  «Фенербахче» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

«Фенербахче» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

19 февраля, 19:35
Фенербахче
19.02.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
21' Мурильо 43' И. Жезус 50' М. Гиббс-Уайт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
17
Н'Голо Канте
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
94
Талиска
АП
9
Керем Актюркоглу
ЛВ
26
Сидики Шериф
ЛВ
21
Марко Асенсио
ПВ
Ноттингем Форест
27
Стефан Ортега
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
21
Омари Хатчинсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
19
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
39
Engin Biterge
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
45
Доржель Нене
ЦФ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Ноттингем Форест
18
Ангус Ганн
ВР
67
Кихан Уиллоус
ВР
44
Зак Эббот
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
16
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Дан Ндой
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
29
Дилан Баква
ЦФ
Фенербахче
Точно не сыграют
A. Fall
Мерт Гюнок
ВР
Эмре Мор
ПВ
Антони Мусаба
ПВ
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Эдсон Альварес
ОП
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Тайво Авонийи
ЦФ
Вилли Боли
ЦЗ
Джон
ВР
Лука Нец
ЛЗ
Матс Селс
ВР
Крис Вуд
ЦФ
Эрик да Силва Морейра
ПВ
Николо Савона
ПЗ
Статистика матча Фенербахче - Ноттингем Форест
5
Всего ударов по воротам
6
23
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
3
10
Нарушения
10
14
Офсайды
0
2
Количество передач
514
385
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.48
2.74
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Ноттингем Форест», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче»«Ноттингем Форест»

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ноттингем Форест Фенербахче
