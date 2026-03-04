Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

«Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

4 марта, 20:42
Манчестер Сити
04.03.2026, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
31' А. Семеньо 62' Родри
56' М. Гиббс-Уайт 76' Э. Андерсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Марк Гехи
ЦЗ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
(К) АП
10
Райан Шерки
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
16
Николас Домингес
ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
19
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
4
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
26
Савиньо
ПВ
7
Омар Мармуш
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Ноттингем Форест
18
Ангус Ганн
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
4
Морато
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
21
Омари Хатчинсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
9
Тайво Авонийи
ЦФ
3-1-1-3-2
25
Доннарумма
21
Айт Нури
15
Гехи
3
Диаш
16
Родри
27
Нуньес
47
Фоден
10
Шерки
20
Силва
42
Семеньо
9
Холанд
3-3-2-1-1
26
Селс
23
Кунья
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
6
Сангаре
34
Эйна
10
Гиббс-Уайт
16
Домингес
8
Андерсон
19
Жезус
21
Айт Нури
45
Хусанов
45
Хусанов
21
Айт Нури
10
Шерки
26
Савиньо
26
Савиньо
10
Шерки
47
Фоден
11
Доку
11
Доку
47
Фоден
3
Уильямс
4
Морато
4
Морато
3
Уильямс
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
16
Домингес
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
16
Домингес
19
Жезус
9
Авонийи
9
Авонийи
19
Жезус
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
1
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
4
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
7
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
18
Ангус Ганн
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
21
Омари Хатчинсон
АП
14
Дан Ндой
ПВ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
4
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
7
Омар Мармуш
ЦФ
Остались в запасе
18
Ангус Ганн
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
21
Омари Хатчинсон
АП
14
Дан Ндой
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Витор Перейра
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Макс Аллейн
ЦЗ
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Матео Ковачич
ЦП
Под вопросом
Нико О'Райли
АП
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Стефан Ортега
ВР
Вилли Боли
ЦЗ
Джон
ВР
Николо Савона
ПЗ
Крис Вуд
ЦФ
Статистика матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест
4
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
6
Офсайды
1
3
Количество передач
774
329
Сейвы
2
3
Точность передач %
92
81
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.12
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.48
-0.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ноттингем Форест», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест»

«Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Манчестер Сити
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сенсационные поражения «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА, Карпин вновь станет отцом, дубль Миранчука в США и другие новости
01:00
Фото«Динамо» показало раздевалку после матча с ЦСКА
00:28
6
ЦСКА обратится в ЭСК из-за судейства с «Динамо»
00:15
8
ФотоМоуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту»
Вчера, 23:40
1
Челестини высказался об удалении Гонду с «Динамо»
Вчера, 23:15
4
Мойзес извинился за поражение ЦСКА от «Динамо»
Вчера, 23:02
1
В «Динамо» раскрыли секрет Гусева – команда выиграла 3 последних матча со счетом 13:3
Вчера, 22:50
5
Селюк рассказал о споре с Геничем: «Хочу, чтобы так называемые эксперты отвечали за слова»
Вчера, 22:24
2
Челестини объяснил 1:4 ЦСКА с «Динамо»
Вчера, 22:14
3
Гусев высказался о разгроме «Динамо» над ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Все новости
Все новости
«Ливерпуль» продлил контракт с 90-миллионным футболистом
7 марта
ВидеоБэйл удивил выбором самого сложного соперника в карьере
6 марта
ФотоЭкс-игрок РПЛ попал в символическую сборную худших игроков в истории «Арсенала»
6 марта
2
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
Журавель рассказал сумасшедшую историю про Жиркова времен «Челси»
6 марта
3
АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл и остался в 1 очке от зоны вылета
6 марта
1
«Манчестер Юнайтед» выбирает между пятью тренерами
5 марта
3
Только 8 бразильцев оформляли хет-трик в АПЛ
5 марта
ФотоБекхэм трогательно поздравил сына, который отдалился от семьи
5 марта
1
Реакция Кэррика на первое при нем поражение «Манчестер Юнайтед»
5 марта
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» впервые проиграл при Кэррике, пропустив от «Ньюкасла» на 90-й минуте
5 марта
2
АПЛ. «Арсенал» и «Челси» выиграли, «Манчестер Сити» упустил победу над аутсайдером
5 марта
ФотоФутболист «Ньюкасла» выложил фото из укрытия в ОАЭ: «Самые страшные дни в жизни»
4 марта
Бартон – об экс-президенте США: «Трясется, как срущий пес»
4 марта
1
Суд вынес приговор Магуайру
4 марта
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл последней команде лиги
4 марта
2
Игроку «Вест Хэма» запретили качаться
3 марта
Игрокам участника плей-офф Лиги чемпионов обрежут зарплату на 50% при вылете из АПЛ
3 марта
2
АПЛ. «Арсенал» обыграл «Челси» за счет угловых (2:1) и упрочил лидерство
1 марта
ФотоХоланд поздравил Хусанова с 5-летием – узбекский футболист родился 29 февраля
1 марта
3
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в большинстве добился волевой победы над «Пэлас» (2:1), у Бруну 1+1
1 марта
6
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Лидс» и сократил отставание от «Арсенала» на 2 очка
28 февраля
АПЛ. «Ливерпуль» забил 5 голов «Вест Хэму»
28 февраля
«Манчестер Юнайтед» рассматривает тренера Роналду
27 февраля
6
Павлюченко ответил, когда посетит базу «Тоттенхэма»
25 февраля
2
Тренер «МЮ» оценил победу над «Эвертоном»
24 февраля
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» и поднялся в топ-4
24 февраля
5
Тудор дал важную гарантию фанатам «Тоттенхэма»
23 февраля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 