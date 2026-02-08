08.02.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Алавес
4-4-2
1
Сивера
17
Кастро
2
Гарсес
5
Пачеко
14
Теналья
20
Калебе
10
Аленья
8
Бланко
19
Ибаньес
11
Мартинес
15
Бойе
3-2-3-2
13
Сорья
24
2
Джене
22
Дуарте
21
Иглесиас
17
Фемения
8
Арамбарри
5
Милья
6
Мартин
19
Васкес
10
Сатриано
17
Кастро
3
Энрикес
3
Энрикес
17
Кастро
10
Аленья
7
7
10
Аленья
19
Ибаньес
4
Суарес
4
Суарес
19
Ибаньес
20
Калебе
21
Реббах
21
Реббах
20
Калебе
17
Фемения
16
Рико
16
Рико
17
Фемения
6
Мартин
3
Абкар
3
Абкар
6
Мартин
10
Сатриано
12
Ньом
12
Ньом
10
Сатриано
19
Васкес
23
Лисо
23
Лисо
19
Васкес
Остались в запасе
Алавес
Хетафе
13
Рауль Фернандес
ВР
24
Виктор Парада
ЛЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
34
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Иржи Летачек
ВР
42
Диего Феррер
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
15
Sebastián Boselli
ЦЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
Точно не сыграют
Хетафе
Точно не сыграют
Статистика матча Алавес - Хетафе
2
5
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
20
20
Офсайды
3
2
Количество передач
404
274
Сейвы
3
5
Точность передач %
77
65
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
2.02
1.91
xGP (предотвращенные голы)
1.52
1.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Хетафе», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»