Покидает клуб и защитник "Интера" Юто Нагатомо. Скорее всего, японец продолжит карьеру в "Вест Бромвиче" или "Сток Сити".

Таблица летних трансферов АПЛ

Голландия

Руководство "ПСВ" поставило ультиматум Ибрагиму Афеллаю. Игрок в течение недели должен согласиться на переход в голландский клуб. В противном случае "ПСВ" отказывается от всяких притязаний на Афеллая. На игрока "Барселоны" также претендует "Спортинг".



Франция

"ПСЖ" (или журналисты) продолжает сходить с ума. The Telegraph утверждает, что эмиссары парижан прибыли в Манчестер. Цель – Анхель Ди Мария. Цена вопроса – 60 млн евро!

Будущее Златана Ибрагимовича по-прежнему в тумане. На звездного форварда претендуют "МЮ", "Милан" и "Интер". "Моя судьба находится в руках Мино Райолы. Как он решит, так и будет" - откровенно признался швед.

Таблица летних трансферов Лиги 1

Турция

"Бешикташ" все ближе к трансферу Эстебана Камбьяссо. По сообщению издания Fanatik, турецкий клуб согласовал условия личного контракта с экс-опорником "Интера" и "Реала". В прошедшем сезоне Камбьяссо выступал за "Лестер" и был настоящим лидером команды.

Италия

"Интер" твердо вознамерился приобрести Фелипе Мело. А центрхав "Галатасарая" - переехать в Милан. "Я с нетерпением жду момента возвращения в Италию. Моя семья страдает в Турции, жизнь здесь для них слишком невыносима", - разоткровенничался Мело. Этим летом бразильцем интересовался "Спартак", но сделка сорвалась из-за нежелания Мело переходить в "красно-белый" клуб.

Таблица летних трансферов Серии А

Германия

Мюнхенская "Бавария" продолжает бороться за сохранение состава. И чем дальше, тем безуспешнее. О своем желании покинуть Мюнхен заявил защитник Мехди Бенатия, который недоволен сотрудничеством с Пепом Гвардиолой. Отметим, что Бенатия перешел в "Баварию" из "Ромы" всего год назад за 26 млн евро.

Таблица летних трансферов Бундеслиги

Весь мир ПСЖ Реал ЦСКА Зенит Роналду Криштиану Ибрагимович Златан Моутинью Жоао Варгас Эдуардо
Комментарии (20)
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просто сашка
1437591659
этот заднеприводный каждое лето в мю возвращается)
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3ton
1437592238
какой Роналду ... Перес не продаст его, футболки продаются хорошо . Кто потом будет тащить дно океанское ??? Бегущее дерево ?
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112910415
1437618106
стало интересно!
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ANTI CULE
1437627391
Статейка от зотова)))
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Fred Devil
1437627797
Значит Роналду продал коммерческие права на себя любимого президенту Валенсии, обиделся на Переса, и как обиженный мальчик, пытается сбежать в М.Ю. , но всё-таки останется в Реале?! ------------------------------------------------------------- Иногда прочитаешь заголовок, и понимаешь - меньше знаешь, крепче спишь!))
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Kevich
1437627811
Роналду в МЮ почему нет В Испании ловить нечего у барсы трезубец, они теперь долго будут чемпионами Испании
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Павлюченко 13
1437628931
Из пальца все сосут...
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InsaneClown
1437629724
Вместо Роналду лучше попробовать Мюллера взять
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Caesar555
1437632049
Многие в последнее время ругаются с Гвардиолой.
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dimagas1
1437642303
Бенатия хороши защитник что там с ним не так у Гвардиолы только нужно спрашивать.
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