«Краснодар» выиграл в Перми, Хохлов проиграл первый матч в качестве тренера «Кубани». Онлайн событий дня

22:12 Бесконечно жесткая страница "Амкара" в ВК.
21:56 Сенсационный в какой-то степени результат – победа "Урала" 2:0. "Кубань" выглядит слишком сырой, и игрокам только предстоит понять идеи Хохлова. А Гончаренко красиво вернулся в город, откуда его не так давно прогоняли.
21:22 "Кубань" после перерыва явно добавила, и велика в этом роль Аршавина. Вряд ли его хватит на весь матч, но он на опыте и технике создает моменты партнерам. А тут еще и Павлюченко вышел на замену, кстати. В бой пошли старики.
21:03 А Зепп Блаттер пообещал, что он все – больше не будет в выборах президента ФИФА участвовать. Вэри мэни криминалити, потому что
21:02 В ФНЛ свои новости: "Зенит-2" обыграл "Тосно" в дерби...Ленинграда?
20:49 И здесь нули после первого тайма. Но игра намного бодрее. И "Урал" имел преимущество
20:15 Сыграли команды 15 минут. Аршавин в старте, но это не мешает "Уралу" пока выглядеть лучше
19:55 Не устаем напоминат о пользе легального просмотра матчей: https:///news/?id=436138
19:20 Похоже, новость дня: «Шинник» - «Спартак-2»: ярославская полиция вооружилась несмываемой краской
19:05 Матч закончен – "Краснодар" выиграл. Через час тур закроется игрой "Кубани" и "Урала". Возможно, за южан дебютируют Аршавин или Павлюченко!
18:50 ГОЛ! ПЕТРОВ ИЗ "КРАСНОДАРА" ЗАБИВАЕТ!
18:49
18:37 А у судьи все в порядке? Второе удаление в матче – Газинского отправил отдыхать
18:32 Пока в Перми тухло, Кришито собрался уходить из "Зенита". Боится, что не будет играть из-за лимита
17:55 И новость о том, почему у нас так и не ввели спрей для судей. Если кратко: опять решили сэкономить и купили не то.
https:///news/?id=436166
17:53 Посмотрите пока, как сорвали пресс-конференцию Блаттера, закидав его фальшивыми деньгами
https:///news/?id=436173
17:53 Первый тайм матча "Амкар" - "Краснодар" закончился. Итог 45 минут – красная карточка у хозяев и почти полное отсутствие опасных моментов
17:23 Так, у Прудникова уже и удаление. В Перми весело, ребята.
17:16 Матч в Перми уже начался, и Прудников даже успел получить карточку за симуляцию!
16:31 Мы вообще к старту сезона готовились, так-то:
16:28 Что у нас еще есть? Таблица трансферов РФПЛ, например. Там, кстати, "Кубань" – один из главных ньюсмейкеров
16:25 Пока ждете игру, почитайте два сегодняшних материала:
История самого известного спортивного карикатуриста современности Омара Момани
И призыв перестать делать суперменов из игроков сборной Дмитрия Хомухи
16:11 Небольшой дайджест того, о чем пишут официальные сайт играющих сегодня команд.
"Амкар" анонсирует запуск бесплатного Wi-Fi на стадионе. Теперь селфи со "Звезды" будет больше
У "Краснодара" вышло довольно симпатичное превью с цитатами игроков, тренеров и информацией о том, где можно посмотреть матч в городе. Такие вещи, по-хорошему, должны делать все клубы – это основа основ.
Зато на официальном сайте "Урала" можно посмотреть фотографии утренней разминки. Почему не завтрака? Еще сообщается, что подписали контракт с Денисом Кулаковым из города Изюм. Прекрасно.
Наконец, у "Кубани" большое количество информации по участнице конкурса "Мисс РФПЛ". И видео, и фото, и вообще все. Пусть тогда и перед матчем девушку покажут. Еще есть рубрика "Этот день в истории "Кубани". Победы над "Томью" два года назад и какие-то матчи из времен Советского Союза. Нет повода не выпить, видимо.
16:09 Пока есть время приобрести видеотрансляцию матча в Перми и посмотреть футбол, как честный человек. Или, как честный человек, который экономит, почитать о событиях матча в нашем онлайне. Все подробности по ссылке: https:///news/?id=436135
16:04 Всем привет. Начало рабочей недели совпадает с окончанием первого тура чемпионата России. Ведь у нас все для зрителей и увеличения интереса к чемпионату. Сегодняшняя программа состоит из двух краснодарских блюд. В первом "быки" едут гонять мяч по искусственному газону в Перми. А после этого Дмитрий Хохлов дебютирует в официальной игре, как тренер "Кубани", играя с "Уралом". Все это может быть очень интересно, а может и в сон вогнать. Вот и проверим.
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