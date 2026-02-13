13.02.2026, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
Турция. Суперлига, 22 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
4-1-3-2
1
Чакир
17
Эльмали
6
Санчес
42
Бартакжи
93
Боэ
99
Лемина
11
Акгюн
20
Гюндоган
77
Ланг
9
Икарди
45
Осимхен
4-3-2-1
24
Йылмаз
17
Юльван
68
Онгуене
5
77
Мерас
55
20
Леговски
10
8
Акбаба
23
Пинтор
19
Бозок
93
Боэ
23
Айхан
23
Айхан
93
Боэ
6
Санчес
90
Синго
90
Синго
6
Санчес
42
Бартакжи
74
74
42
Бартакжи
11
Акгюн
22
Асприлья
22
Асприлья
11
Акгюн
77
Ланг
53
Йилмаз
53
Йилмаз
77
Ланг
10
22
22
10
8
Акбаба
28
28
8
Акбаба
20
Леговски
15
15
20
Леговски
19
Бозок
7
Ротариу
7
Ротариу
19
Бозок
23
Пинтор
26
26
23
Пинтор
Остались в запасе
Галатасарай
Эюпспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
88
Arda Yavuz
ЦЗ
65
Ömer Ahmet Ceyhan
ЦЗ
27
Ismaila Manga
ЦП
25
Abdou Sy
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Орхан Ак
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
Остались в запасе
88
Arda Yavuz
ЦЗ
65
Ömer Ahmet Ceyhan
ЦЗ
27
Ismaila Manga
ЦП
25
Abdou Sy
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Орхан Ак
Галатасарай
Точно не сыграют
Под вопросом
Эюпспор
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Галатасарай - Эюпспор
1
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
12
4
Нарушения
13
13
Офсайды
3
1
Количество передач
517
318
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.47
0.93
xGP (предотвращенные голы)
-2.56
-2.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Эюпспора», 22-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Эюпспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»