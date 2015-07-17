Родные красоты. Фотографии болельщиц клубов РФПЛ из социальных сетей

Старт очередного сезона РФПЛ совсем близок, и это значит, что мы вновь будем сокрушаться с посещаемости стадионов. "Бомбардир" напоминает еще одну причину, по которой стоит идти смотреть футбол с трибуны

Старт очередного сезона РФПЛ совсем близок, и это значит, что мы вновь будем сокрушаться с посещаемости стадионов. Но даже при скудном количестве зрителей всегда можно найти красавиц-болельщиц. "Бомбардир" напоминает еще одну причину, по которой стоит идти смотреть футбол с трибуны.



































Болельщицы "Зенита" любят совмещать поход по магазинам и на футбол

ЦСКА – это не только футбольный клуб, а огромное спортивное сообщество, и девушки об этом не забывают

















Результаты "Спартака" уже давно не соответствуют качеству его поддержки болельщиками

















Про "Динамо", впрочем, можно сказать то же самое















Болельщицы "Локомотива" приходят на трибуны грустить. Во многом потому, что главная болельщица, на их взгляд, никак не уймется

Поле у "Амкара" искусственное, но поддерживающие клуб девушки точно настоящие











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По запросу "Терек" увидишь огромное количество фотографий реки, и мало девушек. Но и за клуб из Грозного тоже активно болеют девушки – сомнений нет





Из ФНЛ "Анжи" возвращается с самыми преданными болельщицами, которые не отвернулись от команды после вылета из РФПЛ





Поклонницы "Кубани" – еще одна причина завидовать краснодарским мужчинам





Поклонницы "Кубани" – еще одна причина завидовать краснодарским мужчинам











В Саранске девушки предпочитают не просто болеть за "Мордовию", но и активно работать на матчах





Стадион "Уфы" – место для фотосессий в городе. А что делать, если команда даже домашние матчи иногда играет где-то в Санкт-Петербурге



















Казанские болельщицы суровы – им сразу подавай мяч и сетку

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Странная ситуация в Екатеринбурге: болельщицам "Урала" разрешают фотографироваться только вместе с мужчинами. Видимо, настолько их мало, что за каждой надо следить