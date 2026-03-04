04.03.2026, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
3-1-1-3-2
25
Доннарумма
21
Айт Нури
15
Гехи
3
Диаш
16
Родри
27
Нуньес
47
Фоден
10
Шерки
20
Силва
42
Семеньо
9
Холанд
3-3-2-1-1
26
Селс
23
Кунья
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
6
Сангаре
34
Эйна
10
Гиббс-Уайт
16
Домингес
8
Андерсон
19
Жезус
21
Айт Нури
45
Хусанов
45
10
Шерки
26
47
Фоден
11
3
Уильямс
4
10
Гиббс-Уайт
22
16
Домингес
7
19
Жезус
9
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
1
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
4
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
7
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
18
Ангус Ганн
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
21
Омари Хатчинсон
АП
14
Дан Ндой
ПВ
Главный тренер
Витор Перейра
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Под вопросом
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Статистика матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест
4
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
6
Офсайды
1
3
Количество передач
774
329
Сейвы
2
3
Точность передач %
92
81
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.12
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.48
-0.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ноттингем Форест», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»