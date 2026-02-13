Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

«Галатасарай» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

Вчера, 19:28
Галатасарай
13.02.2026, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
5 : 1
Завершен
Эюпспор
2' Ю. Акгюн 33' М. Икарди 48' М. Икарди 70' М. Икарди 87' Ж. Онгуене (АГ)
71' M. Altunbas
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
77
Ноа Ланг
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
9
Мауро Икарди
(К) ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Эюпспор
24
Янкат Йылмаз
ВР
77
Умут Мерас
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Bedirhan Özyurt
ЦЗ
17
Талха Юльван
ПЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
20
Матеуш Леговски
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
23
Ленни Пинтор
ЛВ
8
Эмре Акбаба
(К) ПВ
19
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Орхан Ак
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
74
Renato Nhaga
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
Эюпспор
22
Denis Radu
ЦЗ
88
Arda Yavuz
ЦЗ
65
Ömer Ahmet Ceyhan
ЦЗ
28
Taşkın Ilter
ЦП
15
Charles-Andre Raux Yao
ЦП
27
Ismaila Manga
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
25
Abdou Sy
ЦФ
26
Metehan Altunbas
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
4-1-3-2
1
Чакир
17
Эльмали
6
Санчес
42
Бартакжи
93
Боэ
99
Лемина
11
Акгюн
20
Гюндоган
77
Ланг
9
Икарди
45
Осимхен
4-3-2-1
24
Йылмаз
17
Юльван
68
Онгуене
5
77
Мерас
55
20
Леговски
10
8
Акбаба
23
Пинтор
19
Бозок
93
Боэ
23
Айхан
23
Айхан
93
Боэ
6
Санчес
90
Синго
90
Синго
6
Санчес
42
Бартакжи
74
74
42
Бартакжи
11
Акгюн
22
Асприлья
22
Асприлья
11
Акгюн
77
Ланг
53
Йилмаз
53
Йилмаз
77
Ланг
10
22
22
10
8
Акбаба
28
28
8
Акбаба
20
Леговски
15
15
20
Леговски
19
Бозок
7
Ротариу
7
Ротариу
19
Бозок
23
Пинтор
26
26
23
Пинтор
Остались в запасе
Галатасарай
Эюпспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
88
Arda Yavuz
ЦЗ
65
Ömer Ahmet Ceyhan
ЦЗ
27
Ismaila Manga
ЦП
25
Abdou Sy
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Орхан Ак
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
Остались в запасе
88
Arda Yavuz
ЦЗ
65
Ömer Ahmet Ceyhan
ЦЗ
27
Ismaila Manga
ЦП
25
Abdou Sy
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Орхан Ак
Галатасарай
Точно не сыграют
Метехан Балтаджи
ЦЗ
Под вопросом
Лерой Сане
ПВ
Арда Уньяй
ЦЗ
Эюпспор
Точно не сыграют
Луккас Кларо
ЦЗ
Под вопросом
Тарас Степаненко
ОП
Статистика матча Галатасарай - Эюпспор
1
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
12
4
Нарушения
13
13
Офсайды
3
1
Количество передач
517
318
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.47
0.93
xGP (предотвращенные голы)
-2.56
-2.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Эюпспора», 22-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Эюпспор»

«Галатасарай» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Эюпспор Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Головин объяснился за 2 желтые за 20 секунд
12:56
Кавазашвили назвал виновных в баснословных ценах на ЖКХ в России
12:39
4
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
11:49
4
«Локомотив» определился с позицией по спартаковцу Пруцеву
10:57
6
Сафонов и Забарный – худшие игроки «ПСЖ» в матче с «Ренном»
10:13
12
«Локо» и «Крылья Советов» меняются игроками
09:52
7
Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости
01:16
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
01:07
28
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
00:49
11
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
00:29
5
Все новости
Все новости
Турецкий клуб задерживает зарплату Джикии
Вчера, 14:20
6
Экс-игрок 6 российских клубов возглавил «Серик» после Юрана
12 февраля
Сын Садыгова отметился первым голевым действием за «Серикспор» в 18-м матче
10 февраля
1
Джикия ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
9 февраля
5
Чалов стартовал в Турции с домашнего поражения
9 февраля
2
«Кайсериспор» сообщил о травме Макарова – россиянин перешел в турецкий клуб неделю назад
8 февраля
4
«Бавария» вернула французского защитника в «Галатасарай»
5 февраля
Тренер «Кайсериспора» – о Чалове: «Он поразил меня»
5 февраля
13
Чалов впервые прокомментировал переход в «Кайсериспор»
5 февраля
1
Икарди побил бомбардирский рекорд «Галатасарая»
4 февраля
Чалову предрекли провал: «Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем»
4 февраля
5
Юран оценил аренду Чалова в предпоследнюю команду Турции
4 февраля
ФотоТурецкий клуб объявил об аренде Чалова
4 февраля
7
«Небо и земля»: Макаров сравнил уровень чемпионатов Турции и России
4 февраля
5
Юран ведет переговоры с европейскими клубами: «Один борется за восьмерку»
4 февраля
3
ФотоЧемпион мира-2018 Канте вернулся в Европу – к экс-тренеру «Спартака»
4 февраля
Монтес принял предложение из Турции
3 февраля
2
Чалова высмеяли и уличили в деградации
3 февраля
Чалов перейдет в клуб из Турции
3 февраля
12
У Бензема появился конкретный вариант в Европе
31 января
3
Юран уверен, что «Серик» выплатит ему долг: «Даже если клуб будет расформирован»
29 января
«Бешикташ» принял решение по трансферу Монтеса из «Локомотива»
29 января
3
Макаров рассказал, почему сорвался его трансфер в Китай
28 января
Макаров дебютирует в Турции в матче с действующим чемпионом
28 января
1
Агент объяснил, почему Макаров выбрал «Кайсериспор»
27 января
ВидеоТедеско дал интервью на русском языке
24 января
4
Мостовой не впечатлен результатами «Фенербахче» при Тедеско: «Я удивлен, как он туда попал»
22 января
2
Чемпион мира-2018 Канте близок к возвращению в Европу – к экс-тренеру «Спартака»
14 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 