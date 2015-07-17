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    «Спартак» - «Уфа» - 2:2. Как это было (ФОТО)


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    Голосов: 0
    17.07.2015 22:51
    «Спартак» и «Уфа» не смогли выявить сильнейшего в стартовом матче чемпионата РФПЛ (2:2). «Бомбардир» показывает самые яркие моменты прошедшего противостояния через объектив Натальи Кондратенко.
    "Спартак" и "Уфа" не смогли выявить сильнейшего в стартовом матче чемпионата РФПЛ (2:2). "Бомбардир" показывает самые яркие моменты прошедшего противостояния через объектив Натальи Кондратенко.



    Вера фанатов в Дмитрия Аленичева достойна уважения! Перед матчем с "Уфой" надежд и ожиданий у спартаковских болельщиков было много, но пока они по-прежнему не оправдываются.



    Присутствовал на матче и Леонид Федун. Увиденным он доволен вряд ли.



    Судья сразу знал, что матч получится интересным.



    Давид Юрченко пытался заставить защитников хотя бы немножко ему помогать.







    Но обычно ему все приходилось делать самому.



    В этом моменте не спас даже Юрченко. Сердар Таски, проявив навыки каратиста, переправил мяч в сетку. У "Уфы" к тому времени уже был один мяч в запасе, поэтому от произошедшего никто и не думал падать духом.



    Футболисты "Уфы" не стеснялись останавливать атаки "Спартака" любыми способами. Наказание следовало незамедлительно.



    Юра Мовсисян снова ничем не запомнился. Не убедил он Дмитрия Аленичева своей игрой.









    А вот Зе Луиш свой класс показал. Первый момент новичок "Спартака" не использовал, но уже следующий стандарт воплотил в гол!



    Красивых девушек на матче было много!



    Артем Ребров их поддержку оценил!





    Оба тренера остались не совсем довольны цифрами на табло.





    А маленькие болельщики все равно в восторге! Для них футбол - это пока просто развлечение. "Валерить" им еще предстоит.

    «Спартак» - «Уфа» - 2:2. Онлайн главных событий дня

    Онлайн матча

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталья Кондратенко
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +10

      bodak 29 июля 2015, 20:52

      зе луиш показал какого класа он игрок

      0
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      Рейтинг: +10

      Nik Balin 21 июля 2015, 21:30

      Жду хорошей игры СПАРТАКА. Удачи новому тренеру!

      0
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      Рейтинг: +10

      ЕкатеринаFCSM 19 июля 2015, 12:12

      Спасибо за фото :-)

      0
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      Рейтинг: +10

      Николай51 19 июля 2015, 09:54

      Очень сильно жду, когда же вернется прежний, любимый мною Спартак. Надеюсь, что доживу до этого момента!!! Удачи тебе Дмитрий в создании боеспособного коллектива.

      0
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      Рейтинг: +10

      VMF_Griz_23_OLEG 18 июля 2015, 17:54

      Хорошо сыграли, Луиш хороший парень, у Юры теперь есть достойный конкурент.)
      С Краснодаром игра будет сложнее, нужно будет что то с защитой делать на мой взгляд!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 16:28

      Это было зрелищно, но безрезультатно

      0
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      Рейтинг: +16

      green1999 18 июля 2015, 15:36

      Набрали на летнюю практику молодую творческую биомассу

      1
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      Рейтинг: +126

      vrossiinetfutbola 18 июля 2015, 10:15

      это сейчас ТАКИЕ обзоры на соккере будут? ну вы жалкие)))

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 18 июля 2015, 09:10

      Середняк чемпионата вырвал ничью у аутсайдер чемпионата на своем поле. Газон на поле был хороший ;)

      0
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      Рейтинг: +7

      Бешеный Джек 18 июля 2015, 04:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Свиньи как играли как свиньи так они и будут играть дальше

      -5
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