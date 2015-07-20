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    «Краснодар» выиграл в Перми, Хохлов проиграл первый матч в качестве тренера «Кубани». Онлайн событий дня


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    Голосов: 0
    20.07.2015 16:08
    Стартовый тур чемпионата России завершается в понедельник. «Краснодар» отправляется в гости к «Амкару», а обновленная «Кубань» примет «Урал». Следите за событиями вечера вместе с «Бомбардиром».
    Стартовый тур чемпионата России завершается в понедельник. «Краснодар» отправляется в гости к «Амкару», а обновленная «Кубань» примет «Урал». Следите за событиями вечера вместе с «Бомбардиром».

    22:12 Бесконечно жесткая страница "Амкара" в ВК.





    21:56 Сенсационный в какой-то степени результат – победа "Урала" 2:0. "Кубань" выглядит слишком сырой, и игрокам только предстоит понять идеи Хохлова. А Гончаренко красиво вернулся в город, откуда его не так давно прогоняли.

    21:22     "Кубань" после перерыва явно добавила, и велика в этом роль Аршавина. Вряд ли его хватит на весь матч, но он на опыте и технике создает моменты партнерам. А тут еще и Павлюченко вышел на замену, кстати. В бой пошли старики.

    21:03 А Зепп Блаттер пообещал, что он все – больше не будет в выборах президента ФИФА участвовать. Вэри мэни криминалити, потому что

    21:02     В ФНЛ свои новости: "Зенит-2" обыграл "Тосно" в дерби...Ленинграда?

    20:49     И здесь нули после первого тайма. Но игра намного бодрее. И "Урал" имел преимущество

    20:15     Сыграли команды 15 минут. Аршавин в старте, но это не мешает "Уралу" пока выглядеть лучше

    19:55 Не устаем напоминат о пользе легального просмотра матчей: https:///news/?id=436138

    19:20     Похоже, новость дня: «Шинник» - «Спартак-2»: ярославская полиция вооружилась несмываемой краской

    19:05     Матч закончен – "Краснодар" выиграл. Через час тур закроется игрой "Кубани" и "Урала". Возможно, за южан дебютируют Аршавин или Павлюченко!

    18:50     ГОЛ! ПЕТРОВ ИЗ "КРАСНОДАРА" ЗАБИВАЕТ!



    18:49



    18:37 А у судьи все в порядке? Второе удаление в матче – Газинского отправил отдыхать



    18:32     Пока в Перми тухло, Кришито собрался уходить из "Зенита". Боится, что не будет играть из-за лимита

    17:55 И новость о том, почему у нас так и не ввели спрей для судей. Если кратко: опять решили сэкономить и купили не то.

    https:///news/?id=436166

    17:53     Посмотрите пока, как сорвали пресс-конференцию Блаттера, закидав его фальшивыми деньгами

    https:///news/?id=436173

    17:53     Первый тайм матча "Амкар" - "Краснодар" закончился. Итог 45 минут – красная карточка у хозяев и почти полное отсутствие опасных моментов

    17:23 Так, у Прудникова уже и удаление. В Перми весело, ребята.



    17:16     Матч в Перми уже начался, и Прудников даже успел получить карточку за симуляцию!

    16:31 Мы вообще к старту сезона готовились, так-то:
    16:28     Что у нас еще есть? Таблица трансферов РФПЛ, например. Там, кстати, "Кубань" – один из главных ньюсмейкеров

    16:25 Пока ждете игру, почитайте два сегодняшних материала:

    История самого известного спортивного карикатуриста современности Омара Момани

    И призыв перестать делать суперменов из игроков сборной Дмитрия Хомухи

    16:11     Небольшой дайджест того, о чем пишут официальные сайт играющих сегодня команд.

    "Амкар" анонсирует запуск бесплатного Wi-Fi на стадионе. Теперь селфи со "Звезды" будет больше

    У "Краснодара" вышло довольно симпатичное превью с цитатами игроков, тренеров и информацией о том, где можно посмотреть матч в городе. Такие вещи, по-хорошему, должны делать все клубы – это основа основ.

    Зато на официальном сайте "Урала" можно посмотреть фотографии утренней разминки. Почему не завтрака? Еще сообщается, что подписали контракт с Денисом Кулаковым из города Изюм. Прекрасно.

    Наконец, у "Кубани" большое количество информации по участнице конкурса "Мисс РФПЛ". И видео, и фото, и вообще все. Пусть тогда и перед матчем девушку покажут. Еще есть рубрика "Этот день в истории "Кубани". Победы над "Томью" два года назад и какие-то матчи из времен Советского Союза. Нет повода не выпить, видимо.



    16:09     Пока есть время приобрести видеотрансляцию матча в Перми и посмотреть футбол, как честный человек. Или, как честный человек, который экономит, почитать о событиях матча в нашем онлайне. Все подробности по ссылке: https:///news/?id=436135

    16:04 Всем привет. Начало рабочей недели совпадает с окончанием первого тура чемпионата России. Ведь у нас все для зрителей и увеличения интереса к чемпионату. Сегодняшняя программа состоит из двух краснодарских блюд. В первом "быки" едут гонять мяч по искусственному газону в Перми. А после этого Дмитрий Хохлов дебютирует в официальной игре, как тренер "Кубани", играя с "Уралом". Все это может быть очень интересно, а может и в сон вогнать. Вот и проверим.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт «Кубани»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии447
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      Рейтинг: +9

      Gameln 22 июля 2015, 02:07

      Амкар начал долги отдавать прошлосезонные. РФПЛ такая РФПЛ.

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      Рейтинг: +10

      Миша79 21 июля 2015, 17:35

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 21 июля 2015, 15:02

      Мудрое руководство Кубани своевременно избавилось от Виктора Михайловича... Теперь он в Урале... И где теперь Кубань ? и где Урал?

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      Рейтинг: +22

      krasno_siniy 21 июля 2015, 11:04

      А ведь теперь блокируют за "Хохлов"...

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      Рейтинг: +3081

      drug01 21 июля 2015, 10:56

      Спасибо за информацию!!!!

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      Рейтинг: +39

      radyA 21 июля 2015, 10:06

      у Кубани наблюдается устарение состава!)

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      Рейтинг: +130

      Krutoy 21 июля 2015, 09:28

      Амкар наказан Всевышним!
      Не следовало заламывать неподъёмную цену для "Уфы", шоб сыграть на пермском стадионе "Звезда" свой первый матч начавшегося ЧР.
      Вот так, гаспада! По-человечески нужно относиться к временным трудностям соседей!
      Как говорится, "Не плюй в колодец..."!

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      Рейтинг: +32

      Телогрейка 21 июля 2015, 09:00

      Кубань весь хлам рпл собрал вот и первые плоды...

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 21 июля 2015, 08:35

      В Краснодаре неплохой матч получился

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      Рейтинг: +864

      diktor 21 июля 2015, 07:02

      Красавцы-единственная команда в туре-чья победа -не вызывает никаких вопросов.Молодцы заслужили честно.

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