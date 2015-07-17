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    Родные красоты. Фотографии болельщиц клубов РФПЛ из социальных сетей


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    Голосов: 0
    17.07.2015 09:03
    Старт очередного сезона РФПЛ совсем близок, и это значит, что мы вновь будем сокрушаться с посещаемости стадионов. "Бомбардир" напоминает еще одну причину, по которой стоит идти смотреть футбол с трибуны
    Старт очередного сезона РФПЛ совсем близок, и это значит, что мы вновь будем сокрушаться с посещаемости стадионов. Но даже при скудном количестве зрителей всегда можно найти красавиц-болельщиц. "Бомбардир" напоминает еще одну причину, по которой стоит идти смотреть футбол с трибуны.




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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram.com, vk,com, rfpl.org
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии214
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      Рейтинг: +130

      Альтер 31 июля 2015, 13:51

      А в Ростове Жарко!))

      0
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      Рейтинг: +10

      ivandamaria 20 июля 2015, 15:36

      красивые девчонки!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      programsxp 20 июля 2015, 15:05

      Динамо, Терек и Краснодар в ТОПе )

      0
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      Рейтинг: +10

      shyravo 19 июля 2015, 21:28

      да красивые у нас девчёнки и сами филиппы киркоровы

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      Рейтинг: +11

      Cvota 19 июля 2015, 19:07

      пойдет))

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      Рейтинг: +11

      OlegonKalash 18 июля 2015, 22:25

      Всегда приятно, когда на футбол девушки приходят.

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      Рейтинг: +38

      The Best CR 18 июля 2015, 20:29

      Самая красивая у Терека

      0
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      Рейтинг: +30

      Anji Style 18 июля 2015, 20:14

      Анжи и Терек норм остальное не то

      0
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      Рейтинг: +649

      Sanches65 18 июля 2015, 18:07

      Та что в желтой шапке можно вместо пугала на огороде поставить.

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      Рейтинг: +86

      wingback 18 июля 2015, 15:56

      Почему одни педовки? Кто фоткал?

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