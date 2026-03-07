07.03.2026, суббота, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Окжетпес
Елимай
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
90
Sanzhar Sansyzbaev
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
50
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
14
Duván Palacios
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
34
Абылайхан Назымханов
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
3-1-3-2-1
22
Лобанцев
63
Кузьмичев
5
3
77
Совпель
9
Бородин
6
8
Бурибаев
47
Васильев
17
Нурымбет
19
Омиртаев
3-1-3-1-2
99
5
3
Габриэл
16
Ндреца
44
Тюлюбай
20
18
Оразов
23
11
Свиридов
19
77
Плакка Фессу
77
Совпель
7
7
77
Совпель
6
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
6
23
7
Муртазаев
7
Муртазаев
23
11
Свиридов
14
14
11
Свиридов
Жаксылыков
17
Бахтияров
17
Бахтияров
Жаксылыков
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
12
Erlan Shaimurat
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
Статистика матча Окжетпес - Елимай
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Елимая», 1-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Елимай»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»