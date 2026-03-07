Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Окжетпес» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Окжетпес» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 10:55
Окжетпес
07.03.2026, суббота, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Елимай
74' О. Омиртаев
16' И. Свиридов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
22
Мирослав Лобанцев
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
5
Leo Assunpcao
ЦЗ
3
Borys Lototskyi
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
6
Zhansultan Mukhametkhanov
ЦП
8
Нургайни Бурибаев
ЦП
17
Абинур Нурымбет
АП
47
Владислав Васильев
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Елимай
99
Vladimir Stojkovic
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
20
Arsen Ashirbek
ЦП
18
Рамазан Оразов
ЦП
23
Hrvoje Ilić
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Окжетпес
1
Михаил Голубничий
ВР
12
Erlan Shaimurat
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
7
V. Vomenko
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Елимай
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
90
Sanzhar Sansyzbaev
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
50
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
14
Duván Palacios
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
34
Абылайхан Назымханов
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
3-1-3-2-1
22
Лобанцев
63
Кузьмичев
5
3
77
Совпель
9
Бородин
6
8
Бурибаев
47
Васильев
17
Нурымбет
19
Омиртаев
3-1-3-1-2
99
5
3
Габриэл
16
Ндреца
44
Тюлюбай
20
18
Оразов
23
11
Свиридов
19
77
Плакка Фессу
77
Совпель
7
7
77
Совпель
6
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
6
23
7
Муртазаев
7
Муртазаев
23
11
Свиридов
14
14
11
Свиридов
Жаксылыков
17
Бахтияров
17
Бахтияров
Жаксылыков
Остались в запасе
Окжетпес
Елимай
1
Михаил Голубничий
ВР
12
Erlan Shaimurat
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
90
Sanzhar Sansyzbaev
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
50
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
34
Абылайхан Назымханов
АП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
12
Erlan Shaimurat
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
Остались в запасе
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
90
Sanzhar Sansyzbaev
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
50
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
34
Абылайхан Назымханов
АП
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Окжетпес - Елимай
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Елимая», 1-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Елимай»

«Окжетпес» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Окжетпес
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сенсационные поражения «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА, Карпин вновь станет отцом, дубль Миранчука в США и другие новости
01:00
Фото«Динамо» показало раздевалку после матча с ЦСКА
00:28
6
ЦСКА обратится в ЭСК из-за судейства с «Динамо»
00:15
8
ФотоМоуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту»
Вчера, 23:40
1
Челестини высказался об удалении Гонду с «Динамо»
Вчера, 23:15
4
Мойзес извинился за поражение ЦСКА от «Динамо»
Вчера, 23:02
1
В «Динамо» раскрыли секрет Гусева – команда выиграла 3 последних матча со счетом 13:3
Вчера, 22:50
5
Селюк рассказал о споре с Геничем: «Хочу, чтобы так называемые эксперты отвечали за слова»
Вчера, 22:24
2
Челестини объяснил 1:4 ЦСКА с «Динамо»
Вчера, 22:14
3
Гусев высказался о разгроме «Динамо» над ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Все новости
Все новости
ВидеоНани сделал голевую передачу в первом матче за «Актобе»
Вчера, 15:11
1
«Железный Феликс», трижды бравший Бундеслигу, отказал «Актобе»
1 марта
1
Тренер «Актобе» честно рассказал о форме Нани, не игравшего почти 1,5 года
17 февраля
Воспитанник «Спартака», игравший в 4 клубах РПЛ и 5 зарубежных чемпионатах, перешел в клуб из Казахстана
17 февраля
Экс-игрок «Краснодара» может перейти в чемпионат Казахстана
6 февраля
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА может перейти в чемпионат Казахстана
5 февраля
1
Колодин объяснил, почему вернулся в Россию после 5 лет в Казахстане
2 февраля
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Южной Кореи
1 февраля
«Кайрат» объявил об уходе двух экс-футболистов РПЛ
29 января
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
Нани подписал контракт с «Актобе»
25 января
Названы еще 2 звездных футболиста, которых может подписать «Актобе»
25 января
2
В Казахстане прокомментировали информацию о подписании Смолова
25 января
Реакция агента Халка на возможный трансфер игрока в Казахстан
24 января
1
ФотоЭкс-спартаковец Мозес представлен новым клубом
24 января
2
ВидеоНани и экс-спартаковец Мозес прибыли в Казахстан для подписания контрактов
24 января
Раскрыта зарплата Нани в Казахстане
23 января
3
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
23 января
2
Экс-легионер «Спартака» возвращается в СНГ
22 января
Агент Пьянича ответил, перейдет ли игрок в «Актобе»
20 января
В «Актобе» отреагировали на новость о подписании Нани, Пьянича, Мюллера и Смолова
20 января
1
Губерниев отреагировал на переход Нани в «Актобе»
19 января
2
Канчельскис оценил переход Нани в клуб из Казахстана
18 января
Реакция Мостового на переход Нани в клуб из Казахстана
18 января
Легенда «Манчестер Юнайтед» возобновит карьеру в клубе из Казахстана
18 января
2
В Казахстане выбрали лучшего тренера в истории сборной – это россиянин
2025.12.17 15:15
2
ФотоПредставлены 10 самых дорогих футболистов Казахстана
2025.11.06 18:42
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 