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    Естественный отбор. Почему юношескую сборную России нужно оставить в покое


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    Голосов: 1
    20.07.2015 15:00
    Успехи юношеской сборной России на чемпионате Европы стали катализатором разговоров о том, что всех этих парней надо выставить на чемпионат мира в 2018 году. «Бомбардир» объясняет, почему подобное не только невозможно, но и довольно глупо.
    Успехи юношеской сборной России на чемпионате Европы стали катализатором разговоров о том, что всех этих парней надо выставить на чемпионат мира в 2018 году. «Бомбардир» объясняет, почему подобное не только невозможно, но и довольно глупо.
    Понятно, откуда это все пошло. Когда первая сборная больше года ассоциируется только с идиотскими пропущенными голами, потерями очков и дорогущим тренером – ухватишься за любую альтернативу. Юношеская команда Хомухи со своим задором должна была оказаться светлым пятном, но ее быстро превратили в прожектор светлого будущего. Обыграли испанцев и немцев. Разгромили греков. Да, уступили в финале – но зато стыдно не было. Старались, боролись до последнего. Являли полную противоположность первой команде. Но сейчас все закончилось, и иллюзии о потенциале этой команды на ЧМ-2018 лучше прекращать.
    Хотя бы потому, что общественное мнение в России обладает удивительным свойством поднимать до небес, чтобы затем скинуть на землю и еще придавить ногой. Истории с Аршавиным или Хиддинком, с Акинфеевым или Кержаковым. Все они были и кумирами, и уродами, иногда даже по нескольку раз. Сделать из юношеской сборной героев нации сейчас – означает смешать их с грязью некоторое время спустя. Потому что оправдать все наши ожидания у них не получится.

    Мы почему-то ждем, что через 3 года эта команда (минимум 80% состава) не только останется в футболе, но и будет готова выступать на уровне взрослых сборных. Это невозможно, поскольку юниорский футбол сильно отличается от взрослого. И если 3-4 игрока реализовывают свой потенциал, то год можно считать успешным. Одна из лучших команд в истории кантеры «Барселоны» – та, за которую играли Пике, Сеск и Месси. Многие партнеры в 17 лет выглядели не хуже них, но до топ уровня не добрались. Несколько лет назад те же испанцы уже выигрывали юношеский чемпионат Европы. В той сборной играло невероятное количество талантливых футболистов. Сейчас они выходят на лидирующие позиции в своих клубах. Но перейти из «талантливого парня» в «стабильного игрока основы» удалось единицам, а многие до сих пор выступают в дубле. Самым талантливым игроком той сборной считался каталонец Жерар Деулофеу. С тех пор на его счету только более-менее удачный сезон за «Эвертон», куда он вернулся этим летом. Поэтому предсказать путь развития молодого футболиста, обладай он любым потенциалом, невозможно.
    К счастью, понимает это и Дмитрий Хомуха. На публике он подчеркнуто пессимистичен. Никто из игроков играть в основе клубов не готов. Задача простая – вырастить одного-двух футболистов для первой сборной. Это предельно правильны подход без всяких иллюзий. При том, что тренер этой сборной действительно «выращивает» ребят. Вместе с ними перешел в следующую возрастную группу, а теперь хочет продолжить и возглавить уже молодежку. Постепенный прогресс вместе с игроками, который нарушают призывы отдать ему первую сборную. Представим, что это случилось, и нынешние юноши стали вдруг главной командой страны. Они обязательно будут ошибаться и проигрывать, а терпеть все готовы только в теории. После второй или третьей неудачи все вдруг заговорят о том, что Чернов не готов, и лучше вернуть Березуцкого. А с ним и Игнашевича. А там и Акинфеев сильнее Митрюшкина, конечно. И Кокорин уже забил 5 мячей за осень – верните его в команду.


    Это не говоря уже о том, что какую сборную не собери, многое зависит от игровой практики и уровне клубов, где парни будут проводить 95% сезона. Если Баринов будет сидеть на скамейке в «Локомотиве», а Головин продолжит играть по 5 минут за ЦСКА, о прогрессе речи быть не может. Считать, что эти футболисты через три года будут готовы выступать против лучших сборных мира, но при этом не верить в их способность уже сейчас отыграть хотя бы тайм в матче РФПЛ.

    Юношеская сборная России. Их нужно знать в лицо (ФОТО)
    Напрягает и тот факт, что никто из этой сборной до сих пор ни в одном интервью не выразил готовность уехать в Европу и пробиваться там. Нет, это здорово, если Зуев будет прогрессировать в «Спартаке», а Гасили – в «Зените». Но практика показывает, что основного роста добивается только счет в банке, а игрок через пару лет обнаруживается где-то в «Амкаре». Сколько угодно говорите о необходимости развиваться внутри страны, но самым приятным игроком нынешней первой команды является Денис Черышев. Его прошлогодние успехи в «Вильярреале» вызывали гордость и радость. А поведение на поле и за его пределами – уважение. Хочется верить, что Денис не будет оставаться исключением, и через некоторое время мы будем увлеченно обсуждать успехи Коряна в Голландии и Лысцова в Португалии. И это станет стимулом для остальных молодых игроков. Что в переговорах о контракте они будут узнавать не размер зарплаты, а предлагаемое количество игрового времени и статус в команде. И тогда к 2018 году количество качественных игроков увеличится без всяких ограничений и продвижений из вне.
    Поколение-95/96 подкупает в первую очередь искренностью. Звезд уровня испанца Асенсио в этой команде видно не было. И не надо искусственно увеличивать их потенциал, чтобы потом разочароваться. Эти игроки сейчас нуждаются в предоставлении им шансов и здоровом пессимизме (не путать с огульной критикой). Иначе мы получим два десятка игроков, которые через 10 лет будут давать интервью и рассказывать, почему у них ничего не получилось.

    Чемпионат Европы U-19. "Испания (юн.)" - "Россия (юн.)". Онлайн матча

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФС
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +130

      Krutoy 21 июля 2015, 19:17

      Да их и так оставят в покое, тренера посадят на лавку и забудут, шо е такие игроки а их командах! :((

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      Рейтинг: +15

      Jackie_Lewis 21 июля 2015, 18:05

      Естественно отбой. Почему в юношескую сборную России нужно верить.

      Со многим из вышесказанного согласен...НО...Памятуя Евро 2012 которое упомянул автор, хотелось бы сделать несколько заметок по футболистам ТОЙ сборной Испании:
      Вр. Кепа (стоимость 700 тыс. евро) В этом году перешел в состав Вальядолида, является одним из самых перспективных вратарей Испании по сей день.
      Зщ. Гримальдо (---) Играет в сегунде за Барсу Б, и играет скажу я вам не последнюю роль в команде.
      Зщ. Хонас (700 тыс.) Здесь согласен, перегорел парень и в свои 22 года прочно полирует лавку в Бильбао.
      Зщ. Оседе (---) Парень только перешел в Болтон и готов покорять Чемпионшип
      Зщ. Джонни (2.8 млн.) Ключевой игрок Сельты Б, за свои заслуги, в прошлом сезоне очень часто появлялся на скамейке основной команды.
      Пз. Кампанья (770 тыс.) Капитан той славной сборной. В прошлом году был куплен Сампдорией и был отдан в аренду Порту, где не пригодился.В данный момент тренируется с Сампой и ждет предложения.
      Пз. Сусо (3.5 млн.) Провел отличную половину сезона 2014г. в аренде, в Альмерии, за что замой этого года заслужил приглашения в Милан, Где за пол сезона провел 5 матчей.
      Пз. Алькасер (14 млн.) Основной игрок Валенсии, думаю продолжать не стоит!
      Пз. Оливер Торрес (9.8 млн.) Отличный полузащитник несмотря на свой юный возраст сезон 14-15 провел в Порту, являлся основным игроком, поиграл в лиге чемпионов, дошел с командой до 1/4 финала.В этом сезоне, Диего Симеоне выразил уверенность что Оливер останется в команде и будет бороться за место в основе.
      Нп. Делофеу (4.2 млн) Упомянутый автором вингер, действительно провел довольно таки скучный сезон в Севильи приняв участие всего лишь в 17 матчах и отметившись лишь одним голом в ворота Сосьедада который так и остался единственным в матче и принес победу Севильи.В этом году отправился вновь покорять Эвертон в котором провел хороший сезон 2013-2014.
      Нп. Хесе (9.8 млн.) Автор единственного гола в финале Евро 2012 не требует представления, думаю что поклонникам футбола и так известен этот игрок.

      Исходя из выше представленного я призываю верить в сборную,так как большинство из игроков той сборной Испании только выходят на высокий уровень выступлений, и я выражаю уверенность что половина из наших ребят вырастет в игроков высокого класса, как минимум уровня РФПЛ, многие из наших ребят уже сейчас показывают готовность выступать на высоком уровне, как минимум в основных составах середняков РФПЛ. Но предоставят ли им такую возможность тренеры...Дело другое)Всем спасибо за внимание, думаю не зря потратили пару минут для ознакомления с данным материалом...

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      Рейтинг: +133

      Чист 21 июля 2015, 17:41

      автору не надо ссылаться одна бабка сказала ты ведь не за стаканом треплешься - в сборную -уроды -откудо это ты все нахватал

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      Рейтинг: +130

      ermak6448 21 июля 2015, 17:15

      Старались как могли. Молодцы!!!

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      Рейтинг: +19

      Sofit 21 июля 2015, 17:11

      К сожалению смотрел только финал с этими ребятами. Предварительно-катастрофа! Дальше поживем увидим.

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      Рейтинг: +68

      pashkov-vitaly2011 21 июля 2015, 13:06

      Если кто-то из этих ребят скоро пойдёт отдавать свой священный долг и почётную обязанность Родине, то через год мы их, как игроков, потеряем. Потому что,до сих пор, даже для членов сборных команд страны, вопрос, где должен служить подающий надежды спортсмен, не урегулирован. Даже в СССР с этим была какая-то ясность (спортроты и т.п., а не только служба в ЦСКА).

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      Рейтинг: +25

      kamelot 21 июля 2015, 12:50

      Нахуэль забил гол, вот Нахуэль?

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      Рейтинг: +77

      wojanolja 21 июля 2015, 12:17

      надо чтоб они играли ,а не на лавки полировали

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      Рейтинг: +67

      Andrejka 21 июля 2015, 12:03

      ну немцев то не обыграли. Была ничья как бы.

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      Рейтинг: +79

      nickyist 21 июля 2015, 11:42

      неплохая статья. автор во многом прав.

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