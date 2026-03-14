14.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
2-1-3-2-2
28
Бласвих
26
Куанса
12
Тапсоба
6
Фернандес
8
Андрих
42
Калбрет
24
Гарсия
11
Терье
17
Тилльман
19
Поку
10
Шик
3-2-1-3-1
26
Ульрайх
2
Станишич
4
Упамекано
4
Та
6
Киммих
5
Павлович
20
Лаймер
11
Олисе
42
Карл
7
Диас
11
Джексон
24
Гарсия
14
Паласиос
14
Паласиос
24
Гарсия
11
Терье
22
Маза
22
Маза
11
Терье
42
Калбрет
7
Хофманн
7
Хофманн
42
Калбрет
19
Поку
23
Телла
23
Телла
19
Поку
10
Шик
35
Кофане
35
Кофане
10
Шик
20
Лаймер
4
Мин-Джэ
4
Мин-Джэ
20
Лаймер
5
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
5
Павлович
11
Олисе
20
Бишоф
20
Бишоф
11
Олисе
42
Карл
9
Кейн
9
Кейн
42
Карл
Остались в запасе
Байер
Бавария
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
37
Леонард Прескотт
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
34
Deniz Ofli
ЦЗ
49
Майкон Кардосо
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
Остались в запасе
37
Леонард Прескотт
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
34
Deniz Ofli
ЦЗ
49
Майкон Кардосо
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Байер - Бавария
3
2
4
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
13
Офсайды
2
1
Количество передач
497
636
Сейвы
4
6
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
3.23
1.26
xGP (предотвращенные голы)
0.98
0.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Баварии», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»