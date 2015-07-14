Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Зенит», «Терек», «Кубань», «Анжи»

<div style="text-align: justify;"><em>Из тех развлечений, на которые нужно смотреть, самые популярные − это футбол и кино. "Бомбардир" продолжает сравнивать положение дел в российских клубах перед стартом нового сезона с сюжетами известных фильмов. <br /> <br /> </em><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">"Зенит" </span></strong></span><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Фильм: "Крестный отец" (1972)</span></strong></span><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Сюжет.</span></strong></span> Культовая сага - это прежде всего кино не о мафии, а о семье и власти. И о людях, готовых ради своих близких подчинить себе весь мир. Старый Дон Корлеоне ведет свои дела жестко и уверенно, чем вызывает страх и уважение у тех, кто стоит у него на пути. У него есть свои люди в любой сфере общества, поэтому силы Дона порой даже выше, чем у государства. <br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Причем тут "Зенит" </span></span></strong><br /> <br /> Пока "Зенит" находится под крылом могущественной корпорации, ему не страшны ни финансовые кризисы, ни происки конкурентов. Единственный минус - приходится считаться с решениями своего Крестного отца. Вот Андре Виллаш-Боаш, например, открыто выражает недовольство введением лимита 6+5, тогда как председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер является одним из тех, кто этот самый лимит лоббирует. <br /> <br /> Португалец просто еще молод и неопытен. Спросите у Дика Адвоката и Лучано Спаллетти: со временем ты привыкаешь к правилам этой игры и умело под них подстраиваешься. Потому что велик соблазн получить взамен огромную власть. Перенести ключевой матч с "Уфой" и Суперкубок в Санкт-Петербург, забрать себе самого обсуждаемого российского форварда, оперативно заявить второй состав в ФНЛ - в "Зените" умеют делать предложения, "от которых ты не сможешь отказаться". <br /> <br /> Не нужно считать питерцев олицетворением зла. Просто у них есть сила за пределами поля, и они ею пользуются. И в год, когда разные обстоятельства будут раскачивать лодки вообще всех клубов РФПЛ, корабль "Зенита" останется самым стойким в целом море и чуть ли не единственным, кто сможет не затонуть в еврокубковом океане. <br /> <br /> <img width="580" height="381" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Зенит(19).jpg" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Бюджет</strong></span></span><span style="font-size: 16px;"><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;"><em><strong>"Крестный отец" </strong></em>- 6 млн долларов<strong><em><br /> <br /> "Зенит"</em></strong> - 0 евро (здесь и далее - расходы на летние трансферы)</span><br /> </span><br /> Дзюба, Юсупов и Михаил Кержаков пришли в клуб бесплатно и как напоминание, что с новым лимитом легионеров в самом сильном клубе страны будет становиться все меньше. <br /> <span style="font-size: 16px;"><br /> </span><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Кассовые сборы<br /> </span></span></strong><br /> <em><strong>"Крестный отец"</strong></em> - 245 млн долларов<br /> <br /> <em><strong>"Зенит"</strong></em> - 0 евро (здесь и далее - доходы от летних продаж)<br /> <br /> Питерцы этим летом попрощались с заслуженными ветеранами и пристроили в "Ростов" Павла Могилевца.<br /> </div> <iframe width="420" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/lEOCiG8MAgQ" allowfullscreen=""></iframe><br /> <br /> <br /> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">"Терек"<br /> </span></strong></span><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Фильм: "Ежик в тумане" (1975)</span></strong></span><br /> <br /> <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Сюжет.</span></strong></span> По вечерам Ежик приходил в гости к Медвежонку, чтобы посчитать звезды. Они накрывали стол и поднимали глаза на ночное небо. Однажды в один из таких вечеров, Ежик оказался в сильном тумане, где все было очень странным и запутанным. <br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Причем тут "Терек"</span></strong></span><br /> <br /> Туман - это нечто таинственное и непонятное. Совсем как проблемы, мешающие "Тереку" реализовать свой потенциал. У команды есть достойное финансирование, один из лучших в стране стадионов и готовый на многое президент. Однако серьезного результата все это до сих пор не приносит. В прошлом сезоне на определенном этапе казалось, что "Терек" созрел для реальной борьбы за еврокубки, но затем команда просела и заняла свое привычное место в середине таблицы. <br /> <br /> Рашид Рахимов вместе с Рамзаном Кадыровым не раз любовался звездным небом, на котором сияют лучшие клубы России, и наверняка думал, почему бы и "Тереку" не быть в их числе. Но выбраться из тумана клуб пока не может. Или не хочет.<br /> <br /> <img width="580" height="345" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-14_13-58-43_689.jpg" /><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Бюджет</span></span></strong><span style="font-size: 16px;"><br /> </span><br /> <strong><em>"Ежик в тумане"</em></strong> - неизвестно<br /> <br /> <strong>"Терек"</strong>- неизвестно<br /> <br /> Грозненцы сделали только одно усиление - защитник грузинского клуба "Самтредиа" Тедоре Григалашвили. О том, что это за игрок и сколько стоит его контракт, вне клуба не знает никто. <br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Кассовые сборы <br /> </span></span></strong><br /> <strong><em>"Ежик в тумане"</em></strong> - неизвестно<br /> <br /> <strong><em>"Терек"</em></strong> - 2,20 млн евро<br /> <br /> Жереми Бокила и Аилтон захотели экзотики. Первый уехал в Китай, второй - в Саудовскую Аравию. При этом извлечь небольшой доход клуб смог только от перехода конголезского голландца.</div> <br /> <iframe width="420" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/_Rugwd8ZNHY"></iframe><br /> <br /> <br /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>"Кубань"</strong></span></span><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Фильм:</strong></span></span> "Рокки Бальбоа" ("Рокки 6") (2006)<br /> <br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Сюжет.</strong></span> </span>Когда-то он был чемпионом. Сейчас те года прошли. Сегодня Рокки стар и давно завязал с большим боксом. Но когда у него появляется возможность вновь выйти на профессиональный ринг, он ее использует. Чтобы доказать себе и другим, что наш конец зависит только от нас самих. <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><br /> <span style="font-size: 16px;">Причем тут "Кубань"</span><br /> </strong></span><br /> Андрей Аршавин мирно дремал на скамейке "Зенита". До тех пор, пока его не разбудили и не сказали, что контракт закончился. Дальше настал момент выбирать: либо переходить в ФНЛ к "Зениту-2" в качестве живого талисмана, либо закончить карьеру и получить непыльную работу в структуре клуба, либо найти себе новую команду и еще поиграть. Андрей выбрал последний вариант и очень обрадовал своих поклонников, к которым на самом деле относятся все те, кто во время Евро-2008 не спал. То есть вся страна.<br /> <br /> "Кубань" - не самое спокойное место для ветерана спорта. Скандалы и перевороты случаются здесь неприлично часто. Но тут Аршавину будут давать играть и приходить смотреть краснодарские болельщики. К нему вновь будет приковано серьезное внимание, и это должно помочь ему взбодриться и найти в себе мотивацию. Во всяком случае на такой вариант развития событий рассчитывает новый главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов. Для него это первый в тренерской карьере клуб из РФПЛ. <br /> <br /> Хохлов начинает, Аршавин заканчивает. И между ними всего 5 лет разницы. Новую часть "Кубани" определенно стоит посмотреть.<br /> <br /> <img width="580" height="328" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-14_13-59-31_211.jpg" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Бюджет</span></strong></span><br /> <br /> <strong><em>"Рокки Бальбоа"</em></strong> - 24 млн долларов<br /> <br /> <strong><em>"Кубань"</em></strong> - 700 000 евро<br /> <br /> Помимо Аршавина клуб добавил в свою обойму Сергея Ткачева, не сумевшего закрепиться в "Локомотиве", и Константина Базелюка, не сумевшего закрепиться вообще нигде. <br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Кассовые сборы</span></strong></span><span style="font-size: 16px;"><br /> </span><br /> <strong><em>"Рокки Бальбоа" </em></strong>- 155,7 млн долларов<br /> <br /> <strong><em>"Кубань"</em></strong> - 6 млн евро<br /> <br /> В период жесткой экономии "Кубань" показала одну из лучших трансферных кампаний в РФПЛ по соотношению потраченного и полученного. Все 6 млн краснодарцам перевел "Спартак" за трансфер Ивелина Попова. Соснин и Угу Алмейда ушли из клуба бесплатно.<br /> </div> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/2-GIf5oT0Zo"></iframe><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>"Анжи"</strong></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Фильм:</strong></span></span> "Доктор Кто" (2005 - н.в.)<br /> <br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Сюжет.</strong></span></span> Культовый сериал, который несколько раз перезапускали и восстанавливали, рассказывает о приключениях путешественника во времени - последнего уцелевшего представителя своей расы. <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;"><br /> Причем здесь "Анжи"</span></strong></span><br /> <br /> К Юрию Семину вопрос "Кто" не применим - все мы прекрасно знаем этого человека. В остальном он точно может считаться прототипом мистического Доктора. Юрий Палыч остался последним представителем тренеров-чемпионов прошлого века. Романцев давно на пенсии, Ярцев, мелькнувший в прошлом году в Молдавии, тоже, Газзаев ударился в политику. И лишь Семин неутомимо путешествует по разным странам и эпохам. "Динамо" Киев, Азербайджан, "Мордовия", теперь вот "Анжи". <br /> <br /> Махачкалинцы тоже совершили перемещение во времени. Вернувшись из воспитательной ссылки в ФНЛ, клуб, кажется, готов для новой попытки построить в Дагестане серьезный футбольный проект. Научившись на ошибках прошлого, "Анжи" больше не будет пугать народ сумасшедшими сделками и планирует все сделать плавно и тихо. И именно для этого ему нужен Семин - тренер, который даже из новичка с ресурсами "Мордовии" за год сделал крепкого середняка. <br /> <br /> <img width="580" height="391" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-14_14-39-23_185.jpg" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Бюджет</span></strong></span><br /> <br /> <strong><em>"Доктор Кто"</em></strong> - неизвестно<br /> <br /> <strong><em>"Анжи" </em></strong>- 150 000 евро<br /> <br /> Махачкалинцы собрали очень разнообразную компанию из свободных агентов: нигериец Аруна, португалец Угу Алмейда, голландец Эбесилио, россиянин Хадарцев, армянин Мкртчан, белорус Маевский и серб Лазич - внушительный ответ лимиту.<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;"> Кассовые сборы</span></strong></span><span style="font-size: 16px;"><br /> </span><br /> <strong><em>"Доктор Кто"</em></strong> - сериал принадлежит компании BBC, которая и занимается реализацией его прав и извлечением прибыли из просмотров<br /> <br /> <em><strong>"Анжи"</strong></em> - 1,5 млн евро<br /> <br /> Клуб пристроил в лиссабонский "Спортинг" защитника Эвертона и расстался с целой группой футболистов, которые помогали команде в первом дивизионе.</div> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/09nw1MKJGao" allowfullscreen=""></iframe> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong><br /> </strong><a target="_blank" href="https:///articles/435582.shtml"><strong><span style="font-size: 13px;"><br /> </span><span style="font-size: 16px;">Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. "Спартак", "Крылья Советов", "Амкар", "Динамо"</span></strong><span style="font-size: 13px;"><br /> </span><em><span style="font-size: 13px;"><br /> </span></em></a></span></span><em><strong>Внимание!</strong> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a target="_blank" href="https://">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em></div>