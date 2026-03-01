01.03.2026, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
4-1-1-3-1
1
Рая
12
Тимбер
6
Габриэль
5
Хинкапе
2
Салиба
41
Райс
36
Субименди
19
Троссард
10
Эзе
7
Сака
14
Дьекереш
4-3-2-1
1
Санчес
24
Джеймс
19
Сарр
21
Хато
23
Чалоба
25
Кайседо
17
Сантос
8
Фернандес
10
Палмер
7
Нету
20
Педро
41
Райс
16
Нергор
16
Нергор
41
Райс
19
Троссард
11
Мартинелли
11
Мартинелли
19
Троссард
14
Дьекереш
29
Хаверц
29
Хаверц
14
Дьекереш
19
Сарр
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
19
Сарр
21
Хато
27
Густо
27
Густо
21
Хато
17
Сантос
45
Лавиа
45
Лавиа
17
Сантос
10
Палмер
49
Гарначо
49
Гарначо
10
Палмер
8
Фернандес
9
Делап
9
Делап
8
Фернандес
Остались в запасе
Арсенал
Челси
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Арсенал
Точно не сыграют
Под вопросом
Челси
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Арсенал - Челси
1
1
4
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
10
Нарушения
11
14
Офсайды
0
1
Количество передач
338
482
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.07
xGP (предотвращенные голы)
0.08
0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Челси», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Челси»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»