Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Алавес» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

«Алавес» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

Вчера, 14:44
Алавес
08.02.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 2
Завершен
Хетафе
53' Л. Васкес 71' Х. Иглесиас (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Факундо Гарсес
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
20
Калебе
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
24
Zaid Romero
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
5
Луис Милья
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
19
Луис Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
13
Рауль Фернандес
ВР
24
Виктор Парада
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
7
A. Perez
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
34
Aitor Mañas
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
42
Диего Феррер
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
15
Sebastián Boselli
ЦЗ
3
Абдель Абкар
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
23
Адриан Лисо
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
4-4-2
1
Сивера
17
Кастро
2
Гарсес
5
Пачеко
14
Теналья
20
Калебе
10
Аленья
8
Бланко
19
Ибаньес
11
Мартинес
15
Бойе
3-2-3-2
13
Сорья
24
2
Джене
22
Дуарте
21
Иглесиас
17
Фемения
8
Арамбарри
5
Милья
6
Мартин
19
Васкес
10
Сатриано
17
Кастро
3
Энрикес
3
Энрикес
17
Кастро
10
Аленья
7
7
10
Аленья
19
Ибаньес
4
Суарес
4
Суарес
19
Ибаньес
20
Калебе
21
Реббах
21
Реббах
20
Калебе
17
Фемения
16
Рико
16
Рико
17
Фемения
6
Мартин
3
Абкар
3
Абкар
6
Мартин
10
Сатриано
12
Ньом
12
Ньом
10
Сатриано
19
Васкес
23
Лисо
23
Лисо
19
Васкес
Остались в запасе
Алавес
Хетафе
13
Рауль Фернандес
ВР
24
Виктор Парада
ЛЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
34
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Иржи Летачек
ВР
42
Диего Феррер
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
15
Sebastián Boselli
ЦЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
24
Виктор Парада
ЛЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
34
Aitor Mañas
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
42
Диего Феррер
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
15
Sebastián Boselli
ЦЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
Точно не сыграют
Мариано Диас
ЦФ
Ville Koski
ЦФ
Карлос Бенавидес
ОП
Ibrahim Diabate
ЦФ
Хетафе
Точно не сыграют
Davinchi
ЦЗ
Абу Камара
ЦФ
Борха Майорал
ЦФ
Хуанми
ЦФ
Статистика матча Алавес - Хетафе
2
5
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
20
20
Офсайды
3
2
Количество передач
404
274
Сейвы
3
5
Точность передач %
77
65
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
2.02
1.91
xGP (предотвращенные голы)
1.52
1.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Хетафе», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Хетафе»

«Алавес» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Алавес
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
У Черышева были предложения от 3 клубов РПЛ: «Я пересидел в Европе»
18:15
2
Семин отреагировал на переход Дурана в «Зенит»
17:50
ВидеоИгрок «Крыльев» разбил лицо сопернику в товарищеском матче
17:31
4
Смолов назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
16:57
ФотоДуран выбрал игровой номер в «Зените»
16:48
9
Мбаппе оскорбил судью
16:42
«Ростов» ответил на первое предложение «Краснодара» по Вахании
16:26
Новичка «Зенита» уличили в психологической нестабильности
16:16
3
Украинский футболист сменит команду внутри России
16:04
3
Керимов объяснил провал новичка «Зенита» в Турции
15:48
3
Все новости
Все новости
Мбаппе оскорбил судью
16:42
Лапорта покинул пост президента «Барселоны»
15:40
1
Каррерас одним словом описал Мбаппе, забившего 38 голов в 31 матче сезона
13:59
Новая информация о состоянии Захаряна
11:57
3
Арбелоа назвал лучшего игрока в мире
11:31
1
Примера. «Реал» победил «Валенсию» (2:0), отставание от «Барсы» – 1 очко
00:53
Флорентино Перес пришел в ярость из-за поступка «Барсы» – отношения между клубами обострились
Вчера, 19:45
1
ФотоМама Мбаппе зарабатывает в «Реале» больше Лунина, Гюлера и других футболистов
Вчера, 18:17
12
Флик может покинуть «Барселону» летом
Вчера, 14:27
1
«Реал» и «Ливерпуль» обсуждают обмен футболистами
Вчера, 01:44
4
Ямаль с огромным отрывом лидирует в рейтинге лучших дриблеров топ-5 лиг Европы
Вчера, 00:59
2
Примера. «Барселона» разгромила «Мальорку» (3:0) и укрепилась на 1-м месте, у Ольмо 2 ассиста
7 февраля
1
Во «Фламенго» придумали, как вернуть Винисиуса
7 февраля
2
Девушка Винисиуса раскрыла особенности жизни с игроком: «Я согласовываю мазь для влагалища с врачом Вини»
7 февраля
24
В Суперлиге остался только один участник
7 февраля
1
Перес хочет забрать в «Реал» ключевого игрока «Барселоны»
7 февраля
2
Трент может вернуться в АПЛ
6 февраля
Кержаков определил причину увольнения Хаби Алонсо из «Реала»
6 февраля
4
ФотоТоп-15 лучших вратарей XXI века по версии Canal+
6 февраля
1
ФотоТоп-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
3
ФотоТоп-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
4
ФотоТоп-15 лучших нападающих XXI века по версии Canal+
6 февраля
6
«Реал» хочет забрать звезду «Манчестер Сити»
6 февраля
Сын Симеоне объяснил, почему отказался от написания фамилии на футболке «Атлетико»
6 февраля
В «Реале» недовольны тренерскими решениями Арбелоа
5 февраля
Месси определился с позицией по вмешательству в выборы президента «Барселоны»
5 февраля
1
Левандовски может остаться в «Барселоне», но при одном условии
5 февраля
1
Ямаль решился на цифровой детокс
5 февраля
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 