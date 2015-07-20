Естественный отбор. Почему юношескую сборную России нужно оставить в покое

Успехи юношеской сборной России на чемпионате Европы стали катализатором разговоров о том, что всех этих парней надо выставить на чемпионат мира в 2018 году. «Бомбардир» объясняет, почему подобное не только невозможно, но и довольно глупо.

Понятно, откуда это все пошло. Когда первая сборная больше года ассоциируется только с идиотскими пропущенными голами, потерями очков и дорогущим тренером – ухватишься за любую альтернативу. Юношеская команда Хомухи со своим задором должна была оказаться светлым пятном, но ее быстро превратили в прожектор светлого будущего. Обыграли испанцев и немцев. Разгромили греков. Да, уступили в финале – но зато стыдно не было. Старались, боролись до последнего. Являли полную противоположность первой команде. Но сейчас все закончилось, и иллюзии о потенциале этой команды на ЧМ-2018 лучше прекращать.





Хотя бы потому, что общественное мнение в России обладает удивительным свойством поднимать до небес, чтобы затем скинуть на землю и еще придавить ногой. Истории с Аршавиным или Хиддинком, с Акинфеевым или Кержаковым. Все они были и кумирами, и уродами, иногда даже по нескольку раз. Сделать из юношеской сборной героев нации сейчас – означает смешать их с грязью некоторое время спустя. Потому что оправдать все наши ожидания у них не получится.

К счастью, понимает это и Дмитрий Хомуха. На публике он подчеркнуто пессимистичен. Никто из игроков играть в основе клубов не готов. Задача простая – вырастить одного-двух футболистов для первой сборной. Это предельно правильны подход без всяких иллюзий. При том, что тренер этой сборной действительно «выращивает» ребят. Вместе с ними перешел в следующую возрастную группу, а теперь хочет продолжить и возглавить уже молодежку. Постепенный прогресс вместе с игроками, который нарушают призывы отдать ему первую сборную. Представим, что это случилось, и нынешние юноши стали вдруг главной командой страны. Они обязательно будут ошибаться и проигрывать, а терпеть все готовы только в теории. После второй или третьей неудачи все вдруг заговорят о том, что Чернов не готов, и лучше вернуть Березуцкого. А с ним и Игнашевича. А там и Акинфеев сильнее Митрюшкина, конечно. И Кокорин уже забил 5 мячей за осень – верните его в команду. Мы почему-то ждем, что через 3 года эта команда (минимум 80% состава) не только останется в футболе, но и будет готова выступать на уровне взрослых сборных. Это невозможно, поскольку юниорский футбол сильно отличается от взрослого. И если 3-4 игрока реализовывают свой потенциал, то год можно считать успешным. Одна из лучших команд в истории кантеры «Барселоны» – та, за которую играли Пике, Сеск и Месси. Многие партнеры в 17 лет выглядели не хуже них, но до топ уровня не добрались. Несколько лет назад те же испанцы уже выигрывали юношеский чемпионат Европы. В той сборной играло невероятное количество талантливых футболистов. Сейчас они выходят на лидирующие позиции в своих клубах. Но перейти из «талантливого парня» в «стабильного игрока основы» удалось единицам, а многие до сих пор выступают в дубле. Самым талантливым игроком той сборной считался каталонец Жерар Деулофеу. С тех пор на его счету только более-менее удачный сезон за «Эвертон», куда он вернулся этим летом. Поэтому предсказать путь развития молодого футболиста, обладай он любым потенциалом, невозможно.











Юношеская сборная России. Их нужно знать в лицо (ФОТО) Это не говоря уже о том, что какую сборную не собери, многое зависит от игровой практики и уровне клубов, где парни будут проводить 95% сезона. Если Баринов будет сидеть на скамейке в «Локомотиве», а Головин продолжит играть по 5 минут за ЦСКА, о прогрессе речи быть не может. Считать, что эти футболисты через три года будут готовы выступать против лучших сборных мира, но при этом не верить в их способность уже сейчас отыграть хотя бы тайм в матче РФПЛ.

Напрягает и тот факт, что никто из этой сборной до сих пор ни в одном интервью не выразил готовность уехать в Европу и пробиваться там. Нет, это здорово, если Зуев будет прогрессировать в «Спартаке», а Гасили – в «Зените». Но практика показывает, что основного роста добивается только счет в банке, а игрок через пару лет обнаруживается где-то в «Амкаре». Сколько угодно говорите о необходимости развиваться внутри страны, но самым приятным игроком нынешней первой команды является Денис Черышев. Его прошлогодние успехи в «Вильярреале» вызывали гордость и радость. А поведение на поле и за его пределами – уважение. Хочется верить, что Денис не будет оставаться исключением, и через некоторое время мы будем увлеченно обсуждать успехи Коряна в Голландии и Лысцова в Португалии. И это станет стимулом для остальных молодых игроков. Что в переговорах о контракте они будут узнавать не размер зарплаты, а предлагаемое количество игрового времени и статус в команде. И тогда к 2018 году количество качественных игроков увеличится без всяких ограничений и продвижений из вне.

