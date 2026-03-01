Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Арсенал» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 18:49
Арсенал
01.03.2026, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Челси
21' В. Салиба 66' Х. Тимбер
45+2' П. Хинкапе (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Арсенал
1
Давид Рая
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Букайо Сака
(К) ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
23
Трево Чалоба
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Арсенал
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
11
Габриэль Мартинелли
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
38
Марк Гиу
ЦФ
9
Лайам Делап
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Рая
12
Тимбер
6
Габриэль
5
Хинкапе
2
Салиба
41
Райс
36
Субименди
19
Троссард
10
Эзе
7
Сака
14
Дьекереш
4-3-2-1
1
Санчес
24
Джеймс
19
Сарр
21
Хато
23
Чалоба
25
Кайседо
17
Сантос
8
Фернандес
10
Палмер
7
Нету
20
Педро
41
Райс
16
Нергор
16
Нергор
41
Райс
19
Троссард
11
Мартинелли
11
Мартинелли
19
Троссард
14
Дьекереш
29
Хаверц
29
Хаверц
14
Дьекереш
19
Сарр
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
19
Сарр
21
Хато
27
Густо
27
Густо
21
Хато
17
Сантос
45
Лавиа
45
Лавиа
17
Сантос
10
Палмер
49
Гарначо
49
Гарначо
10
Палмер
8
Фернандес
9
Делап
9
Делап
8
Фернандес
Остались в запасе
Арсенал
Челси
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Лайам Росеньор
Арсенал
Точно не сыграют
Микель Мерино
ЦП
Под вопросом
Бен Уайт
ЦЗ
Челси
Точно не сыграют
Леви Колуилл
ЦЗ
Марк Кукурелья
ЛЗ
Уэсли Фофана
ЦЗ
Джейми Гиттенс
ПВ
Михаил Мудрик
ЛВ
Эстевао
ПВ
Под вопросом
Дариу Эссуго
ЦП
Статистика матча Арсенал - Челси
1
1
4
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
10
Нарушения
11
14
Офсайды
0
1
Количество передач
338
482
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.07
xGP (предотвращенные голы)
0.08
0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Челси», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Челси»

«Арсенал» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Арсенал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сенсационные поражения «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА, Карпин вновь станет отцом, дубль Миранчука в США и другие новости
01:00
Фото«Динамо» показало раздевалку после матча с ЦСКА
00:28
6
ЦСКА обратится в ЭСК из-за судейства с «Динамо»
00:15
8
ФотоМоуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту»
Вчера, 23:40
1
Челестини высказался об удалении Гонду с «Динамо»
Вчера, 23:15
4
Мойзес извинился за поражение ЦСКА от «Динамо»
Вчера, 23:02
1
В «Динамо» раскрыли секрет Гусева – команда выиграла 3 последних матча со счетом 13:3
Вчера, 22:50
5
Селюк рассказал о споре с Геничем: «Хочу, чтобы так называемые эксперты отвечали за слова»
Вчера, 22:24
2
Челестини объяснил 1:4 ЦСКА с «Динамо»
Вчера, 22:14
3
Гусев высказался о разгроме «Динамо» над ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Все новости
Все новости
«Ливерпуль» продлил контракт с 90-миллионным футболистом
7 марта
ВидеоБэйл удивил выбором самого сложного соперника в карьере
6 марта
ФотоЭкс-игрок РПЛ попал в символическую сборную худших игроков в истории «Арсенала»
6 марта
2
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
Журавель рассказал сумасшедшую историю про Жиркова времен «Челси»
6 марта
3
АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл и остался в 1 очке от зоны вылета
6 марта
1
«Манчестер Юнайтед» выбирает между пятью тренерами
5 марта
3
Только 8 бразильцев оформляли хет-трик в АПЛ
5 марта
ФотоБекхэм трогательно поздравил сына, который отдалился от семьи
5 марта
1
Реакция Кэррика на первое при нем поражение «Манчестер Юнайтед»
5 марта
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» впервые проиграл при Кэррике, пропустив от «Ньюкасла» на 90-й минуте
5 марта
2
АПЛ. «Арсенал» и «Челси» выиграли, «Манчестер Сити» упустил победу над аутсайдером
5 марта
ФотоФутболист «Ньюкасла» выложил фото из укрытия в ОАЭ: «Самые страшные дни в жизни»
4 марта
Бартон – об экс-президенте США: «Трясется, как срущий пес»
4 марта
1
Суд вынес приговор Магуайру
4 марта
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл последней команде лиги
4 марта
2
Игроку «Вест Хэма» запретили качаться
3 марта
Игрокам участника плей-офф Лиги чемпионов обрежут зарплату на 50% при вылете из АПЛ
3 марта
2
АПЛ. «Арсенал» обыграл «Челси» за счет угловых (2:1) и упрочил лидерство
1 марта
ФотоХоланд поздравил Хусанова с 5-летием – узбекский футболист родился 29 февраля
1 марта
3
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в большинстве добился волевой победы над «Пэлас» (2:1), у Бруну 1+1
1 марта
6
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Лидс» и сократил отставание от «Арсенала» на 2 очка
28 февраля
АПЛ. «Ливерпуль» забил 5 голов «Вест Хэму»
28 февраля
«Манчестер Юнайтед» рассматривает тренера Роналду
27 февраля
6
Павлюченко ответил, когда посетит базу «Тоттенхэма»
25 февраля
2
Тренер «МЮ» оценил победу над «Эвертоном»
24 февраля
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» и поднялся в топ-4
24 февраля
5
Тудор дал важную гарантию фанатам «Тоттенхэма»
23 февраля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 