Первоклассная математика. В каких стартовых составах клубы РФПЛ начнут сезон при новом лимите

<div style="text-align: justify;"><em> На исполкоме РФС был окончательно утвержден лимит на легионеров "6+5", что повлечет за собой проблемы для многих тренеров РФПЛ. "Бомбардир" рассказывает о последствиях, с которыми столкнутся участники чемпионата России в новом сезоне. </em></div> <div><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Что случилось? </strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Оказывается, в неудачах сборной России виноват не только главный тренер. Всему виной засилье легионеров в чемпионате страны. Иностранцы приезжают в Россию подзаработать денег, не давая талантливым россиянам пробиться в основу. Старая форма лимита "7+4" показалась руководству российского футбольного союза слишком плохой и несовершенной. Дело наверняка дошло и до кабинета Владимира Путина, который в последнее время серьезно занялся развитием отечественного спорта. Решающее слово, скорее всего, останется за Путиным и в выборе нового главного тренера сборной России, а пока клубам придется смириться с новой формой лимита. Формат "6+5" означает обязательное наличие в основном составе команды минимум пяти россиян. От многих легионеров теперь придется отказаться (да?), а талантливые российские футболисты рекой потекут на футбольные поля (мечтайте!)</div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Кто будет играть?</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>"Зенит"<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Зенит(20).jpg" width="300" height="387" alt="" /><br type="_moz" /> </strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> К переходу в "Зенит" Артема Дзюбы многие относились скептически, но в питерском клубе уже будто давно знали, что скоро придется увеличивать количество россиян на поле. Дзюба и Юсупов – приобретения строго под лимит в его новой форме. В такой ситуации тяжело предугадать дальнейшую судьбу Саломона Рондона, которому будет сложно отыскать свое место в основе. А вот Александр Кержаков, даже несмотря на интерес к его персоне со стороны "Крыльев", может снова вернуться в состав "Зенита" в качестве форварда подмены. Возможен вариант с привлечением игроков "Зенита-2", вроде купленного из "Крыльев" Дениса Ткачука или талантливого форварда Алексея Гасилина, представляющего сборную России на юношеском чемпионате Европы. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><strong>ЦСКА<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/ЦСКА(8).jpg" width="300" height="379" alt="" /><br type="_moz" /> </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Московский ЦСКА при новой форме лимита будет чувствовать себя совершенно вольготно. Все потому, что команде попросту не придется ничего менять. Не считая основных российских футболистов (Акинфеева, В. Березуцкого, Игнашевича, Щенникова, Дзагоева) в запасе есть такие люди, как Ал. Березуцкий, Никита Чернов и Александр Головин. Всерьез намерен побороться с Щенниковым за место в основе и Кирилл Набабкин, в случае чего готовый подстраховать Марио Фернандеса. Дмитрий Ефремов может периодически подменять Зорана Тошича, как уже не один раз делал по ходу прошлого сезона. Для ЦСКА лимит – штука не совсем уж и страшная. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><strong>"Краснодар"<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Краснодар(4).jpg" width="300" height="383" alt="" /><br type="_moz" /> </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> "Мы против лимита вообще. Вскоре его могут отменить", - высказал позицию клуба генеральный директор Владимир Хашиг. По клубу больно ударили санкции финансового фэйр-плей, поэтому найти качественных игроков на усиление состава оказалось проблематично. Велика вероятность, что место в основе застолбит за собой новичок клуба Федор Смолов, а легионеры Вандерсон и Ари будут подменять друг друга в случае необходимости. Со скамейки запасных смогут подменять основу Сергей Петров и Дмитрий Торбинский. Ведутся переговоры по трансферу Марата Измайлова, уже выступавшего за клуб в прошлом сезоне на правах аренды. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><strong>"Динамо"<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Динамо(10).jpg" width="300" height="380" alt="" /><br type="_moz" /> </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Московским динамовцам необходимо потуже затянуть пояса. Клуб вынужден бесплатно отпускать ключевых игроков, а на их место качественной замены не наблюдается. В новый лимит динамовцы уложатся, но только потому, что активно расстаются с легионерами. К примеру, защитник Дуглас близок к переходу в "Спортинг". Если это все-таки произойдет, то клуб останется с двумя центральными защитниками – Самба и Губочаном. Добавило бед и расставание с Черчесовым, окончательно закрывшее двери в команду для Дьякова и Мвилы. "У "Динамо" будет новый вектор развития", - сообщил специалист, уступивший пост главного тренера команды Андрею Кобелеву. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><strong>"Рубин"<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Рубин(5).jpg" width="300" height="395" alt="" /><br type="_moz" /> </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> "Для нас формула лимита "6+5" - не проблема. Убрав еще одного легионера с поля, мы перейдем на совершенно другой уровень", - высказал мнение главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов. Его команда вообще должна с юмором воспринимать все разговоры о лимите. Состав и политика клуба позволяют Ринату Билялетдинову выставлять на матчи хоть полностью российский состав. Но даже при представленном выше смешанном варианте казанская команда укладывается в лимит и имеет неплохие варианты усиления игры со скамейки. Форвард Владимир Дядюн, талантливый полузащитник Ильзат Ахметов, Владислав Кулик, Руслан Камболов – эти россияне могут поменять течение матча в любой момент.</div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><strong>"Спартак"<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Спартак(12).jpg" width="300" height="389" alt="" /><br type="_moz" /> </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> С приходом Дмитрия Аленичева от "Спартака" ждут быстрого и комбинационного футбола. В лимит команда укладывается без вопросов, поэтому тренеру остается только заниматься налаживанием игры. Добавит качества и креатива полузащите вернувшийся в клуб Роман Широков, проведший прошлый сезон в аренде в "Краснодаре". Защиту призван усилить Гранат, пришедший в "Спартак" свободным агентом. Ивелин Попов и Зе Луиш добавят атакующей мощи. При этом есть в клубе и российские талантливые форварды Денис Давыдов и Вячеслав Кротов, которых пытался подводить к основному составу еще Мурат Якин. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <strong><span style="font-size: 16px;">"Локомотив"<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Локомотив(11).jpg" width="300" height="395" alt="" /><br type="_moz" /> </span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><br /> По составу "Локомотива" новый лимит ударит серьезно, но к такому решению РФС железнодорожники оказались готовы. Бразильским вратарем Гильерме, скорее всего, придется пожертвовать, но на его место уже пришел Антон Коченков. Новичок команды Ндинга должен усилить легионерский состав полузащиты, а Алексей Миранчук наконец-то получит полноценное место в стартовом составе. При этом запас у "Локомотива" останется довольно грозным. Неманья Пейчинович составит конкуренцию за место в составе Яну Дюрице, а россиянин Максим Григорьев, проведший прошлый сезон в составе "Ростова", всегда готов подменить игроков атаки. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><strong>"Мордовия"<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Мордовия.jpg" width="300" height="392" alt="" /><br type="_moz" /> </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Состав "Мордовии" позволяет ей не бояться лимита в любых его формах. В клубе есть квалифицированные российские и иностранные футболисты на всех позициях. Андрей Гордеев, сменивший Юрия Семина на посту главного тренера, имеет опыт работы в ФНЛ, поэтому прекрасно знает, как управляться именно с российскими футболистами. Потенциал "Мордовии" при новом лимите вряд ли сильно уменьшится – команда по-прежнему способна навести шороху и основательно закрепиться в середине турнирной таблицы. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><strong>"Терек"<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Терек(3).jpg" width="300" height="385" alt="" /><br type="_moz" /> </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> "От усиления лимита футбол не станет сильнее, конкуренция не повысится", - сказал главный тренер "Терека" Рашид Рахимов. Но его команде точно нет смысла бояться усиления лимита. Успех грозненской команды строится на российских футболистах. Олег Иванов и Игорь Лебеденко уже не первый год определяют лицо команды, а молодой Далер Кузяев постепенно закрепляется в основном составе. Легионеры же сменяются одни на других. Покинувшего клуб бразильца Аилтона должен уверенно заменить Аблай Мбенг. Пока остаются вопросы по фигуре Рыбуса. У поляка есть еще год по контракту, но им активно интересуются команды из большой Европы. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><strong>"Кубань"<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Кубань(2).jpg" width="300" height="388" alt="" /><br type="_moz" /> </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> "Настроение двоякое. В связи с новой формой лимита на легионеров возникают проблемы по комплектованию команды", - рассказал прессе главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов. "Кубань" уже подписала контракт с Андреем Аршавиным, выкупила у "Локомотива" Сергея Ткачева, а сейчас ведет переговоры о переходе Романа Павлюченко. Из легионеров самая сложная ситуация с Шарлем Каборе, которым предметно интересуются команды из Москвы. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><strong>"Амкар"<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Амкар(1).jpg" width="300" height="389" alt="" /><br type="_moz" /> </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> "Амкар" в прошлом сезоне едва спасся от вылета, а теперь ломает голову, как же жить в условиях нового лимита. Большим подспорьем для клуба послужило продление соглашения с болгарским полузащитником Георги Пеевым, у которого были предложения из других чемпионатов. "Грамотная работа по сохранению состава проведена, но при этом не потрачено больших ресурсов", - отрапортовал главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев. Хотя "Амкару" даже при новой форме лимита по-прежнему уготована роль аутсайдера.</div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><strong>"Уфа"<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Уфа.jpg" width="300" height="377" alt="" /><br type="_moz" /> </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> К новому сезону "Уфа" подготовилась основательно. Голкипер Сергей Нарубин и защитник Игорь Никитин усилили российский коленкор уфимцев. Большим иностранным усилением должен стать нигерийский форвард Сильвестр Игбоун, ранее защищавший цвета датского "Мидтьюлланда". Не стоит забывать "Уфе" и о молодых талантах. С ужесточением лимита может получить настоящий шанс Никита Безлихотнов, уже давно ходящий в молодых и перспективных. Но главным дарованием уфимского футбола считается 18-летний полузащитник Игорь Безденежных, выведший сборную России в полуфинал юношеского Евро. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><strong>"Урал"<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Урал(1).jpg" width="300" height="389" alt="" /><br type="_moz" /> </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Виктору Гончаренко придется столкнуться в "Урале" с проблемой – российских футболистов здесь даже больше, чем это требуется для нормальной игры в Премьер-лиге. Легионеров клуб всегда подбирает качественных, поэтому обычных проходимцев в Екатеринбурге не встретишь. Жевнов, Фонтанелло, Асеведо, Чисамба Лунгу – на этих иностранцев будет опираться Гончаренко в своей работе. Остальными игроками основы должны стать россияне. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><strong>"Ростов"<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Ростов(5).jpg" width="300" height="379" alt="" /><br type="_moz" /> </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> У "Ростова" сейчас явные проблемы с качеством состава, которые клуб пытается успеть решить еще до начала чемпионата. Курбан Бердыев поспособствовал переходу защитника Сесара Наваса. В аренду из "Зенита" пришел талантливый полузащитник Павел Могилевец. Пока в лимит попадать тяжело, но "Ростов" всеми силами пытается. "Конечно, мы хотим вернуть Дьякова. Он наш футболист с российским паспортом", - рассказал вице-президент "Ростова" Александр Шикунов. Дьяков провел прошлый сезон в составе "Ростова", но не продлил с командой контракт, истекший в конце июня. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><strong>"Крылья Советов"<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Крылья.jpg" width="300" height="381" alt="" /><br type="_moz" /> </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Вышедшие в Премьер-лигу "Крылья" не обладают таким бюджетом, чтобы покупать за большие деньги качественных легионеров. Поэтому команда все равно будет опираться на россиян, какой бы лимит не был принят в лиге. Главной звездой команды, однако, является македонец Адис Яхович, неплохо показавший себя в прошлом сезоне. Основной потерей для "Крыльев" стал уход Дениса Ткачука, что серьезно ослабило класс российской диаспоры команды. Большие надежды "Крылья" возлагают на подписание Александра Кержакова. Самарцы хотят взять форварда в аренду, однако пока с "Зенитом" договориться не удается. </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong><br /> "Анжи"<br /> <br /> <span style="font-size: 13px;"><img src="http://soccer.ru/images/upload/Анжи(5).jpg" width="300" height="388" alt="" /></span><br type="_moz" /> </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> "Лимит – ерунда. Важно внимание к детско-юношескому футболу", - говорит новый главный тренер "Анжи" Юрий Семин. Но в предстоящем сезоне его команда вряд ли будет уделять внимание развитию собственных юниоров. Клубу важно закрепиться в РФПЛ, а помочь ему в этом способны легионеры. Состав "Анжи" уже пополнили иностранцы Лоренцо Эбесилио и Угу Алмейда – оба отлично знакомы с лигой по прошлом сезону. Но есть в команде и талантливые россияне, вроде Сердера Сердерова и Ильи Максимова. Особое внимание в команде Семина следует обратить внимание на оборону, которая должна состоять сплошь из россиян. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/336733_1700x1100.jpg" width="580" height="409" alt="" /></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Каков будет результат?</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Самые проблемные позиции в сборной – центральные защитники и нападающие. Отсталость российских оборонцев и форвардов можно наглядно рассмотреть на примере Сейду Думбия – человека, приехавшего в Россию из скромной швейцарской лиги, но просто разорвавшего наш чемпионат голами. Если бы не постоянные травмы, ивуариец мог забивать и по 40 мячей за сезон. Все это происходит потому, что одни российские футболисты, по сравнению с легионерами, не знают, как поражать ворота, а другие – как обороняться. <br /> <br /> Естественно, тренеры российских клубов предпочитают доверять две главные задачи в футболе иностранцам. Что же изменится при лимите? При формуле "6+5" мы вряд ли получим новых игроков, способных решить проблемы сборной России. У нас по-прежнему будет много крайних защитников, опорников, вратарей, но забивать голы и спасать ворота продолжит старая гвардия. К чемпионату мира-2018 сборная России не готова! Об этом можно говорить с уверенностью уже сейчас. Новая формула лимита на легионеров не принесет российского футболу ничего хорошего, а только заставит страдающие от кризиса российские клубы еще больше переживать о тех проблемах, о которых в лучших футбольных чемпионатах команды даже не задумываются. <br /> <br /> <strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em></div> <div style="text-align: justify;"> </div>