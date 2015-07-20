«Краснодар» выиграл в Перми, Хохлов проиграл первый матч в качестве тренера «Кубани». Онлайн событий дня

Стартовый тур чемпионата России завершается в понедельник. «Краснодар» отправляется в гости к «Амкару», а обновленная «Кубань» примет «Урал». Следите за событиями вечера вместе с «Бомбардиром».





22:12 Бесконечно жесткая страница "Амкара" в ВК.











21:56 Сенсационный в какой-то степени результат – победа "Урала" 2:0. "Кубань" выглядит слишком сырой, и игрокам только предстоит понять идеи Хохлова. А Гончаренко красиво вернулся в город, откуда его не так давно прогоняли.



21:22 "Кубань" после перерыва явно добавила, и велика в этом роль Аршавина. Вряд ли его хватит на весь матч, но он на опыте и технике создает моменты партнерам. А тут еще и Павлюченко вышел на замену, кстати. В бой пошли старики.



21:03 А Зепп Блаттер пообещал, что он все – больше не будет в выборах президента ФИФА участвовать. Вэри мэни криминалити, потому что



21:02 В ФНЛ свои новости: "Зенит-2" обыграл "Тосно" в дерби...Ленинграда?



20:49 И здесь нули после первого тайма. Но игра намного бодрее. И "Урал" имел преимущество



20:15 Сыграли команды 15 минут. Аршавин в старте, но это не мешает "Уралу" пока выглядеть лучше



19:55 Не устаем напоминат о пользе легального просмотра матчей: https:///news/?id=436138



19:20 Похоже, новость дня:



19:05 Матч закончен – "Краснодар" выиграл. Через час тур закроется игрой "Кубани" и "Урала". Возможно, за южан дебютируют Аршавин или Павлюченко!



18:50 ГОЛ! ПЕТРОВ ИЗ "КРАСНОДАРА" ЗАБИВАЕТ!







18:49







18:37 А у судьи все в порядке? Второе удаление в матче – Газинского отправил отдыхать







18:32 Пока в Перми тухло, Кришито собрался уходить из "Зенита". Боится, что не будет играть из-за лимита



17:55 И новость о том, почему у нас так и не ввели спрей для судей. Если кратко: опять решили сэкономить и купили не то.



https:///news/?id=436166



17:53 Посмотрите пока, как сорвали пресс-конференцию Блаттера, закидав его фальшивыми деньгами



https:///news/?id=436173



17:53 Первый тайм матча "Амкар" - "Краснодар" закончился. Итог 45 минут – красная карточка у хозяев и почти полное отсутствие опасных моментов



17:23 Так, у Прудникова уже и удаление. В Перми весело, ребята.







17:16 Матч в Перми уже начался, и Прудников даже успел получить карточку за симуляцию!



16:31 Мы вообще к старту сезона готовились, так-то:



Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. "Локомотив", "Краснодар", "Уфа", "Урал" Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. "Зенит", "Терек", "Кубань", "Анжи" Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. "Спартак", "Крылья Советов", "Амкар", "Динамо"

16:28 Что у нас еще есть?



16:25 Пока ждете игру, почитайте два сегодняшних материала:



История самого известного спортивного карикатуриста современности Омара Момани



И призыв перестать делать суперменов из игроков сборной Дмитрия Хомухи



16:11 Небольшой дайджест того, о чем пишут официальные сайт играющих сегодня команд.



"Амкар" анонсирует запуск бесплатного Wi-Fi на стадионе. Теперь селфи со "Звезды" будет больше



У "Краснодара" вышло довольно симпатичное превью с цитатами игроков, тренеров и информацией о том, где можно посмотреть матч в городе. Такие вещи, по-хорошему, должны делать все клубы – это основа основ.



Зато на официальном сайте "Урала" можно посмотреть фотографии утренней разминки. Почему не завтрака? Еще сообщается, что подписали контракт с Денисом Кулаковым из города Изюм. Прекрасно.



Наконец, у "Кубани" большое количество информации по участнице конкурса "Мисс РФПЛ". И видео, и фото, и вообще все. Пусть тогда и перед матчем девушку покажут. Еще есть рубрика "Этот день в истории "Кубани". Победы над "Томью" два года назад и какие-то матчи из времен Советского Союза. Нет повода не выпить, видимо.







16:09 Пока есть время приобрести видеотрансляцию матча в Перми и посмотреть футбол, как честный человек. Или, как честный человек, который экономит, почитать о событиях матча в нашем онлайне. Все подробности по ссылке:



16:04 Всем привет. Начало рабочей недели совпадает с окончанием первого тура чемпионата России. Ведь у нас все для зрителей и увеличения интереса к чемпионату. Сегодняшняя программа состоит из двух краснодарских блюд. В первом "быки" едут гонять мяч по искусственному газону в Перми. А после этого Дмитрий Хохлов дебютирует в официальной игре, как тренер "Кубани", играя с "Уралом". Все это может быть очень интересно, а может и в сон вогнать. Вот и проверим.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Стартовый тур чемпионата России завершается в понедельник. «Краснодар» отправляется в гости к «Амкару», а обновленная «Кубань» примет «Урал». Следите за событиями вечера вместе с «Бомбардиром».Бесконечно жесткая страница "Амкара" в ВК.Сенсационный в какой-то степени результат – победа "Урала" 2:0. "Кубань" выглядит слишком сырой, и игрокам только предстоит понять идеи Хохлова. А Гончаренко красиво вернулся в город, откуда его не так давно прогоняли."Кубань" после перерыва явно добавила, и велика в этом роль Аршавина. Вряд ли его хватит на весь матч, но он на опыте и технике создает моменты партнерам. А тут еще и Павлюченко вышел на замену, кстати. В бой пошли старики.А Зепп Блаттер пообещал, что он все – больше не будет в выборах президента ФИФА участвовать. Вэри мэни криминалити, потому чтоВ ФНЛ свои новости: "Зенит-2" обыграл "Тосно" в дерби...Ленинграда?И здесь нули после первого тайма. Но игра намного бодрее. И "Урал" имел преимуществоСыграли команды 15 минут. Аршавин в старте, но это не мешает "Уралу" пока выглядеть лучшеНе устаем напоминат о пользе легального просмотра матчей:Похоже, новость дня: «Шинник» - «Спартак-2»: ярославская полиция вооружилась несмываемой краской Матч закончен –. Через час тур закроется игрой "Кубани" и "Урала". Возможно, за южан дебютируют Аршавин или Павлюченко!ГОЛ! ПЕТРОВ ИЗ "КРАСНОДАРА" ЗАБИВАЕТ!А у судьи все в порядке? Второе удаление в матче – Газинского отправил отдыхатьПока в Перми тухло, Кришито собрался уходить из "Зенита". Боится, что не будет играть из-за лимитаИ новость о том, почему у нас так и не ввели спрей для судей. Если кратко: опять решили сэкономить и купили не то.Посмотрите пока, как сорвали пресс-конференцию Блаттера, закидав его фальшивыми деньгамиПервый тайм матча "Амкар" - "Краснодар" закончился. Итог 45 минут – красная карточка у хозяев и почти полное отсутствие опасных моментовТак, у Прудникова уже и удаление. В Перми весело, ребята.Матч в Перми уже начался, и Прудников даже успел получить карточку за симуляцию!Мы вообще к старту сезона готовились, так-то:Что у нас еще есть? Таблица трансферов РФПЛ , например. Там, кстати, "Кубань" – один из главных ньюсмейкеровПока ждете игру, почитайте два сегодняшних материала:Небольшой дайджест того, о чем пишут официальные сайт играющих сегодня команд.анонсирует запуск бесплатного Wi-Fi на стадионе. Теперь селфи со "Звезды" будет большевышло довольно симпатичное превью с цитатами игроков, тренеров и информацией о том, где можно посмотреть матч в городе. Такие вещи, по-хорошему, должны делать все клубы – это основа основ.Зато на официальном сайтеможно посмотреть фотографии утренней разминки. Почему не завтрака? Еще сообщается, что подписали контракт с Денисом Кулаковым из города Изюм. Прекрасно.Наконец, убольшое количество информации по участнице конкурса "Мисс РФПЛ". И видео, и фото, и вообще все. Пусть тогда и перед матчем девушку покажут. Еще есть рубрика "Этот день в истории "Кубани". Победы над "Томью" два года назад и какие-то матчи из времен Советского Союза. Нет повода не выпить, видимо.Пока есть время приобрести видеотрансляцию матча в Перми и посмотреть футбол, как честный человек. Или, как честный человек, который экономит, почитать о событиях матча в нашем онлайне. Все подробности по ссылке: https:///news/?id=436135 Всем привет. Начало рабочей недели совпадает с окончанием первого тура чемпионата России. Ведь у нас все для зрителей и увеличения интереса к чемпионату. Сегодняшняя программа состоит из двух краснодарских блюд. В первом "быки" едут гонять мяч по искусственному газону в Перми. А после этого Дмитрий Хохлов дебютирует в официальной игре, как тренер "Кубани", играя с "Уралом". Все это может быть очень интересно, а может и в сон вогнать. Вот и проверим.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!