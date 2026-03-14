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  • «Байер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Байер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 16:20
Байер
14.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
6' А. Гарсия
69' Л. Диас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
42
Монтрель Калбрет
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
10
Патрик Шик
ЦФ
19
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
5
Александар Павлович
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
42
Леннарт Карл
АП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
16
Аксель Тапе
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Бавария
37
Леонард Прескотт
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
34
Deniz Ofli
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
20
Том Бишоф
АП
49
Майкон Кардосо
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
2-1-3-2-2
28
Бласвих
26
Куанса
12
Тапсоба
6
Фернандес
8
Андрих
42
Калбрет
24
Гарсия
11
Терье
17
Тилльман
19
Поку
10
Шик
3-2-1-3-1
26
Ульрайх
2
Станишич
4
Упамекано
4
Та
6
Киммих
5
Павлович
20
Лаймер
11
Олисе
42
Карл
7
Диас
11
Джексон
24
Гарсия
14
Паласиос
14
Паласиос
24
Гарсия
11
Терье
22
Маза
22
Маза
11
Терье
42
Калбрет
7
Хофманн
7
Хофманн
42
Калбрет
19
Поку
23
Телла
23
Телла
19
Поку
10
Шик
35
Кофане
35
Кофане
10
Шик
20
Лаймер
4
Мин-Джэ
4
Мин-Джэ
20
Лаймер
5
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
5
Павлович
11
Олисе
20
Бишоф
20
Бишоф
11
Олисе
42
Карл
9
Кейн
9
Кейн
42
Карл
Остались в запасе
Байер
Бавария
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
37
Леонард Прескотт
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
34
Deniz Ofli
ЦЗ
49
Майкон Кардосо
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
Остались в запасе
37
Леонард Прескотт
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
34
Deniz Ofli
ЦЗ
49
Майкон Кардосо
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Венсан Компани
Байер
Точно не сыграют
Артур
ПЗ
Лоик Баде
ЦЗ
Марк Флеккен
ВР
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
Лукас Васкес
ПВ
Элисс Бен-Сегир
АП
Бавария
Точно не сыграют
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
Хироки Ито
ЦЗ
Кассиано Киала
ЦЗ
Мануэль Нойер
ВР
Джамал Мусиала
АП
Йонас Урбиг
ВР
Статистика матча Байер - Бавария
3
2
4
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
13
Офсайды
2
1
Количество передач
497
636
Сейвы
4
6
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
3.23
1.26
xGP (предотвращенные голы)
0.98
0.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Баварии», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бавария»

«Байер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Байер
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