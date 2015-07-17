«Спартак» - «Уфа» - 2:2. Как это было (ФОТО)

«Спартак» и «Уфа» не смогли выявить сильнейшего в стартовом матче чемпионата РФПЛ (2:2). «Бомбардир» показывает самые яркие моменты прошедшего противостояния через объектив Натальи Кондратенко.









Вера фанатов в Дмитрия Аленичева достойна уважения! Перед матчем с "Уфой" надежд и ожиданий у спартаковских болельщиков было много, но пока они по-прежнему не оправдываются.







Присутствовал на матче и Леонид Федун. Увиденным он доволен вряд ли.







Судья сразу знал, что матч получится интересным.







Давид Юрченко пытался заставить защитников хотя бы немножко ему помогать.















Но обычно ему все приходилось делать самому.







В этом моменте не спас даже Юрченко. Сердар Таски, проявив навыки каратиста, переправил мяч в сетку. У "Уфы" к тому времени уже был один мяч в запасе, поэтому от произошедшего никто и не думал падать духом.







Футболисты "Уфы" не стеснялись останавливать атаки "Спартака" любыми способами. Наказание следовало незамедлительно.







Юра Мовсисян снова ничем не запомнился. Не убедил он Дмитрия Аленичева своей игрой.



















А вот Зе Луиш свой класс показал. Первый момент новичок "Спартака" не использовал, но уже следующий стандарт воплотил в гол!







Красивых девушек на матче было много!







Артем Ребров их поддержку оценил!











Оба тренера остались не совсем довольны цифрами на табло.











А маленькие болельщики все равно в восторге! Для них футбол - это пока просто развлечение. "Валерить" им еще предстоит.



«Спартак» - «Уфа» - 2:2. Онлайн главных событий дня



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"Спартак" и "Уфа" не смогли выявить сильнейшего в стартовом матче чемпионата РФПЛ (2:2). "Бомбардир" показывает самые яркие моменты прошедшего противостояния через объектив Натальи Кондратенко.Вера фанатов в Дмитрия Аленичева достойна уважения! Перед матчем с "Уфой" надежд и ожиданий у спартаковских болельщиков было много, но пока они по-прежнему не оправдываются.Присутствовал на матче и Леонид Федун. Увиденным он доволен вряд ли.Судья сразу знал, что матч получится интересным.Давид Юрченко пытался заставить защитников хотя бы немножко ему помогать.Но обычно ему все приходилось делать самому.В этом моменте не спас даже Юрченко. Сердар Таски, проявив навыки каратиста, переправил мяч в сетку. У "Уфы" к тому времени уже был один мяч в запасе, поэтому от произошедшего никто и не думал падать духом.Футболисты "Уфы" не стеснялись останавливать атаки "Спартака" любыми способами. Наказание следовало незамедлительно.Юра Мовсисян снова ничем не запомнился. Не убедил он Дмитрия Аленичева своей игрой.А вот Зе Луиш свой класс показал. Первый момент новичок "Спартака" не использовал, но уже следующий стандарт воплотил в гол!Красивых девушек на матче было много!Артем Ребров их поддержку оценил!Оба тренера остались не совсем довольны цифрами на табло.А маленькие болельщики все равно в восторге! Для них футбол - это пока просто развлечение. "Валерить" им еще предстоит.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!